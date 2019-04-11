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Fashion-подборка в стиле президента Словакии Зузаны Чапутовой

Еще пару лет назад об адвокате из городка Пезинок Зузане Чапутовой мало кто слышал, а сегодня знают все — это первая женщина-президент в истории Словакии. Мы не смогли пройти мимо такой политической сенсации и подобрали луки в стиле новой главы государства.

Что мы знаем о героине десятков материалов и авторских колонок, которые можно объединить под общим названием «Как и почему она смогла победить на выборах»? В целом немного. Например, что, поступая в университет, она выбирала между факультетами психологии и права. В итоге победил юридический. А еще что ранее Чапутова не занимала важных постов и не являлась депутатом парламента. Она была известна как правозащитница и экоактивистка, и именно за достижения в этой области стала лауреатом международной премии Голдмана — «нобелевки» в сфере экологии.

На участие в выборах Чапутову подтолкнуло убийство словацкого репортера Яна Куцяка. После инцидента во многих городах страны прошли стихийные митинги протеста — пресса называла их самыми масштабными со времен падения коммунистического режима. Зузана Чапутова тоже принимала в них участие.

Во втором туре президентских выборов она выиграла, набрав 58,4% голосов избирателей. Пятый президент Словакии Зузана Чапутова выступает за евро-атлантическую интеграцию, поддерживает однополые браки и право женщин на аборт. А еще называет выборы «борьбой добра со злом», воспитывает двоих детей и практикует дзен-йогу.

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1. Petar Petrov; 2. Isabel Marant; 3. Simon Miller; 4. Jimmy Choo; 5. Johnstons
1. Petar Petrov; 2. Isabel Marant; 3. Simon Miller; 4. Jimmy Choo; 5. Johnstons

loset-512.jpg

1. La Neige; 2. Chloé; 3. Galolbo; 4. Meadowlark; 5. LAV'Z; 6. René Caovilla
1. La Neige; 2. Chloé; 3. Galolbo; 4. Meadowlark; 5. LAV'Z; 6. René Caovilla

loset-512.jpg

1. Dries Van Noten; 2. Nebo; 3. Roseanna; 4. Oscar de la Renta; 5. Charlotte Olympia
1. Dries Van Noten; 2. Nebo; 3. Roseanna; 4. Oscar de la Renta; 5. Charlotte Olympia

loset-512.jpg

1. Roseville; 2. Pascale Monvoisin; 3. Carolina Herrera; 4. Tod's; 5. Vetements
1. Roseville; 2. Pascale Monvoisin; 3. Carolina Herrera; 4. Tod's; 5. Vetements

loset-512.jpg

1. Narcizo Rodriguez; 2. Loren Stewart; 3. Marina Rinaldi; 4. Brooks Brothers
1. Narcizo Rodriguez; 2. Loren Stewart; 3. Marina Rinaldi; 4. Brooks Brothers

loset-512.jpg

1. Fashion.Love.Story; 2. Mizuki; 3. Loren Stewart; 4. Chloé; 5. Brooks Brothers; 6. Natasha Schweitzer
1. Fashion.Love.Story; 2. Mizuki; 3. Loren Stewart; 4. Chloé; 5. Brooks Brothers; 6. Natasha Schweitzer

loset-512.jpg

1. Ginger Jackie; 2. Alix of Bohemia; 3. Rotate by Birger Christensen; 4. Jimmy Choo; 5. Sophie Bille Brahe
1. Ginger Jackie; 2. Alix of Bohemia; 3. Rotate by Birger Christensen; 4. Jimmy Choo; 5. Sophie Bille Brahe

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