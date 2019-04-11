Fashion-подборка в стиле президента Словакии Зузаны Чапутовой

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Еще пару лет назад об адвокате из городка Пезинок Зузане Чапутовой мало кто слышал, а сегодня знают все — это первая женщина-президент в истории Словакии. Мы не смогли пройти мимо такой политической сенсации и подобрали луки в стиле новой главы государства.
Что мы знаем о героине десятков материалов и авторских колонок, которые можно объединить под общим названием «Как и почему она смогла победить на выборах»? В целом немного. Например, что, поступая в университет, она выбирала между факультетами психологии и права. В итоге победил юридический. А еще что ранее Чапутова не занимала важных постов и не являлась депутатом парламента. Она была известна как правозащитница и экоактивистка, и именно за достижения в этой области стала лауреатом международной премии Голдмана — «нобелевки» в сфере экологии.
На участие в выборах Чапутову подтолкнуло убийство словацкого репортера Яна Куцяка. После инцидента во многих городах страны прошли стихийные митинги протеста — пресса называла их самыми масштабными со времен падения коммунистического режима. Зузана Чапутова тоже принимала в них участие.
Во втором туре президентских выборов она выиграла, набрав 58,4% голосов избирателей. Пятый президент Словакии Зузана Чапутова выступает за евро-атлантическую интеграцию, поддерживает однополые браки и право женщин на аборт. А еще называет выборы «борьбой добра со злом», воспитывает двоих детей и практикует дзен-йогу.
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