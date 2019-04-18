Шопинг завтрашнего дня: семь трендов в индустрии моды

Внимательность есть не что иное, как способность отсеивать эмоциональные и сенсорные факторы, мешающие сосредоточиться на текущей деятельности или мыслях. Прокачать этот навык сложно, но можно.﻿

Недавно состоялось сразу два мероприятия для состоятельных клиентов управляющей компании «Альфа-Капитал» — участников программы Alfa Capital Wealth. Приятное и полезное времяпровождение ждало и взрослых, и детей.

За последние годы поведение клиентов сильно изменилось, и компании вынуждены реагировать на зигзаги покупательского спроса. О тенденциях потребления в индустрии моды рассказывает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

За последние годы поведение клиентов сильно изменилось, и компании вынуждены реагировать на зигзаги покупательского спроса. О тенденциях потребления в индустрии моды рассказывает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.





Покупки «здесь и сейчас»

В Сети постоянно появляются новые форматы шопинга. Сегодня можно совершать покупки не только в уже привычных интернет-магазинах, но и просматривая видео на Youtube, читая статью в блоге или прокручивая ленту соцсети. Важно отметить, что при этом для оплаты не требуется переходить на сайт компании-продавца. К примеру, «Инстаграм» сам становится магазином: соответствующая тестовая программа уже запущена в США.







Поиск впечатлений

С каждым годом сокращается процент посетителей, приходящих в российские торговые центры конкретно за покупками. Туда все чаще отправляются за порцией новых эмоций. В связи с этим моллы и бренды преобразуют свои торговые площади в пространства lifestyle experience, в которых проводятся различные мастер-классы, лекции, ярмарки, концертные программы. Например, Asics интегрирует в интерьеры некоторых магазинов диджейские стойки и джус-бары. Особенность московского флагмана New Balance — отличные клубные вечеринки.





«Сделано в России»

Alena Akhmadullina, Ulyana Sergeenko, «Волчок»

Мы свидетели расцвета русской моды, в которой появилась масса новых имен и идей. Активное формирование «потребительского патриотизма» неслучайно: наши дизайнеры уловили дух времени и предлагают именно то, что находит отклик в душе российского модника. Востребованы бренды с ярко выраженным индивидуальным стилем, такие как 12storeez, Radical Chic, City Vagabond, BodyPoetry. Среди других успешных примеров — streetwear-марки «Сварка», «Волчок», «Рассвет», «Клятва» и дизайнерские дома, обыгрывающие «русскую идентичность», — Ulyana Sergeenko и Alena Akhmadullina.





Этические приоритеты

Главными трендами модной индустрии, которые будут набирать обороты в долгосрочной перспективе, являются антиконсьюмеризм и экологическая ответственность. Переполненные гардеробы родителей многими молодыми людьми воспринимаются как избыточность. Молодежь все больше волнуют вопросы защиты окружающей среды и утилизации ненужных вещей. Она стремится избегать покупок «одноразовой» одежды, готова приобретать винтаж и секонд-хенд, а также обмениваться предметами гардероба и брать их в аренду.





Дополненная и виртуальная реальность

Как и другие рынки, ретейл также начал применять инструменты диджитализации. Используются мобильные расчетные терминалы, QR-метки, системы распознавания лиц для кастомизации предложений, AR/VR-технологии для продажи одежды и обуви, интерактивные примерочные, голографические 3D-экраны. Все это изменит наши представления о шопинге.







Маркетплейсы

Интернет-супермаркеты предлагают наиболее широкий ассортимент товаров в одном месте. При этом они используют новые технологии предиктивной аналитики, которые максимально облегчают для покупателя процесс поиска. У маркетплейсов нет ресурсных ограничений для расширения списка предложений, поскольку они не вкладывают собственные оборотные средства в товар. В свою очередь, торговым маркам такое сотрудничество обеспечивает дополнительный канал сбыта и доступ к новым категориям потребителей.





Выход онлайн-магазинов в офлайн

Мультиканальность, безусловно, повышает коммерческую эффективность. У компаний с несколькими точками взаимодействия с покупателем на 56% увеличивается показатель пожизненной ценности клиента (lifetime value) — ожидаемый чистый доход, связанный со всеми будущими отношениями с ним. Прибыль при этом возрастает в среднем на 30%. Неудивительно, что российские онлайн-ретейлеры KupiVip, 1001платье, 12Storeez, BatNorton и другие стали обеспечивать себе офлайн-присутствие. Свой первый физический магазин открыла в этом году Lamoda, а Aizel начал офлайн-эксперимент в формате pop-up, создав временную торговую точку в одном из торгово-развлекательных комплексов.