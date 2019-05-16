Как и любое искусство, работы уличных художников отражают пороки общества и показывают отношение авторов к происходящему в мире. Мы подготовили для вас подборку самых интересных изображений на финансовую тему: умных, ироничных и остросоциальных.

А не участвуют ли дизайнеры в мировом заговоре? С этого вопроса Елена Ищеева начала встречу «Бриллиантового клуба»﻿ в офисе модельера Виктории Андреяновой. Оказался вопрос шутливым или нет, пришлось разбираться всем вместе по ходу дискуссии и примерок.

Елена Ищеева Руководитель проекта



Все статьи автора Кто диктует тренды: в гостях у модельера Виктории Андреяновой

А не участвуют ли дизайнеры в мировом заговоре? С этого вопроса Елена Ищеева начала встречу «Бриллиантового клуба» в офисе модельера Виктории Андреяновой. Оказался вопрос шутливым или нет, пришлось разбираться всем вместе по ходу дискуссии и примерок.

Вера Сиротина, Елена Ищеева, Виктория Андреянова, Александра Калошина, Мария Павлищева

Мягкая, добрая Вика этот воскресный день запомнит надолго. Мы нагрянули дружно, с подарками и массой вопросов об индустрии отечественной моды, куда нацелила свои стопы даже скандальная Ксюша Собчак. Скучать теперь дизайнерам не придется точно, грядет некий всемирный модный конгресс под эгидой властей. Если, конечно, он случится…

«А может, и пусть случится?» — размышляли все мы, толкаясь в примерочных и выхватывая друг у друга понравившиеся модели. Они у Андреяновой всегда четкие и лаконичные. Это не массмаркет, куда Виктория из-за кризиса 2014 года чуть не пошла, но вовремя одумалась и осталась в сегменте премиум для состоятельных и привередливых. Дизайнер также отменно чувствует специфику и делового стиля. Неслучайно среди ее заказчиков для пошива формы сотрудникам значатся такие компании, как «Аэрофлот», Российские железные дороги и даже Третьяковская галерея!

«Смотрители музеев часто мерзнут, ведь температура для хранения картин всегда ниже 20 градусов, — рассказывает Виктория, — поэтому я использовала шерсть, удлинила жакет и добавила к темно-синей гамме костюма шарф цвета пыльной розы». Эту форму можно уже наблюдать на сотрудниках Третьяковки, о чем рассказали участницы клуба, активно посещающие все самые актуальные выставки Москвы.

Общаясь с шедеврами, надо бы и шедеврально выглядеть — негласный тренд «Бриллиантового клуба». У Виктории Андреяновой есть на эту тему подходящее высказывание-постулат: «Мой клиент должен быть одет лучше всех, но чтобы никто не заподозрил, что он специально нарядился!» Мы именно и не хотим быть наряженными, поэтому прислушиваемся на регулярной основе к мнению наших российских дизайнеров.

В отечественной моде дом Андреяновой уже более 30 лет. Его символ — белка — из эпохи, когда дефицит был нормой нашей жизни. Как далеко мы шагнули от тех времен, но как же многое в нас из той эпохи осталось… А может, оно и к лучшему, ведь навязать нам практически ничего не возможно: если душа не лежит, то не купим, хоть все билборды будут об этом кричать.

— Вика, так кто диктует тренды?

— Тренды формулирует международное бюро, утверждает направления в дизайне и тканях на несколько сезонов вперед. Они задают вектор движения, случайности здесь сведены к минимуму. В этом сезоне активен яркий коралловый — и у меня в коллекциях его много.

— А почему мы не видим ваши легендарные пальто с показа, посвященного английской королеве?

— Эти модели сейчас находятся в Париже и участвуют в фотосессиях, в которых будут скомбинированы с изделиями лучших мировых домов. Кстати, свои пальто я исторически шью из шерсти английского производителя — поставщика Ее Королевского Величества.

— А что это за уникальный синий плащ у вас за спиной?

— Это униформа для сотрудников французского магазина «Ашан». В таких плащах, стилизованных под форму бретонских моряков, продавцы разделывают рыбу. Спасибо руководству сети за творческий подход! Ведь даже наш показ коллекции прошлого сезона состоялся в супермаркете, модели ходили вдоль овощных рядов, а гости сидели на лавках, облокачиваясь на капустные кочаны. Мы все получили огромное удовольствие.

Мы мило смеемся, понимая, что сегодня допустимо в одежде все. Есть один мировой тренд — смелость! Желательно, чтобы и вкус при этом не пострадал. Поэтому стиль Ее Величества напоминать молодежи стоит, все же более популярной королевы в мире просто нет.