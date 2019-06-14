Яркие российские fashion-бренды по версии Анны Лебсак-Клейманс

Проникнуться экологическими идеями, связать игрушку для недоношенного ребенка, научиться этикету при общении с людьми с инвалидностью... Все, чем запомнился день волонтера Ситибанка, состоявшийся 8 июня, — в нашем репортаже.

4 июня в Центральном доме работников искусств (ЦДРИ) открылась очередная выставка сообщества «Финансисты творят». В этот раз фантазия банкиров и к ним примкнувших не ограничилась традиционными для данного проекта жанрами. ﻿

По нашей просьбе генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс рассказывает о российских брендах, которые могут встать в один ряд с ведущими модными марками мира.

По нашей просьбе генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс рассказывает о российских брендах, которые могут встать в один ряд с ведущими модными марками мира.





Vassa&Co



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Владелица бренда дизайнер Елена Васса как никто другой разбирается в секретах моды, российской в частности. И наша, и западная пресса называет ее русской королевой минимализма. Ее излюбленные приемы — лаконичность и простота форм, преобладание черно-белой и пастельной палитры и почти полное отсутствие деталей. Авторский почерк сохраняется во всех сезонных показах, поэтому брюки из одной коллекции будут гармонично комбинироваться с блузкой из другой.

Елена Васса

Дизайнер формирует образ уверенной женщины, нацеленной на карьеру и успех. Перед ней не стоит задача быть гламурной и соблазнять мужчин. Эстетика бренда выстраивается прежде всего с интеллектуальных позиций, поэтому у него так много графичных силуэтов. Это однозначно гардероб деловой женщины — функциональный, но не скучный.

Такое неоспоримое достоинство марки оценила дочь американского президента Иванка Трамп. В нашей стране Vassa&Co любят ведущие информационных программ и публичные персоны — например, актрисы Инна Чурикова и Рената Литвинова. Платья стоят от 10 000 до 30 000 рублей, брюки — от 7000 до 20 000.

Иванка Трамп

Рената Литвинова

Равшана Куркова, Диана Арбенина, Елена Летучая





A La Russe



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Это принципиально другой бренд — его модели нежны, изысканны и аристократичны. Создатель марки Анастасия Романцова черпает вдохновение в традициях усадебной жизни с семейными обедами и музыкальными вечерами. Ее творения — женственные платья, мех и кружево — отсылают к богатой истории и культуре русского дворянства. В коллекциях виртуозно интерпретируются национальные узоры и прослеживается единая цветовая гамма — не аляповатая, а, наоборот, сдержанная. В этих нарядах можно мгновенно почувствовать себя дореволюционной барышней или даже принцессой.

Анастасия Романцова

Под натиском стиля A La Russe пала даже эпатажность некоторых голливудских звезд: например, Бейонсе была неоднократно замечена на красной дорожке в платьях бренда. Продукцию Романцовой можно по праву считать бизнес-проектом, успешно обосновавшимся за рубежом. Модные бутики открыты в Вене, Бахрейне, Катаре и Кувейте. В России у марки тоже серьезный клиентский состав, куда входят телеведущая Ксения Собчак, актрисы Ксения Раппопорт, Олеся Судзиловская и Екатерина Волкова. Бренд принадлежит к премиум-сегменту, поэтому цены платьев варьируются в диапазоне от 30 000 до 130 000 рублей.

Ксения Собчак, Анастасия Романцова, Бейонсе, Ксения Раппопорт

Татьяна Навка, Пелагея, Олеся Судзиловская Ксения Собчак, Анастасия Романцова, Бейонсе, Ксения Раппопорт 1 /2





Victoria Andreyanova





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Мало кто из российских дизайнеров провел четверть века в fashion-индустрии, оставаясь при этом востребованным и коммерчески успешным. Виктория Андреянова из их числа. 25 лет назад она создала свое дело с нуля и продолжает идти в ногу со временем. Никаких неожиданностей или дерзких стилей, только элегантность, заключенная в простые формы, — вот постулат, которого всегда придерживалась марка.

Виктория Андреянова

Всем вещам мастера присущ яркий почерк — коллекции основаны на благородных силуэтах, мягких фактурах и дорогой шерсти. При создании одежды под брендом Victoria Andreyanova учитываются особенности телосложения женщины, перешагнувшей 45—50-летний рубеж. Для таких клиенток модельер предлагает костюмы из натуральных тканей, идеально скроенные и сидящие по фигуре. Линейка Parole by Victoria Andreyanova рассчитана на более массовую аудиторию, в том числе молодежную. В данном случае жакеты можно приобрести за 12 500 рублей, пальто — за 26 500.

Parole by Victoria Andreyanova

Дизайнер постоянно следит за новыми технологиями. Она не просто творческий человек, а многолетний практик, мастер выверенных линий и архитектурного кроя. Неудивительно, что ей доверили разрабатывать форму для сотрудников РЖД, «Аэрофлота» и Московского метрополитена.





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Alena Akhmadullina



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Алену Ахмадуллину можно по праву считать «мифологическим» мастером: для нее кладезь идей — народные сказки и былины. По ее словам, использование русского стиля — единственно правильный путь для дизайнера, родившегося и выросшего в России. «Все, что создавало нас, воспитывало, и должно стать основой для творчества», — полагает она.

Алена Ахмадуллина

Например, с помощью мозаики и аппликаций Ахмадуллина воспроизвела на ткани волшебный подводный мир, вдохновившись сказкой «Садко». И перенесла на платья и блузы образы райских птиц с полотен Виктора Васнецова. К слову, фирменные авторские принты — визитная карточка марки. Мотивами для них становились элементы интерьера замков, детали исторических костюмов, образы хищных зверей, другие оригинальные композиции. В большинстве моделей использована сложная цветовая палитра — к примеру, глубокие коричнево-бордовые оттенки и темно-зеленые.





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Алсу, Равшана Куркова, Яна Чурикова

Стоимость платья из коллекции прет-а-порте достигает 120 000 рублей. Найти прекрасные варианты в среднем ценовом сегменте (около 10 000 рублей) можно во второй линейке дизайнера — Akhmadullina Dreams.

Akhmadullina Dreams





Rosbalet



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Пожалуй, это единственная обувная марка с российскими корнями, завоевавшая любовь и признание зарубежных модниц на территории от Великобритании до Казахстана. Создается продукция бренда на фабрике во французских Альпах, а основал его Сергей Козырев, по образованию графический дизайнер.

Сергей Козырев

На модном небосклоне компания появилась всего пару лет назад, но уже удостоилась высоких оценок профессионалов индустрии. Философия Rosbalet строится на сочетании маскулинности и женственности. Архитектурные линии каблуков и блестящая поверхность лаковой кожи уравновешиваются нежными оттенками розового, изящной шнуровкой и фигурными деталями. Приобрести футуристические туфли и ботильоны можно в онлайн-бутике или мультибрендовых магазинах в Москве. Цены начинаются от 14 000 рублей.



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Fakoshima



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Под этим творческим псевдонимом работает российский дизайнер Константин Шиляев. В 2012 году он основал в Москве собственную марку оптики, и уже одна из первых коллекций оправ — с треугольником на переносице, напоминающим третий глаз, — принесла бренду настоящую славу. Броский аксессуар начали носить во многих странах.

Константин Шиляев



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Необычные оправы, выполненные в авангардном стиле, находят своих поклонников и среди мировых знаменитостей, таких как поп-звезда Ники Минаж и певица Рошин Мёрфи. Продукция марки привлекает внимание благодаря футуристическому дизайну, неоновым цветам и оригинальным конструкциям. Очки от Fakoshima подчеркивают уникальный стиль обладателя этого яркого аксессуара, не зря они украшали обложки почти всех модных журналов, включая Vogue. Средняя цена оправ — 17 000 рублей.

Ники Минаж, Рошин Мёрфи

Шура Би-2, Монеточка Ники Минаж, Рошин Мёрфи 1 /2





Dmitry Loginov Arsenicum

Дмитрия Логинова называют законодателем мужской моды класса люкс. Соединив английские и итальянские традиции портновского искусства и обладая опытом в различных техниках конструирования, дизайнер добился идеального качества исполнения своих изделий. Ателье Dmitry Loginov Arsenicum предлагает услуги индивидуального пошива деловых костюмов, смокингов, фраков, клубных пиджаков и сорочек с именным вензелем.

Дмитрий Логинов

Клиентами становятся те, кто устал от однообразного кроя: хотя дизайнер делает и ставку на классику, он умеет добавлять в нее необычные детали. Кстати, со всеми заказчиками кутюрье знакомится лично. Перед тем, как обсудить с клиентом фасон или ткань, он обязательно интересуется его образом жизни и стилевыми предпочтениями.

Мастера ателье практикуют редкую технологию пошива — bespoke (от английского be spoken — «заранее оговоренный»). Она предполагает разработку уникального комплекта лекал с нуля. Талант дизайнера оценили российские телеведущие, чиновники, бизнесмены и музыканты. Костюм на заказ обходится в 100 000 рублей, сорочка стоит от 10 000.

Милош Бикович, Сергей Лазарев, Владислав Лисовец





12storeez



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Этот бренд женской одежды заслуживает упоминания уже потому, что за феноменально короткий срок вырос из маленького семейного бизнеса в компанию с годовым оборотом 1,2 млрд рублей. Проект появился в начале 2014 года как аккаунт в Instagram, а сейчас его основатели — сестры-близнецы Ирина и Марина Голомаздины и Иван Хохлов, муж Ирины, — открыли 16 магазинов. Они не просто продают хорошие вещи, но и выстраивают грамотный имидж марки. В одежде 12storeez создательницы бренда гуляют, читают на верандах и веселятся на радость своим Instagram-подписчикам, число которых превышает 600 000.

Ирина и Марина Голомаздины

Стиль марки можно охарактеризовать как городской casual. Удобные в носке повседневные свитеры, платья и юбки из качественных тканей придутся по вкусу современной жительнице как Москвы, так и Лондона. Цены стартуют от 1890 рублей.

Елена Темникова, Равшана Куркова, Полина Гагарина