Яркие российские fashion-бренды по версии Анны Лебсак-Клейманс

Корреспондент
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По нашей просьбе генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс рассказывает о российских брендах, которые могут встать в один ряд с ведущими модными марками мира.
Vassa&Co
Владелица бренда дизайнер Елена Васса как никто другой разбирается в секретах моды, российской в частности. И наша, и западная пресса называет ее русской королевой минимализма. Ее излюбленные приемы — лаконичность и простота форм, преобладание черно-белой и пастельной палитры и почти полное отсутствие деталей. Авторский почерк сохраняется во всех сезонных показах, поэтому брюки из одной коллекции будут гармонично комбинироваться с блузкой из другой.
Дизайнер формирует образ уверенной женщины, нацеленной на карьеру и успех. Перед ней не стоит задача быть гламурной и соблазнять мужчин. Эстетика бренда выстраивается прежде всего с интеллектуальных позиций, поэтому у него так много графичных силуэтов. Это однозначно гардероб деловой женщины — функциональный, но не скучный.
Такое неоспоримое достоинство марки оценила дочь американского президента Иванка Трамп. В нашей стране Vassa&Co любят ведущие информационных программ и публичные персоны — например, актрисы Инна Чурикова и Рената Литвинова. Платья стоят от 10 000 до 30 000 рублей, брюки — от 7000 до 20 000.
A La Russe
Это принципиально другой бренд — его модели нежны, изысканны и аристократичны. Создатель марки Анастасия Романцова черпает вдохновение в традициях усадебной жизни с семейными обедами и музыкальными вечерами. Ее творения — женственные платья, мех и кружево — отсылают к богатой истории и культуре русского дворянства. В коллекциях виртуозно интерпретируются национальные узоры и прослеживается единая цветовая гамма — не аляповатая, а, наоборот, сдержанная. В этих нарядах можно мгновенно почувствовать себя дореволюционной барышней или даже принцессой.
Под натиском стиля A La Russe пала даже эпатажность некоторых голливудских звезд: например, Бейонсе была неоднократно замечена на красной дорожке в платьях бренда. Продукцию Романцовой можно по праву считать бизнес-проектом, успешно обосновавшимся за рубежом. Модные бутики открыты в Вене, Бахрейне, Катаре и Кувейте. В России у марки тоже серьезный клиентский состав, куда входят телеведущая Ксения Собчак, актрисы Ксения Раппопорт, Олеся Судзиловская и Екатерина Волкова. Бренд принадлежит к премиум-сегменту, поэтому цены платьев варьируются в диапазоне от 30 000 до 130 000 рублей.
Victoria Andreyanova
Мало кто из российских дизайнеров провел четверть века в fashion-индустрии, оставаясь при этом востребованным и коммерчески успешным. Виктория Андреянова из их числа. 25 лет назад она создала свое дело с нуля и продолжает идти в ногу со временем. Никаких неожиданностей или дерзких стилей, только элегантность, заключенная в простые формы, — вот постулат, которого всегда придерживалась марка.
А не участвуют ли дизайнеры в мировом заговоре? С этого вопроса Елена Ищеева начала встречу «Бриллиантового клуба» в офисе модельера Виктории Андреяновой. Оказался вопрос шутливым или нет, пришлось разбираться всем вместе по ходу дискуссии и примерок.
Всем вещам мастера присущ яркий почерк — коллекции основаны на благородных силуэтах, мягких фактурах и дорогой шерсти. При создании одежды под брендом Victoria Andreyanova учитываются особенности телосложения женщины, перешагнувшей 45—50-летний рубеж. Для таких клиенток модельер предлагает костюмы из натуральных тканей, идеально скроенные и сидящие по фигуре. Линейка Parole by Victoria Andreyanova рассчитана на более массовую аудиторию, в том числе молодежную. В данном случае жакеты можно приобрести за 12 500 рублей, пальто — за 26 500.
Дизайнер постоянно следит за новыми технологиями. Она не просто творческий человек, а многолетний практик, мастер выверенных линий и архитектурного кроя. Неудивительно, что ей доверили разрабатывать форму для сотрудников РЖД, «Аэрофлота» и Московского метрополитена.
Alena Akhmadullina
Алену Ахмадуллину можно по праву считать «мифологическим» мастером: для нее кладезь идей — народные сказки и былины. По ее словам, использование русского стиля — единственно правильный путь для дизайнера, родившегося и выросшего в России. «Все, что создавало нас, воспитывало, и должно стать основой для творчества», — полагает она.
Например, с помощью мозаики и аппликаций Ахмадуллина воспроизвела на ткани волшебный подводный мир, вдохновившись сказкой «Садко». И перенесла на платья и блузы образы райских птиц с полотен Виктора Васнецова. К слову, фирменные авторские принты — визитная карточка марки. Мотивами для них становились элементы интерьера замков, детали исторических костюмов, образы хищных зверей, другие оригинальные композиции. В большинстве моделей использована сложная цветовая палитра — к примеру, глубокие коричнево-бордовые оттенки и темно-зеленые.
Стоимость платья из коллекции прет-а-порте достигает 120 000 рублей. Найти прекрасные варианты в среднем ценовом сегменте (около 10 000 рублей) можно во второй линейке дизайнера — Akhmadullina Dreams.
Rosbalet
Пожалуй, это единственная обувная марка с российскими корнями, завоевавшая любовь и признание зарубежных модниц на территории от Великобритании до Казахстана. Создается продукция бренда на фабрике во французских Альпах, а основал его Сергей Козырев, по образованию графический дизайнер.
На модном небосклоне компания появилась всего пару лет назад, но уже удостоилась высоких оценок профессионалов индустрии. Философия Rosbalet строится на сочетании маскулинности и женственности. Архитектурные линии каблуков и блестящая поверхность лаковой кожи уравновешиваются нежными оттенками розового, изящной шнуровкой и фигурными деталями. Приобрести футуристические туфли и ботильоны можно в онлайн-бутике или мультибрендовых магазинах в Москве. Цены начинаются от 14 000 рублей.
Fakoshima
Под этим творческим псевдонимом работает российский дизайнер Константин Шиляев. В 2012 году он основал в Москве собственную марку оптики, и уже одна из первых коллекций оправ — с треугольником на переносице, напоминающим третий глаз, — принесла бренду настоящую славу. Броский аксессуар начали носить во многих странах.
Необычные оправы, выполненные в авангардном стиле, находят своих поклонников и среди мировых знаменитостей, таких как поп-звезда Ники Минаж и певица Рошин Мёрфи. Продукция марки привлекает внимание благодаря футуристическому дизайну, неоновым цветам и оригинальным конструкциям. Очки от Fakoshima подчеркивают уникальный стиль обладателя этого яркого аксессуара, не зря они украшали обложки почти всех модных журналов, включая Vogue. Средняя цена оправ — 17 000 рублей.
Dmitry Loginov Arsenicum
Дмитрия Логинова называют законодателем мужской моды класса люкс. Соединив английские и итальянские традиции портновского искусства и обладая опытом в различных техниках конструирования, дизайнер добился идеального качества исполнения своих изделий. Ателье Dmitry Loginov Arsenicum предлагает услуги индивидуального пошива деловых костюмов, смокингов, фраков, клубных пиджаков и сорочек с именным вензелем.
Клиентами становятся те, кто устал от однообразного кроя: хотя дизайнер делает и ставку на классику, он умеет добавлять в нее необычные детали. Кстати, со всеми заказчиками кутюрье знакомится лично. Перед тем, как обсудить с клиентом фасон или ткань, он обязательно интересуется его образом жизни и стилевыми предпочтениями.
Мастера ателье практикуют редкую технологию пошива — bespoke (от английского be spoken — «заранее оговоренный»). Она предполагает разработку уникального комплекта лекал с нуля. Талант дизайнера оценили российские телеведущие, чиновники, бизнесмены и музыканты. Костюм на заказ обходится в 100 000 рублей, сорочка стоит от 10 000.
12storeez
Этот бренд женской одежды заслуживает упоминания уже потому, что за феноменально короткий срок вырос из маленького семейного бизнеса в компанию с годовым оборотом 1,2 млрд рублей. Проект появился в начале 2014 года как аккаунт в Instagram, а сейчас его основатели — сестры-близнецы Ирина и Марина Голомаздины и Иван Хохлов, муж Ирины, — открыли 16 магазинов. Они не просто продают хорошие вещи, но и выстраивают грамотный имидж марки. В одежде 12storeez создательницы бренда гуляют, читают на верандах и веселятся на радость своим Instagram-подписчикам, число которых превышает 600 000.
Стиль марки можно охарактеризовать как городской casual. Удобные в носке повседневные свитеры, платья и юбки из качественных тканей придутся по вкусу современной жительнице как Москвы, так и Лондона. Цены стартуют от 1890 рублей.
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11 Июн 2019 Мнения