Fashion-подборка в стиле Амаль Клуни

Она — адвокат в юридической компании Doughty Street Chambers, а с недавнего времени еще и специальный посол британского МИД по вопросам свободы средств массовой информации. Но кроме этого Амаль Клуни — признанная икона стиля.

До встречи с мужем Джорджем Клуни стиль Амаль Аламуддин едва ли можно было назвать хоть сколько-нибудь значимым в модном контексте. Привычные большинству офисов консервативные серые костюмы, черная обувь, объемные сумки, мягкие пыльники и рыхлые пальто. Впрочем, свидетельств того, как одевалась Аламуддин в период me before you, в Сети почти нет, найти можно всего несколько фотографий. Вот, например. Да, дорого, да, качественно, но в тренд-повестке совершенно неубедительно.

Поняв, что изрядная часть ее жизни будет проходить под вспышками фотокамер, Амаль смогла сделать так, что теперь все (ну ладно, многие) хотят гардероб как у нее. Она смело экспериментирует с разными стилями и остромодными вещами и не выглядит при этом фриком. Многие комплекты вполне подходят для офиса и встреч на высоком уровне. Они отлично вписываются в бурную рабочую жизнь новой посланницы британского МИД и вдохновляют женщин по всему миру, которым приходится соблюдать деловой дресс-код.

В повседневной жизни Амаль редко отклоняется от классической палитры красного, черного, белого, кремового, темно-синего. Время от времени она балуется с принтами, но и с ними не выходит за рамки. Инвестирует в аксессуары, которые зачастую могут быть яркими, однако не делают образ легкомысленным. Блеск и обильные камни миссис Клуни позволяет себе на вечеринках и красных дорожках. Ну там странно было бы не.

Вокруг модных образов Амаль не умолкают споры — это заслуга ее личная или нанятого стилиста? Виртуозный подбор аксессуаров — навык собственный или ассистента? Как у нее получается всегда выглядеть отлично, куда бы она ни отправилась, — с ней повсюду летают личный парикмахер и визажист или все сама-сама?

Согласно источникам Evening Standard, адвокатесса никому не доверяет и при выборе одежды полагается на собственное чутье. Глянец вроде The Hollywood Reporter и Elle утверждает, что стилист все же есть, это ни много ни мало Алексис Роше — бойфренд Джона Гальяно. Сам Роше года три назад выкладывал фото Амаль с красных дорожек с подписью styled by me. А несколько дизайнеров подтверждали в разных интервью, что при заказе одежды и обуви для миссис Клуни сперва с ними связывался ее стилист.

С другой стороны, ресурс Popsugar ответственно заявил, что все это слухи и Амаль Клуни сама себе мастер по созданию комплектов. А портал InStyle в качестве доказательства привел слова Вильяма Бенкса-Блейни — хозяина бутика винтажной одежды, куда частенько заглядывает звезда. «Амаль всегда выбирает все сама, будь то нарядная, официальная или повседневная одежда», — сообщил он.

В общем, что тут сказать? Классно, что Джордж Клуни женился. Иначе как бы мы узнали о хорошем вкусе и красоте Амаль Аламуддин, кто бы там ни стилизовал ее выходы.





1. Gucci; 2. Bulgari; 3. Mansur Gavriel; 4. Chopard; 5. Stuart Weitzman





1. Stella McCartney; 2. Max Mara; 3. Oscar de la Renta; 4. Hayward; 5. Christian Louboutin





1. Roland Mouret; 2. Alessandra Rich; 3. Michael Michael Kors; 4. Dolce&Gabbana; 5. Zac Posen; 6. Jimmy Choo





1. Stella McCartney; 2. De Beers; 3. Victoria Beckham; 4. Peter Bettley; 5. Judith Leiber; 6. Gianvito Rossi





1. Stella McCartney; 2. Stella McCartney; 3. Fendi; 4. Chopard; 5. Les Petits Joueurs; 6. Stella McCartney