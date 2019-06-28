Одна из наиболее приятных летних покупок — это, конечно, купальник. Он напомнит, что отпуск близко, и поможет красиво одеться там, где мы максимально раздеты. Настало время поговорить о пляжных трендах и выбрать для себя самые-самые.

Вера Маркина Стилист



Все статьи автора Морской конек: самые актуальные модели купальников этого лета

Одна из наиболее приятных летних покупок — это, конечно, купальник. Он напомнит, что отпуск близко, и поможет красиво одеться там, где мы максимально раздеты. Настало время поговорить о пляжных трендах и выбрать для себя самые-самые.





С высокой талией

Мы этого ждали — и оно случилось! Мода на высокую посадку, начавшись с юбок, продолжилась в брюках и наконец-то дошла до купальников. Будем говорить честно: пока в тренде были низенькие бикини из пары условных лоскутков и веревочек, выглядеть в них хорошо могли только модели, и то до обеда и после фотошопа. Сейчас же, когда плавки вплотную подобрались к естественной линии талии, можно вздохнуть спокойно и чувствовать себя человеком, даже не отказываясь от гастрономических выходов между пляжными. Кстати, не только верхняя часть плавок стала более высокой: ягодицы теперь тоже принято закрывать чуть больше. Зато гораздо проще выглядеть на пляже подтянутой.





Яркий и спортивный

Этот тренд оценят любительницы стильного минимализма. Широкие бретели, бра, напоминающие скорее топы для фитнеса, простые понятные цвета и несложные детали — вот главное, что нужно знать в данном случае. Из отделки можно заметить разве что контрастные полосы и тракторные молнии из пластика — декоративные, конечно, но очень эффектные. Для погружения в тренд не возбраняется пересмотреть «Спасателей Малибу» или поразглядывать униформу серферов — многие идеи для купальников взяты от нее. При минимуме деталей спорт выбирает максимум цвета: красный, желтый, ультрамарин особенно популярны. Хотя черный и белый тоже хороши.





Асимметричный

Другой беспроигрышный способ заставить себя разглядывать — модная асимметрия. Разного цвета половинками бра или плавок уже давно никого не удивишь, а вот оригинальным кроем на одно плечо — очень даже. И без того открытая вещь становится таким образом еще чуть более обнажающей. Монобретель может оставаться ничем не украшенной, а может соединяться с объемным воланом, бантом или драпировкой. Единственное, о чем стоит помнить, — так это о размере груди. Декор хорош, если он маленький, — как раз добавится объем. А при пышных формах лучше выбрать гладкую бретель и плотные чашки, так как поддержка груди у ассиметричных моделей все-таки меньше.





Сплошной

Для тех, кто пропадал на совещаниях, не вылезал из дедлайнов, а к лету подготовиться не успел, тоже есть симпатичные варианты для эффектного появления на пляже или у бассейна. Например, уже который год подряд весь модный мир в восторге от сплошных купальников. Ничего удивительного: агрессивный загар вреден, а поцелуй солнца на лицо и плечи можно получить и в закрытой модели. Плюс ко всему в сплошных купальниках удачно собрались все тренды сразу: шнуровка, воланы, спорт, цветы, асимметрия. Места для воплощения дизайнерской мысли больше, а значит, больше красоты и визуальных приемов. Так что стоит подумать о том, чтобы пополнить свою пляжную коллекцию хотя бы одной такой моделью.





На веревках и шнурках

Итак, посадка плавок забралась максимально высоко, ягодицы тоже скорее прикрыты, чем наоборот, сплошные купальники больше не редкость… Неужели у нас совсем забрали право на открытое тело в этом пляжном сезоне? Спокойствие! Конечно же, нет. При довольно большом объеме ткани ее в некоторых местах разъединили, чтобы потом заботливо и очень соблазнительно соединить веревочками и шнурками. Подобная отделка может встретиться практически где угодно: на бедрах и боках, на спине, в зоне декольте или вообще пройти красной линией через весь купальник. О белых полосках после загара переживать не стоит: недавние опросы показали, что большинство мужчин считают такой рисунок на теле очень привлекательным.