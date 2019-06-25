Руководитель розничного бизнеса УК «Система Капитал» — о захвате мира инвестиций при помощи игр, поведенческой психологии и молодых мамах. А также о личном — любви к клубу «Ливерпуль» и электронной музыке.

20 июня НАУФОР вновь собрала в Московском гольф-клубе весь цвет инвестиционной индустрии. В этот раз наибольшее число наград в «чемпионской гонке» лучших из лучших получила УК «Альфа-Капитал».

Наталья Пронина Автор



Все статьи автора Упрямство и нежность: авторские шляпы от Дениса Гуляева

Накануне своего четырехлетия «Бриллиантовый клуб» решил освежить имидж и примерить новые роли в головных уборах от российского дизайнера Дениса Гуляева.

В мастерской Дениса и его жены Светланы на Смоленке шумно и весело. «Бриллиантовые» леди примеряют шляпки из последней коллекции «Дыши». Для каждой гостьи дизайнеры находят свой образ, подчеркивающий ее индивидуальность. Глаза горят, эмоции зашкаливают. Все хотят все!

После получаса толкотни и восхищения дамы наконец определились со своими «фаворитами» и готовы послушать о том, как становятся дизайнерами головных уборов, и о том, какие шляпки сегодня выбирают для похода на скачки, свадьбы и приемы у коронованных особ.

Светлана и Денис Гуляевы

Денис и Светлана родом из Новосибирска. По первому образованию он экономист, она инженер. Никто из них никогда не думал, что будет работать в таком редком виде fashion-дизайна, как шляпы. Но в какой-то момент по капле формировавшийся запрос на самореализацию и изменения привел их сначала на курсы модисток в Институт легкой промышленности в Новосибирске, а в 2012 году — в школу дизайнера Anna Caliendo в Нью-Йорке. И вот уже шесть лет они создают уникальные головные уборы, некоторые из которых можно назвать настоящими произведениями искусства.

«На создание новой модели под конкретного клиента уходит порядка двух недель — начинается все с идеи, затем эскиз, макет, подбор материалов, подготовка формы и, собственно, само изготовление, — рассказывает Денис Гуляев. — Я делаю шляпы, потому что мне это нравится. Этот аксессуар способен выразить индивидуальность хозяина. Вы словно играете разные роли, надевая каждый раз новое творение!»

Для того чтобы получить шляпку по индивидуальным меркам из уже имеющийся коллекции, достаточно всего трех-четырех дней и вполне разумной суммы от 12 000 до 52 000 рублей. Нижний порог — это достаточно простые, но в то же время безумно элегантные модели на каждый день. Верхний — настоящие шедевры шляпного дела, некоторые из которых создаются в единственном экземпляре и никогда не будут повторены. Это принцип Дениса. Отдельные модели, например «Бруклинский мост», остаются в личной коллекции дизайнеров, чтобы в свое время стать экспонатами музея.

Доработать свой образ и заказать под шляпку нестандартное платье тоже можно в Глазовском переулке, где творческий тандем Гуляевых делит мастерскую вместе с другими дизайнерами — Ольгой Бузыцкой и ее мужем Александром. Ольга тоже из Новосибирска. Всю жизнь она работает в области fashion-дизайна и создает индивидуальные гардеробы для своих клиентов. При этом архитектор по образованию Ольга в семейном тандеме делает еще и уникальные ювелирные украшения-трансформеры. Полет фантазии на каждый метр этой мастерской неподражаем!

Что же носят модницы и светские львицы всего мира, если дело касается шляп?!

Австралийки предпочитают модели с огромными полями, цветами и перьями.

Англичанки выбирают элегантность и сдержанный стиль — лаконичные формы, ношение на лоб, соломку.

Американки, как во всем, экстравагантны и несдержанны. Здесь возможны самые неожиданные сочетания и излишества.

Что же касается россиянок, то нам пока трудно говорить о каких-то трендах и схожих предпочтениях. Наши женщины слишком индивидуальны, чтобы всех, как говорится, под одну гребенку… Нам нравится себя искать до сих пор.

Елена Ищеева, создатель «Бриллиантового клуба»: «Упрямство и нежность, которые заложены в моделях Дениса Гуляева, — это словно про каждую из нас. При силе характеров и яркости образов мы довольно ранимы и романтичны. Наверное, поэтому нам друг с другом комфортно в едином комьюнити вот уже четвертый год. «Бриллиантвый клуб» стал для светской Москвы узнаваемым брендом, хотя мы к этому особо не стремились. Просто всегда и все делаем с душой и любовью. Нам так комфортнее, это наша философия жизни. Давайте, девочки, за наши грани. Чтоб не тускнели!»