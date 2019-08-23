За вопросом «Что носить?» неотступно следует «А что не надо?». Если в первом случае вам ответят и глянец, и инициативные блогеры, то во втором те и другие чаще всего скромно промолчат. Разбираемся, какие вещи будут вне моды в сезоне осень-зима — 2019/2020.

Вера Маркина Стилист



Все статьи автора Антитренды: пять вещей, о которых надо забыть в наступающем сезоне

За вопросом «Что носить?» неотступно следует «А что не надо?». Если в первом случае вам ответят и глянец, и инициативные блогеры, то во втором те и другие чаще всего скромно промолчат. Разбираемся, какие вещи будут вне моды в сезоне осень-зима — 2019/2020.





Длинные юбки и платья

Уже давно прошли времена, когда под макси прятали неудачные ноги. Благодарная и благородная длина юбок и платьев поочередно была задействована в трендах а-ля рус, бохо, этника, но теперь подиумы ее не жалуют. Даже из-под самых длинных моделей наступающего сезона как минимум видна обувь, а чаще подол не доходит даже до щиколотки, останавливаясь ближе к середине голени. Макси сдает позиции, и появиться в платье или юбке в пол теперь уместно разве что на вечерних мероприятиях со строгим дресс-кодом.

Чем заменить

Традиционным или удлиненным вариантом миди. Тем более что новый сезон обещает порадовать разнообразием красивой обуви. Да и в слякоть такой вариант практичнее.





Скинни в сапоги

Новость о том, что брюки снова можно заправлять в сапоги, одни восприняли с энтузиазмом, а другие с удивлением. Но важную поправку учли не все. Когда говорят о брюках, имеют в виду широкие модели. А когда произносят «сапоги», подразумевают обувь с просторным голенищем. В приоритете — общий тренд на расслабленность и непринужденность образа. Ну а брюки и джинсы, облегающие фигуру, можно сохранить в списке актуальных вещей при соблюдении двух условий: если выбирать модели с высокой талией и ни в коем случае не заправлять их в сапоги (теперь это fashion crime).

Чем заменить

Модными «бананами» или просто полусвободными брюками, которые при желании можно заправить в сапоги.





Бомбер

Спортивная легкая куртка на молнии, которую так любили за демократичный вид и вариативность в комплектах, в новом сезоне отправится на заслуженный отдых. Скорее всего, к весне дизайнеры оттают и снова нам ее предложат, но до этого еще далеко. В прошлые холодные сезоны мы умело сочетали бомберы с юбками-плиссе и трапециями, надевали поверх легких платьев, не говоря уже о комбинациях с традиционными джинсами. Но теперь у моды новые фавориты, и с ними предстоит наладить контакт.

Чем заменить

Длинными вязаными свитерами или объемными худи. Надевайте их поверх любых видов поясной одежды (юбок, брюк и всего, что держится на талии), чтобы добавить в образ динамику и спорт.





Тренч-платье

Тренчи в моде, но от сезона к сезону их вид трансформируется. На этот раз он меняется в сторону большей свободы, длины и меньшей формальности. Современный плащ может напоминать мужские модели или намекать своей утрированной формой на 80-е. Но он точно не будет слишком приталенным и тесным, а его нижняя часть не станет напрямую ассоциироваться с юбкой. Любое отступление от этого правила пусть вас насторожит и заставит подвергнуть сомнению актуальность вещи. Плащ должен носиться в том числе поверх жакета и не выглядеть при этом странно.

Чем заменить

Тренчем ниже колена полусвободной или свободной посадки. Талию можно подчеркнуть ремнем или поясом.





Меховой жилет-«гусеница»

Жилеты из пушистых меховых полосок, разъединенных кожаными или текстильными вставками, появляются на улицах чуть ли не с первыми пасмурными осенними днями и не уходят до весны. А что: их можно быстро накинуть и моментально снять, да еще и фактура уютная. Но так можно было рассуждать какое-то время назад, а сейчас не стоит. И тем более не следует покупать и носить такие вещи. На шубы, сшитые аккуратными неакцентными ярусами, стильное эмбарго пока не распространяется, а вот пушистые жилеты-«гусеницы» пора отправить на покой.

Чем заменить

Привычными безрукавными пальто или длинными жилетами, которые уже стали новой классикой. Они утеплят и не навредят стилю.