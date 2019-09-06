Повторяем стиль главной героини фильма «Однажды в... Голливуде»

Седан Audi A8 нового поколения дебютировал два года назад. Инновации и техническая безупречность — вот главное впечатление от этого автомобиля представительского класса.

Пока картина о любви, дружбе и киноиндустрии 60-х бьет рекорды по кассовым сборам, мы вдохновились ее костюмами и сделали подборку в стиле Шэрон Тейт, которую прекрасно сыграла актриса Марго Робби.

Пока картина о любви, дружбе и киноиндустрии 60-х бьет рекорды по кассовым сборам, мы вдохновились ее костюмами и сделали подборку в стиле Шэрон Тейт, которую прекрасно сыграла актриса Марго Робби.

Шестидесятые подарили нам Твигги, Шер, Брижит Бардо, Джин Шримптон и много других икон стиля. Им удалось создать эталонные образы, к которым по сей день то и дело обращаются стилисты, дизайнеры и режиссеры. Одной из этих девушек была и Шэрон Тейт. Печально, что когда разговор заходил о ней, первым делом вспоминалась история ее гибели , а не жизни (хотя там есть чем вдохновиться — такой extremely glamorous lifestyle). Но вот спустя десятилетия, во многом благодаря «Однажды в... Голливуде», интерес к ее стилю вспыхнул вновь.

Тейт — муза Instagram и Pinterest, героиня заметок Vogue и блогов о стиле. Ее выдающийся гардероб с платьями Christian Dior, Betsey Johnson, Ozzie Clarke, сумками и обувью Chanel и Gucci в прошлом году был продан на аукционе со скоростью, с которой в фильме Квентина Тарантино входит в повороты родстер MG TD 1952 четы Тейт-Полански. Даже накладные ресницы актрисы и те ушли с молотка.

Для того чтобы передать дух времени, а также чувство свободы и стиля Шэрон, стилист фильма Арианна Филлипс искала наряды в винтажных магазинах и размещала индивидуальные заказы у портных. А мы изучили более современные коллекции. Тренд же!







1. Alexachung; 2. Tiffany & Co; 3. Gianvito Rossi; 4. Loewe; 5. Meadowlark; 6. Lafayette 148 New York





1. Victoria, Victoria Beckham; 2. Saint Laurent; 3. Givenchy; 4. Stuart Weitzman; 5. Silvia Tcherassi; 6. Jennifer Fisher; 7. Golden Goose Deluxe Brand





1. Gucci; 2. Miu Miu; 3. Valentino; 4. Chanel; 5. Aqua; 6. Lav'z; 7. Fjord; 8. Brunello Cucinelli





1. Balenciaga; 2. Emme Parsons; 3. Slvrlake; 4. Prada; 5. Holiday Boileau