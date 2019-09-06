Повторяем стиль главной героини фильма «Однажды в... Голливуде»

Пока картина о любви, дружбе и киноиндустрии 60-х бьет рекорды по кассовым сборам, мы вдохновились ее костюмами и сделали подборку в стиле Шэрон Тейт, которую прекрасно сыграла актриса Марго Робби.
Шестидесятые подарили нам Твигги, Шер, Брижит Бардо, Джин Шримптон и много других икон стиля. Им удалось создать эталонные образы, к которым по сей день то и дело обращаются стилисты, дизайнеры и режиссеры. Одной из этих девушек была и Шэрон Тейт. Печально, что когда разговор заходил о ней, первым делом вспоминалась история
Тейт — муза Instagram и Pinterest, героиня заметок Vogue и блогов о стиле. Ее выдающийся гардероб с платьями Christian Dior, Betsey Johnson, Ozzie Clarke, сумками и обувью Chanel и Gucci в прошлом году был продан на аукционе со скоростью, с которой в фильме Квентина Тарантино входит в повороты родстер MG TD 1952 четы Тейт-Полански. Даже накладные ресницы актрисы и те ушли с молотка.
Для того чтобы передать дух времени, а также чувство свободы и стиля Шэрон, стилист фильма Арианна Филлипс искала наряды в винтажных магазинах и размещала индивидуальные заказы у портных. А мы изучили более современные коллекции. Тренд же!
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