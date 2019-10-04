Игра по-крупному: самые модные украшения этой осени

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Византийские кресты или спираль Фибоначчи? Флорентийский шелк или чеканка? Историк ювелирного искусства Наталья Филатова-Киетине рассказывает о том, какие украшения сейчас в моде и почему.

Византийские кресты или спираль Фибоначчи? Флорентийский шелк или чеканка? Специалист по ювелирному искусству и маркетолог Наталья Филатова-Киетине рассказывает о том, какие украшения сейчас в моде и почему.

Наталья Филатова-Киетине

Кажется, этой осенью мы наблюдаем поворот в самой логике выбора украшений. После долгого периода, когда считалось, что знаковая, говорящая вещь хороша сама по себе, модный вектор сместился к антропоцентризму. Предметы ювелирного дизайна перешли из самостоятельных арт-объектов в разряд декоративных элементов второго плана. Теперь главная задача серег, колец и подвесок — украшать свою хозяйку, а не просто перемещаться с ее помощью от одной восторженной группы поклонников к другой.

При этом, как говорится, размер имеет значение. Если в нескольких словах обозначить тренды осени, то очевидно, что украшения продолжают увеличиваться. Крупные серьги становятся еще объемнее. Вслед за ними «растут» и кольца — например, теперь они могут закрывать сразу несколько фаланг. Возвращается внимание к шее. Причем дизайнеры проявляют недюжинное знание физики: модные ожерелья и колье выглядят как инженерные объекты с таинственными свойствами.

Liya

Liya, Natia x Lako

Самый главный тренд осени — золото: откровенное, блестящее, роскошное. Это «новый черный» сезона. В моде крупные золоченые украшения самых разных текстур — от гладких и дутых до напоминающих мягкий флорентийский шелк или нарочито грубую ручную чеканку. Золото ломаное, гнутое, тонкое как фольга — чего только не делают с металлом, чтобы показать его возможности как материала, способного выглядеть богато в любом состоянии.

Silhouette

Eshvi Silhouette 1 /2

Nino Sepo

Другой must have сезона — украшения в стиле 80-х. В частности, это серьги в форме дутых пуговиц. Пришло время открыть в себе Алексис Колби, ведь именно такие любила носить героиня сериала «Династия» (к слову, принцесса Диана тоже). Кроме того, обращаем внимание на серьги из эпоксидной смолы или с яркой эмалью — в моду входят неоновые цвета, что вполне соответствует веяниям 80-х.



Алексис Колби, принцесса Диана

В остальном серьги по-прежнему удерживают место главного аксессуара. Они должны быть крупными, длинными (желательно касаться плеч) и архитектурными. Одна из модных конструкций — сложно сбалансированные мобили, близкие по духу к объектам инженера-скульптора Александра Колдера. Идеальные можно найти в коллекциях марки Grainne Morton, но не только там.

Grainne Morton

Массивные скульптурные формы также в тренде — и тут ничего лучше грузинских брендов Nino Sepo, Liya и Natia X Lako вы не найдете. Сохраняется мода на асимметрию и «союзные» серьги — когда украшения для левого и правого уха не похожи, как близнецы, а дополняют друг друга, как двойняшки.

Liya

Liya Liya 1 /2

Natia X Lako

Nino Sepo

Nino Sepo Nino Sepo 1 /2

Главные изменения в этом модном сезоне произошли с кольцами. Наконец-то всем надоела их минималистическая модификация в виде тоненького ободка металла с крошечным камушком размером с рисовое зерно. Теперь кольца должны быть заметными, как, например, в линии Medici дизайнера-ювелира Марии Юрашкевич. Правда, лучше выбрать что-то радикальное — вроде скульптурных произведений Natia X Lako, версий с крупным барочным жемчугом от NotConcept или юмористических вариантов марки Amarin Jewellery с пробкой от шампанского. Но, даже выглядя массивными, эти кольца все равно не затмят вас, не смогут быть сами по себе. Они словно подстраиваются к телу, трансформируются под обладательницу.

Yurashkevich, Medici

Liya, Natia x Lako

Amarin Jewellery

Amarin Jewellery

NotConcept Amarin Jewellery 1 /3

Еще один важный тренд, кажется, ставший продолжением моды на всевозможное образование, — это украшения с иcторическим подтекстом. Чего только стоит моносерьга в виде спирали Фибоначчи у Infanta.Rings или византийский крест, который можно носить в качестве подвески или серьги, у Yurashkevich. Моя любимая марка, экспериментирующая в данном направлении, — французская Garaude, но это уже совсем другой уровень.



Yurashkevich, Infanta.Rings

Garaude