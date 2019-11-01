Веселый fashion: странные образы с показов осень-зима — 2019/2020

24 октября состоялся форум «FinSME: экосистемы и цифровизация», участники которого обсудили взаимодействие кредитных организаций с малым и средним бизнесом. Одним из спикеров стал председатель правления банка «Уралсиб» Константин Бобров.

В этом году издание признало российский банк мировым лидером в области маркетинга и социальных медиа для корпоративных клиентов, а также обладателем лучших технологий для платежей частных лиц.

Из модных коллекций актуального сезона мы выбрали самые нескучные дизайнерские эксперименты. В нашем отчете: странные звуки, порывистые рыдания и внезапные междометия. Это мы, как обычно, попробовали смотреть на вещи с точки зрения красоты и функциональности.

Из модных коллекций актуального сезона мы выбрали самые нескучные дизайнерские эксперименты. В нашем отчете: странные звуки, порывистые рыдания и внезапные междометия. Это мы, как обычно, попробовали смотреть на вещи с точки зрения красоты и функциональности.

На заборе тоже написано

1. Liam Hodges; 2. Manish Arora; 3. Jeremy Scott

Самые модные надписи теперь не логотипы, а такие... категорически фантастические или мизантропические. Актуальны буквы любого размера. Огромные, чтобы невозможно было прочитать, потому что, ой, там строчка / вытачка / складка и вообще рукав. А еще мелкие, как пожелания здоровья на подростковом гипсе или правдивые фразы на стенах подъездов красногорских окраин.





С чужого плеча

1. Louis Vuitton; 2. Balenciaga; 3. Vaquera

По-прежнему в моде оверсайз. Очень-очень оверсайз. Такой, что кажется, будто дизайнеров вдохновлял главный герой ситкома 60-х «Семейка монстров» — аналог франкенштейновского гомункула, только веселее. Словом, размер имеет значение, чтобы там ни говорили. И обхват тоже ценится.





Все сразу

1. Leaf Xia; 2. Thom Browne; 3. Gucci

Если стулья или кресла из наших комнат были бы людьми, то выглядели бы так.





Что вы так накинулись

1. Noir Kei Ninomiya; 2. Moschino; 3. Louis Vuitton

Черный экземпляр будто перепутали с листом теста, из которого определенно пытались вырезать пельмени. И вдруг такие: «Как не тесто? Ну и ладно, закончим, если уж начали. Потом скажем: концепт». «Яичница» на фото в центре — настоящая дань уважения завтраку, главной еде дня, как считают большинство специалистов по питанию. А еще в сезоне осень-зима всевозможные накидки следует накидывать на все возможное. Например, на голову.

Все дело в волшебных пузырях

1. JW Anderson; 2. Thom Browne; 3. Comme des Garçons

«Пузыриться» в этом сезоне могут и топы, и юбки, и платья. Например, стрессоснимательные пузырьки теперь встречаются не только в просекко, но и в костюме-тройке, сумке, варежках и брогах. Вдруг нервные переговоры, а вы «пуньк-пуньк» — и все хорошо, собеседник уже не так раздражает. Можно поделиться «кинестетическим наркотиком» с коллегой, в буквальном смысле подставив ему плечо (пиджака).





С лица воду не пить

1. Manish Arora; 2. Richard Quinn; 3. Chalayan

Если вдруг костюм или платье недостаточно украшены, обратите внимание на лицо. Там тоже есть где разгуляться дизайнерской фантазии. И результат в коллекциях этого сезона, как говорится, налицо.

Паблик-арт

1. Maryam Nassir Zadeh; 2. Walter Van Beirendonck; 3. Charles Jeffrey Loverboy

Некоторые модные комплекты выглядят так, будто модели поскользнулись и упали на стойку с акриловыми, акварельными и масляными красками. Раз восемь-десять. И вообще сейчас модно современное искусство, чтобы офисным сотрудникам было что разглядывать. Вот, разглядывайте.





Под одеялом

1. Moncler Simone Rocha; 2. Maison Margiela; 3. Moncler Craig Green

Несколько сезонов сохранялась мода на костюмы, похожие на пижамы, а теперь на пике пуховики в одеяльном стиле. Многослойность, асимметрия, объем — три признака актуальной зимней верхней одежды. Если у окружающих впечатление, что коллега пришел на работу в одеяле, — это не лентяй, а продвинутый fashionista. Если в спальнике — вообще стилист в душе и герой по жизни (попробуйте добраться хоть куда-нибудь в этом предмете походного быта).





Шкатулка для драгоценностей

1. Marine Serre; 2. Libertine; 3. Alexander McQueen

Скромные платья или брюки легким движением (то есть цеплянием) превращаются в богатые коктейльные наряды. Подойдет все: тесьма, ленты, помпоны, ключи, цепочки от часов, мормышки, перламутровые блесны. В особо торжественных случаях — барочные жемчуга или серьги-люстры. Главное —чтобы много. И с крючками.





По волнам памяти

1. Rodarte; 2. Charles Jeffrey Loverboy; 3. Tomo Koizumi

Мы в редакции иррационально опасаемся наступать на канализационные люки, уронить ключи в мусорку и большого количества рюшей с бантами. Последние вызывают ассоциации с огромными гнездами, собранными из синтетических лент, что носили на голове советские школьницы. А еще с платьями-тортами той же эпохи, когда отсутствие выбора и вкуса компенсировалось числом воланов на торжественной одежде.





Два в одном

1. Bobby Abley; 2. Colina Strada; 3. Manish Arora

Универсальная штука — комбинезоны. Они почти как платья. Не надо соображать, какой верх подойдет к такому низу, и наоборот. Надел всего одну вещь — и вопрос подбора и сочетания предметов гардероба решен. В этом сезоне расцветки комбинезонов настолько пестры и жизнерадостны, что издалека кажется, будто это ползунки. Только размеры взрослые.





Приходите одетыми

1. Gypsy Sport; 2. A.W.A.K.E. Mode; 3. Luar

Наша рецензия на платья будет в виде вот этого скетча:

— В пятницу я иду к вам на концерт, что брать с собой?

— Спасибо, добрый человек. Брать с собой ничего не надо. Просто приходите одетым и все.

(Посмотрите внимательно на фотографии выше. Такими дизайнеры видят платья осенне-зимнего сезона.)

Птицеферма

1. Mary Katrantzou; 2. Valentino; 3. Loewe

А вот некоторые дизайнеры оказались орнитологическими наркоманами. С их легкой, как пух марабу, руки густые и ворсистые перья теперь носят не только птицы. Невесомые, они развеваются на платьях, шарфах, головных уборах и даже пальто.





Неведома зверушка

1. Walter Van Beirendonck; 2. Xander Zhou; 3. A Cold Wall

Ставим на то, что при виде таких инопланетных образов у окружающих начнется икота — у одних от смеха, у других — от страха. Зато тем, кто внутри костюмов, — тепло. В двух случаях из трех. В третьем не тепло, а полезно — наряд похож на попытку организовать автономную систему сбора дождевой воды. Ни одного крана, насоса или там реле давления, а просто концептуальная конструкция из гнутой проволоки и толстого полиэтилена. Потому что делал дизайнер.