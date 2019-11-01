Веселый fashion: странные образы с показов осень-зима — 2019/2020

Из модных коллекций актуального сезона мы выбрали самые нескучные дизайнерские эксперименты. В нашем отчете: странные звуки, порывистые рыдания и внезапные междометия. Это мы, как обычно, попробовали смотреть на вещи с точки зрения красоты и функциональности.
На заборе тоже написано
Самые модные надписи теперь не логотипы, а такие... категорически фантастические или мизантропические. Актуальны буквы любого размера. Огромные, чтобы невозможно было прочитать, потому что, ой, там строчка / вытачка / складка и вообще рукав. А еще мелкие, как пожелания здоровья на подростковом гипсе или правдивые фразы на стенах подъездов красногорских окраин.
С чужого плеча
По-прежнему в моде оверсайз. Очень-очень оверсайз. Такой, что кажется, будто дизайнеров вдохновлял главный герой ситкома 60-х «Семейка монстров» — аналог франкенштейновского гомункула, только веселее. Словом, размер имеет значение, чтобы там ни говорили. И обхват тоже ценится.
Все сразу
Если стулья или кресла из наших комнат были бы людьми, то выглядели бы так.
Что вы так накинулись
Черный экземпляр будто перепутали с листом теста, из которого определенно пытались вырезать пельмени. И вдруг такие: «Как не тесто? Ну и ладно, закончим, если уж начали. Потом скажем: концепт». «Яичница» на фото в центре — настоящая дань уважения завтраку, главной еде дня, как считают большинство специалистов по питанию. А еще в сезоне осень-зима всевозможные накидки следует накидывать на все возможное. Например, на голову.
Все дело в волшебных пузырях
«Пузыриться» в этом сезоне могут и топы, и юбки, и платья. Например, стрессоснимательные пузырьки теперь встречаются не только в просекко, но и в костюме-тройке, сумке, варежках и брогах. Вдруг нервные переговоры, а вы «пуньк-пуньк» — и все хорошо, собеседник уже не так раздражает. Можно поделиться «кинестетическим наркотиком» с коллегой, в буквальном смысле подставив ему плечо (пиджака).
С лица воду не пить
Если вдруг костюм или платье недостаточно украшены, обратите внимание на лицо. Там тоже есть где разгуляться дизайнерской фантазии. И результат в коллекциях этого сезона, как говорится, налицо.
Паблик-арт
Некоторые модные комплекты выглядят так, будто модели поскользнулись и упали на стойку с акриловыми, акварельными и масляными красками. Раз восемь-десять. И вообще сейчас модно современное искусство, чтобы офисным сотрудникам было что разглядывать. Вот, разглядывайте.
Под одеялом
Несколько сезонов сохранялась мода на костюмы, похожие на пижамы, а теперь на пике пуховики в одеяльном стиле. Многослойность, асимметрия, объем — три признака актуальной зимней верхней одежды. Если у окружающих впечатление, что коллега пришел на работу в одеяле, — это не лентяй, а продвинутый fashionista. Если в спальнике — вообще стилист в душе и герой по жизни (попробуйте добраться хоть куда-нибудь в этом предмете походного быта).
Шкатулка для драгоценностей
Скромные платья или брюки легким движением (то есть цеплянием) превращаются в богатые коктейльные наряды. Подойдет все: тесьма, ленты, помпоны, ключи, цепочки от часов, мормышки, перламутровые блесны. В особо торжественных случаях — барочные жемчуга или серьги-люстры. Главное —чтобы много. И с крючками.
По волнам памяти
Мы в редакции иррационально опасаемся наступать на канализационные люки, уронить ключи в мусорку и большого количества рюшей с бантами. Последние вызывают ассоциации с огромными гнездами, собранными из синтетических лент, что носили на голове советские школьницы. А еще с платьями-тортами той же эпохи, когда отсутствие выбора и вкуса компенсировалось числом воланов на торжественной одежде.
Два в одном
Универсальная штука — комбинезоны. Они почти как платья. Не надо соображать, какой верх подойдет к такому низу, и наоборот. Надел всего одну вещь — и вопрос подбора и сочетания предметов гардероба решен. В этом сезоне расцветки комбинезонов настолько пестры и жизнерадостны, что издалека кажется, будто это ползунки. Только размеры взрослые.
Приходите одетыми
Наша рецензия на платья будет в виде вот этого скетча:
— В пятницу я иду к вам на концерт, что брать с собой?
— Спасибо, добрый человек. Брать с собой ничего не надо. Просто приходите одетым и все.
(Посмотрите внимательно на фотографии выше. Такими дизайнеры видят платья осенне-зимнего сезона.)
Птицеферма
А вот некоторые дизайнеры оказались орнитологическими наркоманами. С их легкой, как пух марабу, руки густые и ворсистые перья теперь носят не только птицы. Невесомые, они развеваются на платьях, шарфах, головных уборах и даже пальто.
Неведома зверушка
Ставим на то, что при виде таких инопланетных образов у окружающих начнется икота — у одних от смеха, у других — от страха. Зато тем, кто внутри костюмов, — тепло. В двух случаях из трех. В третьем не тепло, а полезно — наряд похож на попытку организовать автономную систему сбора дождевой воды. Ни одного крана, насоса или там реле давления, а просто концептуальная конструкция из гнутой проволоки и толстого полиэтилена. Потому что делал дизайнер.
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28 Окт 2019 Мнения