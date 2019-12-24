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Наступает время выбора Того Самого Платья для новогодней ночи. Или костюма. Или топа и юбки. Или… Словом, чтобы в результате магазинных походов найти именно то, что нужно, определимся с главными трендами вечерней моды.

Вера Маркина Стилист



Все статьи автора Блеск, шифон, кружева: пять модных образов для встречи Нового года

Наступает время выбора Того Самого Платья для новогодней ночи. Или костюма. Или топа и юбки. Или… Словом, чтобы в результате магазинных походов найти именно то, что нужно, определимся с главными трендами вечерней моды.





Золото-бриллианты

Больше, конечно, бриллианты. А если и золото, то белое — в этом сезоне «сверкающие» тренды требуют прежде всего холодного блеска в серебристых тонах. Белые парча, пайетки, стразы, эффект фольги — все это не столько заигрывание с символом будущего года (белой металлической крысой), сколько напоминание о гламуре 80—90-х и бликах диско-шара. А также альтернатива популярным традиционным золотистым фактурам. Впрочем, они тоже подойдут для вечернего выхода. Помните только, что блестящие ткани добавляют фигуре объема, и при необходимости используйте их в деталях, а не в наряде целиком.





Напоказ

Несколько лет подряд в вечерних образах приходилось выбирать, какие части тела открыть, а какие наоборот. Считалось, что показывать одновременно декольте и ноги — моветон. Но этот сезон поменял наше мнение о дозволенном, предложив больше не скромничать. Декольте и высокий разрез по ноге теперь вполне могут сосуществовать вместе — правда, только если речь идет о длине макси. А вот мини по-прежнему призывает к более закрытой верхней части — пусть в центре внимания остаются ноги, а плечи и грудь продемонстрируем в следующий раз и в другом платье.





Синий туман

Цвет будущего года — классический синий — уже наделал много шума и пришел в коллекции даже раньше календарного старта тренда. Этот колер давно называют «новым черным» за его универсальность. Но теперь он также может стать «новым красным» из-за яркости и производимого эффекта. Классический синий (не путать с navy blue) — одновременно выразительный и спокойный, он напоминает про оттенки моря и драгоценного сапфира. Для новогоднего образа лучше и придумать нельзя. В модной гамме будут отлично смотреться не только платья, но и костюмы-смокинги, при этом благодаря эффектному цвету ткань может быть любой степени блеска.





Прозрачный намек

На первый взгляд, фатин, шифон, а также кружево кажутся непрактичными и слабо применимыми в реальной жизни. Но это не так. Они настаивают на своем присутствии в вечерней моде, и не зря. Во-первых, это красиво. А во-вторых, проблема прозрачности и не проблема вовсе — в реальности все просвечивающие фактуры носят поверх плотных и непроницаемых. Модно надевать их и на обычные вещи. Так, легкая юбка без подъюбника хорошо может смотреться с другой юбкой или даже брюками. А к шифоновой блузке отлично подойдут бельевые топы без кружева или кроп-топы. Единственное условие: под прозрачной вещью не должно быть видно нижнего белья, и тогда все будет прилично.





Исторические явления

Кружевные воротнички, пышные рукава и высокие манжеты с длинным рядом пуговиц мелькают на подиумах уже не один сезон, а в этом году они себя развернуто показали в вечерней моде. В этом есть логика — такие декоративные предметы гардероба идеально подходят, чтобы надевать их по особым, торжественным поводам. Хотя мы научились без труда комбинировать их с более простыми и демократичными вещами, в компании шелковых или бархатных брюк романтичные блузы выглядят по-настоящему роскошно. Аристократизм комплектов можно поддержать соответствующими аксессуарами — украшения с жемчугом, вечерние кисеты и ридикюли усилят впечатление от образа.