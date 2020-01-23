Какие марки минималистичных украшений заслуживают внимания

Все мы обладаем множеством талантов, которые по-разному проявляются в каждой из наших социальных ролей. Чем лучше вы осознаете свою гениальность, тем успешнее будете в любой сфере жизни.

Историк ювелирного искусства Наталья Филатова-Киетине рассказывает, почему минимализм в украшениях внезапно стал интересен модникам. А также советует, к каким маркам, работающим в этом сегменте, стоит присмотреться.

Историк ювелирного искусства Наталья Филатова-Киетине рассказывает, почему минимализм в украшениях внезапно стал интересен модникам. А также советует, к каким маркам, работающим в этом сегменте, стоит присмотреться.

Сегодня отношения людей с украшениями меняются стремительно, и для ювелиров нет ничего интереснее, чем наблюдать за этим процессом. Переписываются казавшиеся незыблемыми правила. Украшения становятся «говорящей» деталью костюма и даже обгоняют в этом плане дизайнерские сумки и кроссовки из лимитированных коллекций. Причем они не только сообщают, сколько денег обладатель может потратить на камень, а скорее транслируют целую эстетическую систему ценностей. Минималистичные украшения со значением становятся сентиментальными якорями, которые для владельцев зачастую имеют большую важность, чем модные заметные серьги или кольца.



Еще пару лет назад интернет-ресурс Business of Fashion заявлял, что «серьги стали новыми сумками» — имея в виду, что вся сила социальной коммуникации и кодирования смыслов переместилась из отдела кожгалантерии в ювелирный департамент. И это правда. Сегодня женщины гораздо смелее используют украшения, меньше переживают об их количестве и правилах вроде «в какое время дня и ночи носить те или иные металлы и камни». Они тщательнее подходят к выбору, проверяя бренды на совместимость с внутренней системой координат. Кому-то нужна интимность, кому-то — кричащая экстравагантность, а между этими двумя полюсами есть еще миллион оттенков.



Минимализм — концепция по-прежнему не трендовая. Но теперь он интересен всем, кому важно заявить о себе, выбирая то, что либо еще не вошло в моду, либо уже триумфально из нее вышло, либо вообще позиционируется как предмет искусства.



Например, Anima — это максимально минималистичные кольца со сложной концепцией. Украшения устроены таким образом, что металлический ободок (шинка) не касается кожи, и кажется, будто они парят вокруг пальца. Самая интересная, знаковая и неожиданная деталь в кольцах — две полусферы на концах шинки.

«Во-первых, это красиво, — говорит создатель марки Михаил Барышников. — Но помимо дизайна важно то, что это еще и необходимый технический элемент. Он является ребром жесткости для тонкого металлического ободка и местом под клеймо. Также этот элемент влияет на психологическую тактильную фиксацию на украшении, которая в какой-то момент становится частью памяти тела. Ну и самое главное — я уверен, что мои кольца будут носить независимо от жизненных обстоятельств. Если толщина пальцев меняется — полусферы можно просто перекусить кусачками, и тогда украшение станет безразмерным».

Anima



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Бренд Moonswoon прославился кольцами-планетами из цветных уральских минералов. Дизайнер марки Ольга Локшина — из Екатеринбурга, и ей было важно популяризировать местные самоцветы. Ее последняя коллекция Ghost — это кольца из прозрачного пластика, в которых закреплен полудрагоценный или поделочный камень. Получилось воплощение концептуальной идеи «камень без кольца». Аккуратные, геометрически простые — они, безусловно, про женственность и игру, вопреки расхожему мнению про строгую асексуальность минималистичных украшений.

Moonswoon

Локшиной нравится сама идея, что в объект, как во флешку или, например, в желудь, можно «зашить» собственные смыслы. А затем, перед самой презентацией украшений, решить, давать зрителям подсказку-экспликацию или нет.

«Меня завораживает, что утилитарный предмет — кольцо или подвеска — может стать высказыванием, — поясняет дизайнер. — Одни клиенты пользуются моими смыслами, пересказывают их, и тогда я чувствую себя автором. Другие, наоборот, наделяют вещь своими ассоциациями, эмоциями, и тогда она становится маленьким объектом их частного «житейского» искусства. Вот этот момент присвоения моей истории или трансляции новой через собственный фильтр — и есть то, зачем я работаю. Красота должна ощущаться на кончиках пальцев (или просто пальцами в моем случае). Ее не нужно объяснять — так же, как и искусство».



Moonswoon

Марка Анны Григорьевой Phosphor Jewelry через простые, нарочито грубо сделанные кольца пытается говорить о теме смерти и ее табуированности в современном обществе. Эта философия проще всего транслируется с помощью лаконичного дизайна и легко совместимых друг с другом украшений. О многих вещах мы не упоминаем вслух, потому что это социально допустимо лишь между близкими друзьями. Но украшения оказываются отличным проводником смыслов для нас самих.



Phosphor x Sad Face

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Phosphor

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Дизайнер марки Jewlia Юлия Ременник признается, что всегда хотела делать вещи четкой формы и осмысленного дизайна, из полнотелого золота с натуральными бриллиантами, но при этом не бросающиеся в глаза. О своих наблюдениях за клиентками, которые ищут украшения «со значением», она рассказывает: «Для них вес металла и размер камня не так важны, а лаконичный дизайн не вызывает споров. Они спокойно разрешают себе носить дорогие предметы, в то же время не гонясь за статусом».

Принято считать, что минимализм упирается в идею «просто и дешево» и то, что хорошо в 16—20 лет — крошечный камушек на тонкой проволочке (пусть даже из золота), — не очень подходит в 30—40. Это не так. Смыслы, которыми наполнены лаконичные украшения, очень незамысловатые на первый взгляд, наделяют их особой ценностью для владельцев независимо от возраста.



Jewlia

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У нас есть десятки способов самоидентификации. Чаще всего мы представляемся незнакомым людям, называя свою профессию, но еще мы жены, матери, увлекаемся спортом, у нас есть хобби и любимые книги. Для Ременник, например, важна в том числе ее национальность.

«Хотя я не соблюдаю все иудаистские обряды и вообще не сильно религиозна, понимаю, что еврейство — важная часть меня — говорит дизайнер. — Первая моя коллекция отразила понимание еврейских традиций в том виде, в котором они проросли через сознание с детства. Прежде всего я вспоминаю яблоки и мед праздника Рош-Хашана, и в моем случае символом национальной идентификации стали соты. А, например, в коллекции «Техно», родившейся из увлечения раллийными гонками, ребристая поверхность колец имитирует протектор шин. Бриллиант между зубчиками — аллюзия на камешек, там застрявший».

Jewlia

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Сейчас у Jewlia на подходе коллекция, посвященная литовским символам. Возможно, для кого-то они тоже станут способом сохранить воспоминания детства о национальных традициях, вписать которые в современный мир не менее важно, чем украшения в повседневный гардероб.