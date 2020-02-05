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Новый синий: fashion-подборка с главным цветом 2020-го

В этот раз Институт цвета Pantone объявил оттенком года классический синий. Мы не остались в стороне и сделали соответствующую fashion-подборку. Теперь синий — это новый черный.

Выбор Pantone всегда основывается на анализе разных трендов и явлений, социальных и не только, и влияет на многие индустрии, в том числе моду и дизайн. Каждый раз специалисты обосновывают свое решение. Главный цвет 2020-го, по их мнению, вселяет надежду, спокойствие и отражает стремление к стабильности.

«Мы живем во время острой нехватки доверия и честности, — комментирует исполнительный директор Института цвета Pantone Литрис Айсмен. — Постоянство именно такого рода выражает классический синий. Это оттенок стабильности и надежности». 

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Canada Goose; Lanvin; Apparis
Canada Goose; Lanvin; Apparis

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Usisi; Jaline; Elie Saab
Usisi; Jaline; Elie Saab

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BeriBegi; Vivienne Westwood; Lesyanebo
BeriBegi; Vivienne Westwood; Lesyanebo

111.jpg

BeriBegi; Vivienne Westwood; Lesyanebo
BeriBegi; Vivienne Westwood; Lesyanebo

111.jpg

Alice + Olivia; La Doublej; Lela Rose
Alice + Olivia; La Doublej; Lela Rose

111.jpg

Three Graces London; Alexis; St. John
Three Graces London; Alexis; St. John

111.jpg

Balenciaga; Loewe; Bernadette
Balenciaga; Loewe; Bernadette

111.jpg

Victoria, Victoria Beckham; Balmaine; Miu Miu
Victoria, Victoria Beckham; Balmaine; Miu Miu

111.jpg

Ksenia Kams; Rochas; BeriBegi
Ksenia Kams; Rochas; BeriBegi

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Manolo Blahnik; Prada; Gabriela Hearst
Manolo Blahnik; Prada; Gabriela Hearst

111.jpg

Jacquemus; Rupert Sanderson; Malone Souliers
Jacquemus; Rupert Sanderson; Malone Souliers

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Olympia Le-Tan; Jacquemus; Lemaire
Olympia Le-Tan; Jacquemus; Lemaire

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Prada; Gucci; «Кремлевские мастера». Второй ряд: Balmain; JV; Ila
Prada; Gucci; «Кремлевские мастера». Второй ряд: Balmain; JV; Ila

111.jpg

Globe-Trotter; Marc Jacobs; Crash Baggage
Globe-Trotter; Marc Jacobs; Crash Baggage
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