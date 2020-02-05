Новый синий: fashion-подборка с главным цветом 2020-го

В этот раз Институт цвета Pantone объявил оттенком года классический синий. Мы не остались в стороне и сделали соответствующую fashion-подборку. Теперь синий — это новый черный.
Выбор Pantone всегда основывается на анализе разных трендов и явлений, социальных и не только, и влияет на многие индустрии, в том числе моду и дизайн. Каждый раз специалисты обосновывают свое решение. Главный цвет 2020-го, по их мнению, вселяет надежду, спокойствие и отражает стремление к стабильности.
«Мы живем во время острой нехватки доверия и честности, — комментирует исполнительный директор Института цвета Pantone Литрис Айсмен. — Постоянство именно такого рода выражает классический синий. Это оттенок стабильности и надежности».
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