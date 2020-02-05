Новый синий: fashion-подборка с главным цветом 2020-го

Хроническое недосыпание знакомо многим сотрудникам инвестбанков и финансовых компаний, но есть счастливчики, которые с такой проблемой почти не сталкиваются. В каких подразделениях они работают? Efinancialcareers выяснил это путем опроса.

Сменить работу, выучить иностранный язык, заняться спортом — чего только не пообещаешь себе под Новый год. Психотерапевт Эми Морин в колонке для Business Insider объясняет, почему такие планы обычно срываются.

В этот раз Институт цвета Pantone объявил оттенком года классический синий. Мы не остались в стороне и сделали соответствующую fashion-подборку. Теперь синий — это новый черный.

В этот раз Институт цвета Pantone объявил оттенком года классический синий. Мы не остались в стороне и сделали соответствующую fashion-подборку. Теперь синий — это новый черный.

Выбор Pantone всегда основывается на анализе разных трендов и явлений, социальных и не только, и влияет на многие индустрии, в том числе моду и дизайн. Каждый раз специалисты обосновывают свое решение. Главный цвет 2020-го, по их мнению, вселяет надежду, спокойствие и отражает стремление к стабильности.

«Мы живем во время острой нехватки доверия и честности, — комментирует исполнительный директор Института цвета Pantone Литрис Айсмен. — Постоянство именно такого рода выражает классический синий. Это оттенок стабильности и надежности».





Canada Goose; Lanvin; Apparis





Usisi; Jaline; Elie Saab





BeriBegi; Vivienne Westwood; Lesyanebo





BeriBegi; Vivienne Westwood; Lesyanebo





Alice + Olivia; La Doublej; Lela Rose





Three Graces London; Alexis; St. John





Balenciaga; Loewe; Bernadette





Victoria, Victoria Beckham; Balmaine; Miu Miu





Ksenia Kams; Rochas; BeriBegi





Manolo Blahnik; Prada; Gabriela Hearst





Jacquemus; Rupert Sanderson; Malone Souliers





Olympia Le-Tan; Jacquemus; Lemaire





Prada; Gucci; «Кремлевские мастера». Второй ряд: Balmain; JV; Ila





Globe-Trotter; Marc Jacobs; Crash Baggage