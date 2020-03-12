Как крупные драгоценные камни стали повседневными украшениями

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Геммолог, основатель ювелирного дома Darvol Дарья Волкова — о реабилитации крупных камней в повседневном ювелирном гардеробе и о новой тенденции «мои украшения — мои правила».

Дарья Волкова

Весь прошлый год я много путешествовала и могу сказать, что женщины, независимо от страны и класса, если у них есть украшения с крупными камнями, хотят их демонстрировать. Причем не только по особо торжественным случаям, а каждый день, постоянно.



Речь не о ситуациях, когда, например, к завтраку в Монако выходят барышни, которые надели все лучшее сразу и сияют так, что им позавидует даже израильская алмазная биржа. Мне больше импонирует, когда женщины не боятся заказывать крупные цветные камни или те же бриллианты, чтобы носить их именно каждый день. Выбирают, не стесняясь их размера. Не пытаются создать вокруг цветного камня дополнительный обвес из лишнего дизайна. Всегда радуюсь, когда вижу, как легко мои клиентки сочетают кольцо (или даже несколько) с драгоценным камнем больше пяти карат с джинсами, кроссовками, худи, потому что это ярко, красиво и современно.



Все очень ругали креативного директора Tiffany & Co Рида Кракоффа за его коллекцию Blue Book 2018 года, где он впервые озвучил новое направление: высокое ювелирное искусство не только можно, но и нужно сочетать с повседневной одеждой. Только для этого украшения должны перестать выглядеть так, будто на дворе XVIII век и их предназначение — сверкать на бальных платьях с кринолином. Несмотря на недовольство консерваторов, мы все видим, к чему привело это революционное решение. Старой ювелирной маркой заинтересовался производитель люксовых товаров LVMH и приобрел ее за красивую сумму в $16,2 млрд. Похоже, семья Арно — крупнейший совладелец этого концерна — полностью разделяет идею «роскошь каждый день».



The 2018 Blue Book Collection, Tiffany & Co

Тренд поддерживают и другие ювелирные гиганты. Например, на прошедшей недавно в Париже Неделе высокой моды компания Boucheron продемонстрировала роскошные колье, созданные на основе архивного экземпляра 1881 года, в сочетании с повседневными рубашками, блузками, джинсами и так далее. Что это, если не тенденция?



Колье из коллекции «Знак вопроса», Boucheron

Колье из коллекции «Знак вопроса», Boucheron

Колье из коллекции «Знак вопроса», Boucheron 1 /3

Я никого не отговариваю от приобретения крупных камней, за исключением случаев, когда это обусловлено типажом. Например, для очень миниатюрной женщины пусеты по пять каратов — не лучший выбор, они будут выглядеть негармонично. При этом мои клиенты не боятся, что крупные бриллианты кому-то покажутся слишком большими, чтобы быть настоящими. «Да пусть все думают, что это стекляшки, — прямо говорят они. — Я-то знаю, что на самом деле нет».



Долгое время бриллианты считались самым простым способом подчеркнуть статус и финансовые возможности — это был просто один из вариантов украсить себя деньгами. Теперь я все чаще вижу, что фокус смещается с внешней демонстрации успешности на внутренние ощущения от ценности камня.

Особенно ярко это проявляется у нового поколения — у тех, кому около 30 лет. Они зачастую начинают не с бриллиантов, а с цветных камней (тогда как более зрелые женщины наоборот). Им неважна репутация камня в обществе, имеет значение только собственный интерес — если именно серая шпинель сделает их счастливыми, они ее купят. С размером не мелочатся: только за последние два месяца мы сделали больше десятка колец со шпинелью от 10 каратов.









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Кстати, еще одно наблюдение — разница в «общественном положении» колец и серег. Последние — это социальное украшение. Мы не видим его, когда носим, и выбираем серьги, чтобы их оценили другие. Кольцо — украшение для себя, ведь рука всегда перед глазами. Именно поэтому в данном случае мы предпочитаем камни, которые отзываются в нас некой особенной ценностью.



Меняется не только принцип выбора камней — на первый план выходят личные, индивидуальные предпочтения, — но и сам способ носить кольца. Все больше женщин надевают их на указательный палец или мизинец, заказывают печатки. Тенденция «мои украшения — мои правила» — сегодня основная. И первыми она реабилитировала именно крупные камни, на которые консервативный ювелирный этикет накладывал наибольшее количество ограничений.