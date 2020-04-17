Пять простых идей для модных домашних комплектов

Стилист
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Внезапно ваше рабочее место изменилось до неузнаваемости, а с ним и повседневный гардероб. Не надо мчать с самого утра на встречи, и это расслабляет. Чтобы вы не растеряли в самоизоляции стильных навыков, подсказываем идеи для красивых и удобных домашних комплектов.
С бархатными брюками
Что точно не надо делать дома — донашивать вещи. Зато надевать что-нибудь подчеркнуто богемное, но в то же время расслабленное — это обязательно. Выгуливать вечерние платья не советую (если только самой не захочется), а вот сделать упор на особенные ткани вполне можно. Например, подойдут брюки из бархата. Они прекрасно сочетаются с любым простым верхом типа свитера, футболки или бельевого топа. Сами же брюки лучше выбрать умеренно свободные для комфорта, но при этом достаточно длинные, чтобы не нарушать вертикальные пропорции и не «резать» ноги.
С платьем-рубашкой
На самом деле можно смело достать из шкафа любое комфортное летнее платье, которое терпеливо ждет своего часа, чтобы быть надетым всего пару-тройку раз за сезон. Сейчас особый повод для этого не нужен. И все же именно платья рубашечного кроя — самые универсальные. Их можно носить с поясом и без, надевать вместе с теми же длинными брюками. К тому же при всей своей простоте платья-рубашки выглядят элегантно. Только обратите внимание, чтобы в них были атрибуты современного кроя: отложной воротник, прямой или расширенный книзу силуэт и полный ряд пуговиц, который при желании можно немного расстегнуть сверху и снизу.
С лаундж-костюмом
Трикотажные костюмы, сопровождавшие нас в поездках или на утреннем шопинге в выходные, временно остались не у дел. Но в путешествие между комнатами тоже можно собираться осмысленно, и ведь если разобраться, то более комфортной домашней одежды не придумаешь. Пластичный трикотаж не стесняет движений и приятен на теле, а расслабленный крой создает уютное настроение. Минус у лаундж-костюмов только один — они вызывают привыкание. Поэтому в целях самодисциплины все же лучше иногда менять их, например, на платье, чтобы чувствовать себя более собранной и женственной.
С шелковой пижамой
Признаться, в домашней обстановке очень трудно избавиться от этого предмета гардероба. Если честно, и не нужно. Особенно при условии, что ваша пижама из изысканного шелка. А если это будет шелковый костюм в пижамном стиле — совсем хорошо. С отдельными частями такого комплекта можно составлять несложные образы, которые будут смотреться актуально. Например, к струящимся брюкам подбирать бельевой топ или футболку. А верх от пижамы или костюма надевать с джинсами или юбкой А-силуэта в бельевом стиле (тут важно не забыть подчеркнуть талию — для этого подойдет и «родной» шелковый пояс).
Главное, что делает фантазии на пижамную тему полноценным комплектом, — правильная обувь. Самое время достать красивые слиперы или бархатные мюли, которые тоже вполне уместны дома.
С сорочкой-оверсайз
Беспроигрышный верх и очень романтичная деталь женского гардероба — объемная рубашка в мужском стиле. В принципеона может быть и в самом деле мужской — так еще интереснее. При должных пропорциях рубашка способна превратиться в симпатичное домашнее платье. Кроме того, она блестяще заменяет кардиган и усложняет комплекты без потери удобства. Скажем, решили вы надеть бархатные или шелковые брюки с бельевым топом. Добавьте к ним расстегнутую сорочку, закатайте рукава — и вуаля, элегантный образ готов. Позже подобные комплекты можно будет опробовать на вечеринках, домашних или не очень. Останется только добавить к выходному наряду изящные босоножки.
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