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Цифровой дресс-код: девять способов выглядеть лучше онлайн

Как выглядеть профессионально и убедительно в формате Zoom и Skype? Как не дисконтировать себя и свои компетенции в глазах партнеров, клиентов, коллег? Мы попросили ответить на эти вопросы стилиста, автора курса «Убедительный стиль» Светлану Токареву.

Светлана Токарева
Светлана Токарева

Мир, в котором коронавирус заставил большую часть планеты работать удаленно, в котором дом стал офисом, а деловые встречи, переговоры, конференции проводятся с помощью веб-камеры ноутбука, — такой мир диктует новые правила и вносит серьезные коррективы в привычный дресс-код. Нас вынужденно приблизили друг к другу. Мы не по своей воле заглядываем в чужие квартиры и показываем свои. 

Некоторые крупные компании в России начали работу на удаленке со специальных «боевых листков», где содержались рекомендации по поводу внешнего вида сотрудников в полевых условиях. Те же, кто данных указаний не получил, разделились на два лагеря. Одни выходят в эфир прямо в домашних вещах — удобных футболках, свитшотах, пижамах. Другие работают при полном параде — в белой рубашке, галстуке и пиджаке. Налицо две крайности, а истина, как всегда, посередине.  

Дело в том, что при использовании веб-камеры компьютера или телефона наш образ «схлопывается» до уровня груди. В программах Zoom, Skype и мессенджерах видна только наша портретная зона. В этом случае визуальные коды работают иначе, действуют особые правила. Придерживаясь их, вы сделаете свой образ на экране лучше и эффектнее.

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Не ставьте камеру низко 

Она должна находиться чуть выше линии глаз, приблизительно на уровне лба. Для этого ноутбук можно поместить на стопку книг. Задача — свести к минимуму возникающие оптические искажения, чтобы линии потолка и стен не разбегались от вашей фигуры в разные углы и не создавалось впечатление, будто вы в кривом зеркале.

Также помните, что при коротких фокусных расстояниях лицо кажется шире. Поэтому чем дальше от него находится камера, тем естественнее оно будет смотреться.

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Не утяжеляйте свой вид

Избегайте многослойности и мешковатости, не «кричите» торжественно одетым торсом. Будьте краткими в самовыражении, сбавляйте громкость.

Для мужчин отлично подойдет голубая рубашка с длинным рукавом или пуловер сдержанного синего цвета, для женщин — элегантная шелковая блузка ягодных оттенков или белая рубашка свободного кроя. А вот яркие платья и блузки с пышными рукавами хорошо смотрятся в повседневной жизни, но не во время делового онлайн-общения. 

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Не важничайте с одеждой 

Забудьте про костюмы. Любой пиджак, который виден только до пояса, визуально увеличивает плечи, укорачивает шею, делает вас грузным, нелепым, неуместным. Демонстрация крутости с помощью костюма хорошо работает в офлайне, когда вы предстаете перед собеседником в полный рост. На экране же это создает лишнюю дистанцию между вами, усиливает психологический барьер.

Кроме того, не уходите в контрастность — например, светлая рубашка и темный пиджак. От таких сочетаний быстро устают глаза. Подумайте о комфорте для вашего визави.  

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Не фоните фоном

Исключайте из кадра визуальный мусор. Обращайте внимание не только на себя, но и на «задник» для трансляции. Иногда он говорит громче спикера — загроможденные полки, неубранные кровати, изношенные ковры, открытые шкафы.

Избегайте ярких фоновых цветов, особенно красного и желтого — они сразу бросаются в глаза и отвлекают внимание. Помните, что в картине художника каждая деталь говорящая, ничто не изображается просто так. Для онлайн-собеседников все мы тоже немного герои картины.

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Не дисконтируйте себя домашними вещами

Вряд ли доверие к вам как к профессионалу вырастет, если вы будете в потрепанной толстовке, банном халате, расслабленной пижаме. Или если вы встанете закрыть форточку либо принести воды, а в кадр попадут ваши пижамные шорты.

У неформальности есть определенные границы — они зависят от сферы, в которой вы работаете, и от вашей должности. Помните, что социальные связи и ваш имидж формируются годами, а рассыпаются в один миг. 

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Подчеркните зоны невербальной коммуникации

Много невербальной информации передают кисти рук и лицо. Но первые в онлайне почти не видно, поэтому акцентируйте внимание на втором, особенно если вы спикер и вам необходимо держать внимание аудитории.

С этой задачей отлично справляются, например, весомые очки или яркая помада. Но не дерзите мейкапом и серьгами, не надевайте все лучшее сразу. Ухоженность и минимализм — залог успеха. 

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Не увлекайтесь прихорашиванием 

Особенно это касается женщин. Экран компьютера или телефона работают как зеркало. А когда женщина оказывается перед зеркалом, что она делает? Правильно — прихорашивается! Ну невозможно же смотреть на себя долго и не поправить что-то в своей внешности — заправить локон, взбодрить челку, поиграть бусами, проверить серьгу. Помните об этом, когда в очередной раз захотите подправить свою внешность.

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Надевайте то, что дает вам энергию

Ведь в кадре важно чувствовать себя комфортно и уверенно. Это касается прежде всего руководителей, спикеров, педагогов — всех тех, кто своими знаниями и харизмой должен вести за собой других. Однако помните, что комфорт опять же должен быть продуманным, без чрезмерности.    

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Будьте уважительны к людям

На самом деле это самое важное. Думайте о том, как вас воспринимают. Выстраивайте доверительный диалог с аудиторией, сотрудниками, клиентами не только с помощью слов, но и посредством внешнего вида. И будьте готовы меняться.

Эксперты предсказывали тренд на «надклавиатурный лук» задолго до пандемии, но мало кто мог представить, что он станет актуальным для многих уже сейчас. Перемены в мире происходят быстрее, чем ожидалось. Так что адаптируемся к новой реальности.

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