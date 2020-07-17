О легендарном космонавте, первом президенте «Альфа-Капитала» отныне будет напоминать звон колокольни Свято-Андреевского храма во Владимирской области. Во многом благодаря Алексею Леонову обрело вторую жизнь и само это место.

К харизматичным людям тянутся, их слушают, за них голосуют. Автор курса «Убедительный стиль» Светлана Токарева рассказывает, как правильно подобранные детали внешнего вида помогают политикам поддерживать свой магнетизм.

К харизматичным людям тянутся, их слушают, за них голосуют. Автор курса «Убедительный стиль» Светлана Токарева рассказывает, как правильно подобранные детали внешнего вида помогают политикам поддерживать свой магнетизм.

Я периодически слышу от клиентов, которым помогаю затачивать свой образ под различные задачи, один и тот же вопрос: можно ли одеждой усилить харизму? Да так, чтобы зайти, например, на переговоры — и уже через десять минут убедить собеседника подписать нужный контракт. Отвечаю: можно. Но прежде чем говорить о способах достижения этой цели, давайте разберемся с секретом харизматичности. В чем ее магия и по силам ли она вам?

Во-первых, харизма всегда вызывает отклик в сознании других людей. Между вами и ними создается некое общее эмоциональное поле, раскрывается невидимый зонт. Харизматичный человек запускает внутри окружающих что-то вроде химической реакции, включает их биологическое восприятие. И первое впечатление о нем формируется отнюдь не под влиянием логики, а в результате срабатывания наших животных инстинктов. Рацио подключается потом.

Во-вторых, харизма — это инструмент, который помогает собирать вокруг себя нужных людей и воплощать идеи в жизнь. Харизматичное влияние предполагает определенные качества личности, умение заряжать мотивацией окружающих, производить впечатление, даже не произнося слов. А когда такой человек начинает говорить, вы непроизвольно начинаете слушать.



В-третьих, у харизматичного поведения есть три основных проявления — присутствие (сосредоточенность на происходящем), сила и теплота. Оливия Фокс Кабейн в книге «Харизма: как влиять, убеждать и вдохновлять» подробно рассказывает, почему мы в первую очередь реагируем на эти параметры и как их тренировать. Присутствие — не моя территория как стилиста, а вот сила и теплота — определенно да.



Харизма может быть положительной и отрицательной, при этом в одних людях превалирует сила, в других — теплота. Как подчеркнуть нужный компонент внешним видом, подобрав оптимальный баланс, зависит от человека и его задач. Одежда может быть прямолинейна и резка, способна создавать дистанцию и заставлять других испытывать холод. Она может вдохновлять, приглашать к диалогу, вызывать желание вас обнять. Я помогаю клиентам через образ подсвечивать харизму, поддерживать необходимое равновесие между силой и теплотой.



Отмечу, сила означает не только отличные физические данные. Также это компетенции, интеллект, опыт, энергия, власть, статус, должность, уверенность, спокойствие, дисциплина. Теплота — это эмпатия, обаяние, доброта, отзывчивость, альтруизм, милосердие, чувство юмора.

Давайте посмотрим, как обе составляющих вписаны в образы политиков первого эшелона, для которых ставки высоки и риски огромны. Имидж для них — важный стратегический инструмент в коммуникациях с публикой.



Все политики для демонстрации силы используют идентичные стилевые приемы:



костюмы темных оттенков: черные, синие, темно-серые;

сильный контраст рубашки и костюма: сочетание белого с черным или белого с темно-синим;

четкий силуэт и строгие прямые линии;

плотные и гладкие ткани;

точно подобранный размер с идеальной посадкой;

обувь с чуть заостренным носом.

Фото: Getty Images

Фото: POOL New/Reuters

Женщины задействуют тот же арсенал средств, но у них больше свободы в использовании цветов, фактур, аксессуаров.

Фото: Reuters/Ralph Orlowski

Фото: Getty Images 1 /2

Многим дресс-код политиков покажется скучным, но это тот самый power dressing — одежда, которая транслирует власть, авторитет, надежность, сдержанность, создает дистанцию, помогает через четкие визуальные коды руководить и управлять.



Теплота же позволяет сокращать дистанцию, приглашает к диалогу, вызывает доверие. Она говорит на другом стилевом языке:



пастельные оттенки;

цветосочетания без резкого контраста светлого и темного;

тактильно ощущаемые ткани и материалы: замша, вельвет, твид, бархат, трикотаж;

мягкие ткани, благодаря которым читается силуэт;

обувь с круглым носом и на плоском ходу.

Авторитарные лидеры — Трамп, Путин, Лукашенко — выдают теплоту чайными ложками. В этом есть определенный политический расчет и принципиальная позиция. Владимир Путин использует «тактильные» фактуры только на отдыхе, а также поздравляя народ с Пасхой и Рождеством. Светлые костюмы в гардеробе российского лидера редкие гости, в западных СМИ за любовь к черному его даже прозвали Man in Black.



Фото: Reuters

Фото: Reuters

Барак Обама показывал совсем другой баланс силы и теплоты. Во время президентства он оставался в парадигме традиционного стиля политика, соблюдал жесткий регламент, цель которого — политкорректность и эстетика в обозначенной системе координат. За силу отвечали темные костюмы, четкий силуэт, строгие линии. Теплоту Обама транслировал через улыбку, шутки, поступки, отношения с детьми и женой. Он мастерски раскрывал между собой и зрителем тот самый невидимый зонт, выстраивал эмоциональный мостик, грамотно подсвечивал свое обаяние языком тела, взглядов, жестов.

Фото: Pete Souza/The White House

Фото: Pete Souza/The White House

Фото: Pete Souza/The White House 1 /2

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо нашел собственную лазейку. Он демонстрирует теплоту через юмор, а точнее с помощью смелых носков — с изображением национального флага, оленей или героев «Звездных войн». Вообще-то сочетание строгого костюма и ярких носков в дресс-коде политиков недопустимо, но премьер-министр виртуозно обходит это табу. «Носочная дипломатия» — особенность его политического стиля.



Фото: Aaron Lynett/AP Images

Фото: Reuters

Фото: Reprodução Web 1 /2

Хиллари Клинтон в период борьбы за президентский пост добавила своей харизме теплоты, чтобы привлечь симпатии избирательниц старшего и среднего возраста, транслируя месседж «мне можно доверять». Ее образ стал более женственным, открытым, элегантным. Его «смягчили» за счет сложного мелирования с использованием пшеничного, молочного, бежевого тонов. В одежде Клинтон появились светлые и мягкие фактуры. Плюс она стала чаще улыбаться.



Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images 1 /2

Безусловно, политики ограничены в использовании выразительных средств. Но на их примерах хорошо видно, как харизма может подчеркиваться проявлениями силы и теплоты в стиле, будучи поставленной на службу конкретной цели.

«Харизма — это навык», — пишет в своей книге Оливия Фокс Кабейн. Любой навык требует осознанной практики, как мастерство игры в шахматы, пение или снайперская стрельба. Речь не идет о том, чтобы учиться пускать пыль в глаза своим стилем, отнюдь. Речь о поддержке внутреннего внешним, о способности подсветить одеждой то, что в вас уже есть, чтобы произвести желаемое впечатление на конкретного человека или аудиторию.



Сила и теплота в образе — как инь и янь, мужское и женское, ясное и таинственное. У каждого человека свое соотношение этих составляющих. Как выстроить визуальный код, что именно вывести на авансцену, а что скрыть в тени, решать вам. Желаю успехов на этом увлекательном пути.



Фото: AFP/Fabrice Coffrini