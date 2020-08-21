Исследование: женщинам в макияже доверяют больше денег

В преддверии нового учебного года платежная платформа RBK.money и компания Data Insight узнали об особенностях финансового поведения подрастающего поколения. А также выяснили, как родители хранят и тратят деньги на своих детей.

Экономисты Центра развития ВШЭ изучили данные Росстата за шесть месяцев 2020 года и назвали регионы с наименьшим и наибольшим уровнем социально-экономического стресса. Учитывалась динамика зарплат, инфляции и безработицы.

Хотите произвести впечатление на клиента или партнера? Тогда подумайте о мейкапе, даже если встреча пройдет в Zoom. Как показало новое научное исследование, женщины, которые носят макияж, вызывают больше доверия в финансовых вопросах.

Хотите произвести впечатление на клиента или партнера? Тогда подумайте о мейкапе, даже если встреча пройдет в Zoom. Как показало новое научное исследование, женщины, которые носят макияж, вызывают больше доверия в финансовых вопросах.

Одним из главных преимуществ работы на дому во время локдауна стало упрощение наших ежеутренних сборов. Брюки со стрелками, начищенные туфли, даже дезодорант — все это необязательно, если прямо с кровати вы перемещаетесь в «офис» за обеденный стол. У женщин появилась возможность проводить большую часть времени без макияжа, и многие поспешили этим воспользоваться. Но результаты эксперимента, о котором пойдет речь, возможно, убедят вас все же нанести легкий тон или румяна, готовясь к следующей видеоконференции.

Новое исследование бизнес-школы бразильского Папского католического университета в штате Парана и американского Технологического университета в Теннесси заставляет вспомнить о теории, которая известна как «премия за красоту» ( beauty premium ). Согласно ей, внешне привлекательные люди, как правило, воспринимаются более компетентными и получают зарплату выше, чем их менее обаятельные коллеги.

В эксперименте, описанном в журнале Journal of Economic Psychology, принимало участие больше 300 добровольцев обоих полов. Из них 304 человека должны были играть роль доверителя (trustor), а 38 женщин — роль управляющего (trustee). Первым выдали по небольшой денежной сумме, которую предлагалось частично или полностью передать вторым «в управление». После перевода средства утраивались, а затем управляющие по своему усмотрению решали, какую часть из них вернуть «клиенту».

На кого положиться, «доверители» выбирали по фотографиям. На них были запечатлены «управляющие» как с макияжем, сделанным профессиональным визажистом, так и без косметики. И оказалось, женщин с мейкапом «клиенты» считали не только более привлекательными, но и надежными в финансовых вопросах, охотнее передавая им крупные суммы. Причем пол «доверителя» не влиял на этот феномен.

«Таким образом, люди способны в некоторой степени манипулировать доверием окружающих с помощью визуальных средств, например косметики и фотофильтров, — пишут авторы исследования. — И это может приносить не только выгоды вроде повышения уверенности в себе, но и усиливать эффективность межличностных взаимодействий, которые требуют сотрудничества, координации и доверия».

Ученые манипулировали привлекательностью участниц именно с помощью легкого макияжа, улучшая их внешний вид и скрывая недостатки. «Мы не гарантируем, что такие же результаты даст, например, обильный или причудливый мейкап», — уточняет профессор, специалист в области поведенческой экономики Анжела Сантос Повоа.

Тут и правда важно не переборщить, что подтверждается другим недавним исследованием . Группа ученых из Университета Юты и Техасского христианского университета выяснила, что тот, кто злоупотребляет декоративной косметикой, вызывает меньше доверия.

Своим испытуемым — 120 женщинам — авторы этого эксперимента дали прочитать короткий рассказ о том, как девушка-соискатель готовится к собеседованию с мужчиной-работодателем. Историй на самом деле было две: в первой героиня наносила косметику, а во второй нет. Так вот «макияжная» группа описала девушку как фальшивую и эгоистичную манипуляторшу, которая пытается добиться успеха любой ценой.

«Выгоды, которые дает красота, не связаны с заслугами или способностями человека, — отмечают ученые в своей работе. — Поэтому женщины могут изначально воспринимать особ, которые используют обильный макияж, как нечестных или манипулирующих другими».

Конечно, с макияжем все индивидуально: у кого-то нет желания его носить, а кому-то его использование придает уверенности в своих силах. Но в любом случае не совсем корректно, если коллеги или начальство настаивают на том, чтобы сотрудницы красились на работу.

«Критика внешнего вида может повлиять на моральное состояние любого члена команды, — предупреждает нейропсихолог, преподаватель Колумбийского университета Санам Хафиз. — И замечания в адрес женщин в этом отношении звучат несоразмерно чаще. Чрезмерное внимание к внешности создает «токсичную» среду, из-за которой развитие команды может остановиться, а эффективность сотрудников — снизиться».