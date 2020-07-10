Дина Насырова: «Мы вышли на охоту за красотой»

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Поднять настроение после долгих месяцев изоляции на большом ювелирном событии… Где и когда будет такая возможность, рассказывает вице-президент Московской ювелирной выставки-конгресса J-1, директор бренда Ilgiz F Дина Насырова.

Поднять настроение после долгих месяцев изоляции на большом ювелирном событии… Где и когда будет такая возможность, рассказывает вице-президент Московской ювелирной выставки-конгресса J-1, директор бренда Ilgiz F Дина Насырова.

Дина Насырова

Много лет участвуя в представительных выставках ювелиров по всему миру — от Лас-Вегаса до Гонконга и Токио, — я думала о том, что нашей стране не хватает подобного мероприятия. Такого, на котором можно одномоментно увидеть весь срез российского ювелирного искусства. Мероприятия, которое было бы полезно и интересно как для профессионалов отрасли, так и для любителей украшений. Так зародился проект J-1 .

Вскоре после того, как я и мой партнер Константин Закиров задумали организовать крупнейшую в России новаторскую ювелирную выставку, началась пандемия. Мы притормозили реализацию идеи, но не остановились. Когда 80% ограничений были сняты и ситуация частично успокоилась, продолжили работу над проектом. И вот теперь я готова сообщить, что в конце сентября все состоится!

Конечно, «ресурсно» мы подготовлены и к худшему варианту развития событий — таковы нынче обстоятельства. Но уже сейчас знаем, что, скорее всего, проведению выставки ничего не помешает. В крайнем случае мы просто сдвинем сроки проекта, оказав, естественно, полную поддержку нашим партнерам. Как говорится, подстраиваемся под изменчивый мир, не изменяя при этом любимому делу — ювелирному.

Даты проведения нашей выставки в «Крокус Экспо» — 22—26 сентября. Если начать подробно расписывать все запланированные в рамках нее события, то, вероятно, для этого не хватит авторской колонки. Поэтому озвучу лишь некоторые пункты программы: раздел Luxury для высокого ювелирного искусства, «Улица дизайнеров» с работами оригинальных мастеров со всей России, конгресс профессионалов отрасли, ювелирный конкурс…

Все мероприятия J-1 будут объединять минимализм, строгость и элегантность. Мы готовы помогать нашим экспонентам выдерживать на площадке единый стиль, предложим современные закрытые стенды и атмосферные приватные пространства для общения с покупателями. С точки зрения инфраструктуры ориентирами для нас являются лучшие международные выставочные проекты — так сказать, добавим немного Швейцарии в Россию (а возможно, и много!).

На выставке будут представлены как крупные и известные, так и новые ювелирные компании, а также независимые российские дизайнеры. Не останется в стороне и незабываемый сегмент премиальных украшений: например, на площадке, конечно же, разместится ювелирный дом Ilgiz F.

Ilgiz F

Ilgiz F 1 /2

Особое внимание планируем уделить VIP-гостям. Если вы, как и мы, нежно любите ювелирные украшения, то вам будет что посмотреть и приобрести на J-1. Дополнительно готовится большая программа закрытых вечерних событий: бизнес-знакомства на встрече с белоснежным дресс-кодом, отдельная выставка лучших изделий — подробности узнаете совсем скоро.

Мы будем рады предложить премиальным клиентам особое сопровождение. В первую очередь это профессиональная помощь в подборе украшений с учетом ваших индивидуальных запросов, доступ к новейшим коллекциям высокого ювелирного искусства и редким камням. Мы познакомим вас с самыми яркими авторскими работами со всей страны.

Если будут позволять условия, то помимо опытнейших российских дизайнеров мы пригласим на выставку и лучших ювелиров из-за рубежа. Да, к нам мог приехать Уоллес Чан, если бы не его индивидуальный график, и все еще может приехать Диксон Юн!

Роман Каракуркчи (International Jewellery School)

Сергей Манаенко (International Jewellery School)

Согласно статистике, в прошлом году количество ювелирных выставок в мире выросло на 3—6%. Все-таки знакомиться с изделиями «лично» людям нравится больше, чем рассматривать электронные каталоги. И это прекрасно!

Мне приятно поделиться и тем, что после карантина активность покупателей ювелирных изделий не снизилась, а, наоборот, возросла. Люди стали голодать по красоте и теперь вышли на охоту. Самые требовательные коллекционеры уже присматривают себе пополнения, что усиливает наш энтузиазм как организаторов выставки.

Тренд, который «льется» со всех сторон, — золотые украшения. Люди не просто их покупают, но и совершают тем самым инвестиции. Не ослабевает и интерес к теме осознанного потребления, которое предполагает практичность и некоторый аскетизм. Аккуратные украшения из золота наилучшим образом помогут разнообразить минималистичный гардероб, добавляя не только статусности в ваш образ, но и в первую очередь ощущения праздника.

Rem Sultanov

Сами ювелирные изделия все чаще становятся менее массивными и более практичными. Бриллианты до карата теперь законно могут сопровождать вас с самого утра. При этом никто не осудит, если вдруг вы захотите надеть и что-то более яркое.

Весь мир стремительно возвращается к обычной жизни, а мы с вами знаем, что нет лучшего способа почувствовать ее вкус, чем окружить себя искусством. Поэтому в конце сентября ждем вас на J-1 — новом элегантном мероприятии со множеством сюрпризов. Время камнетерапии объявляется открытым!