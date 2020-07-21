Cанитайзер-споты и фитостены: как COVID меняет дизайн интерьеров

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Супергигиеничные кухни, антибактериальные поверхности, кислородные комнаты — The Telegraph узнал у экспертов о новых трендах в дизайне жилья, возникших на фоне пандемии.

Несмотря на частичную отмену карантинных мер, наша жизнь по-прежнему отличается от той, что была раньше. Очевидно, некоторые изменения в ее укладе сохранятся, даже когда оставшиеся ограничения будут сняты. Какие же долгосрочные последствия для нашего быта будут иметь такие составляющие новой реальности, как широкое распространение работы на дому или, скажем, повышенное внимание к гигиене?

В условиях карантина эксперты стали отмечать всплеск спроса на загородное жилье. По словам владелицы лондонской студии интерьеров Сары Пик, многие ее клиенты либо ищут новый дом в сельской местности, либо рассматривают вариант обосноваться на постоянной основе в имеющемся коттедже, куда ранее приезжали лишь погостить или отметить праздник. И похоже, у этого сегмента рынка недвижимости отличные перспективы.

Сара Пик

В то же время меняются сами проекты загородных домов. Особое значение приобретают строения на прилегающих участках — на первый план выходит их практичность. По просьбе одного из клиентов Пик сейчас переделывает конюшни, расположенные у дома, в зал для фитнеса с тренажерами последнего поколения. Также, по наблюдениям дизайнера, многие теперь хотят иметь вместительные кладовые и склады.

По мнению Пик, в постковидном мире вырастет внимание к вопросам безопасности — по этому параметру жилье ничем не будет уступать коммерческой недвижимости. А для общения и различных мероприятий люди постараются выбирать пространства, способные обеспечить защиту от вируса.

В частном доме одной из «интертеймент-площадок» обычно становится кухня. Именно там (ну кроме, может, гостиной или столовой) собирается больше всего народу. Уловив тренд, люксовые бренды предлагают заказчикам кухонную мебель с ковид-адаптированным дизайном, в котором особое значение придается вопросам гигиены.

«Домашние кухни станут больше походить на профессиональные, — прогнозирует дизайн-директор компании Plain English Мерлин Райт. — В них появятся дополнительные раковины для мытья рук и сушилки, станции дезинфекции, запасные отсеки для десятков антисептиков. Востребованными будут и вспомогательные помещения — камеры хранения, подсобки для уборочного инвентаря».

Иитальянская Molteni & C и дизайнер Франческо Меда разработали систему, представляющую собой компактное и суперорганизованное хранилище всего, что только может понадобиться на кухне. Для сушилок, держателей ножей, разделочных досок, банок со специями и прочих аксессуаров предусмотрены отдельные секции, благодаря чему рабочие поверхности всегда остаются свободными и чистыми. Есть возможность установить дополнительные полки из дерева или сверхгигиеничной нержавеющей стали, а также мобильную деревянную поверхность, которая может служить, например, опциональным обеденным или рабочим столом.

Особое значение в текущих условиях имеет выбор отделочных материалов. Специалисты выяснили, что коронавирус долго живет на пластике и картоне, а вот на стали и меди погибает за четыре часа. Из древесины хорошими антибактериальными свойствами обладает, например, бамбук, а из тканей — льняное полотно. Оно может быть использовано для чехлов на стулья или диваны.

Увлечение wellbeing-технологиями иногда приводит к появлению достаточно экзотических решений. Так, лондонская студия Moprheus сообщила, что некоторые ее ультрасостоятельные клиенты предусмотрели в своих домах специальные кислородные комнаты.

Дизайнеры Moprheus Рикеш Патель и Анна Чарновска говорят о высоком интересе к организации домашних офисов, ради которых клиенты готовы жертвовать другими комнатами. В пример эксперты приводят свой последний проект — пентхаус в жилом комплексе Chelsea Waterfront. Изначально в апартаментах планировались четыре спальни, но затем заказчик решил переоборудовать одну из них в кабинет.

Что касается стиля, то оба специалиста уверены в возвращении тренда на минимализм. Но проявляться он будет в более тактильно приятной и «декоративной» форме, чем в нулевых. Фокус смещается с аксессуаров на красивые предметы мебели, появляется мода на большие открытые пространства с меньшим количеством вещей, декоративными растениями и элементами биофильного дизайна — как фитостена в том же Chelsea Waterfront.

Природные материалы привнесут в дома ощущение связи с внешним миром. Этому станут способствовать «воздушные» интерьеры, открытые планировки, максимальное количество естественного света. Также в проекты чаще будут закладываться помещения для тех или иных занятий владельцев — спортзалы, кабинеты и так далее. Скорее всего, это повлияет на размеры жилья — дома станут больше.

«Домашние кинотеатры, бары, бассейны, теннисные корты, спа и спортзалы станут гораздо востребованнее, чем раньше», — считает владелица интерьерного дизайн-бюро Кэтрин Пули. По ее словам, клиенты стали охотнее включать в свои проекты и пространства для обучения на дому. Домашнее репетиторство может оказаться актуальным, если детям придется пропустить еще не один месяц очных занятий в школе.

Кэтрин Пули

Холлы и прихожие — другая зона особого интереса. «Наши клиенты в разных странах хотят иметь отдельные вестибюли, чтобы оставлять там одежду, обувь и только после этого заходить в дом, — рассказывает Пули. — Подобный подход был распространен в Азии, однако теперь вполне может стать европейской нормой».

Домашняя цветовая палитра тоже претерпевает изменения. Специалисты прогнозируют тренд на нейтральные оттенки, которые придают интерьеру ощущение спокойствия. Например, это очень светлый желтый или овсяный. Но и насыщенным тонам найдется место: как отмечает Пули, баклажановый, жженый оранжевый, глубокий чернильный синий будут востребованы при планировании учебных комнат, залов для домашнего кинотеатра.

Независимо от того, в каком стиле оформлен интерьер, большое внимание будет уделяться созданию ощущения безопасности и хорошего самочувствия. В новой реальности дом должен удовлетворять потребности своих владельцев как в бытовом, так и в эстетическом плане. Ведь это место, в котором предстоит проводить очень много времени, особенно если коронавирус преподнесет нам новые неприятные сюрпризы.