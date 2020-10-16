Технологически продвинутые компании меняют мир, а их лидеры благодаря своей публичности меняют общество. Как предприниматели и финансисты строят сильные личные бренды и что им это дает, рассказывает глава агентства Premium Brand Solution Александра Сашурина.

Осенние новинки деловой литературы учат управлять своими и чужими эмоциями, рассказывают о статистике, замечающей только мужчин, а также убедительно доказывают: мы — то, что мы читаем.

Новый модный сезон уже вовсю заявил о своих правах. А заодно — провел грань между старыми трендами и теми, что будут диктовать нам условия несколько ближайших лет.

Пять вещей, о которых нужно забыть в этом сезоне, и чем их заменить

Вера Маркина Стилист



Все статьи автора Пять вещей, о которых нужно забыть в этом сезоне, и чем их заменить

Новый модный сезон уже вовсю заявил о своих правах. А заодно — провел грань между старыми трендами и теми, что будут диктовать нам условия несколько ближайших лет.





Вырез «кармен»

Голые плечи в сочетании с крупным воланом смотрелись логично летом, навевая отпускное настроение. И так полюбились модницам, что в прошлые годы тренд затрагивал даже осенне-зимние коллекции — разве что цвета сменялись на более глубокие и насыщенные. Теперь же с андалузскими мотивами кроя придется попрощаться, и не только на холодный сезон. Даже в отпускных капсулах следующего лета вырез «кармен» будет встречаться редко.

Чем заменить

Страстная Испания уступила место чопорной Англии. Теперь плечи закрыты крупными викторианскими воротниками — необычными и кокетливыми, с кружевами и оборками.





Барочный жемчуг

Этот тренд ворвался в мир моды стремительно и сразу завоевал миллионы поклонниц. Перламутр в новом исполнении — крупного размера и неправильной формы — вернул жемчугу право быть стильным и нескучным. Закат модной жизни таким украшениям стали пророчить буквально через полгода, но вопреки прогнозам они продержались в списке актуальных вещей еще несколько сезонов. Даже сейчас, несмотря на ощутимый спад интереса к неидеальным жемчужинам, их нельзя считать совсем уж антитрендом.

Чем заменить

Подчеркнутая женственность жемчуга сменилась унисексуальными и даже маскулинными тенденциями в украшениях. Сегодня все без ума от цепей. И чем крупнее они будут, тем лучше.

Декольте до пояса

Моду на унисекс в одежде рано или поздно должно было заменить что-то диаметрально иное. Нет, тот гламур нулевых не вернулся, но дизайнеры вновь признали за женщиной право соблазнять. Начало тренду положили глубокие вырезы декольте, доходившие порой аж до талии. Понятно, что требования к форме груди при этом были ну очень высокими. Поэтому, помучившись с ними пару сезонов, мода стала искать более удобную альтернативу.

Чем заменить

Решения нашлись простые и эффектные — бюстье и корсет. Элементы последнего украсили не только платья, но и обычные рубашки. А полноценные бюстье либо вшитые в топ косточки красиво оформили зону декольте.

Высокие скинни

Скинни уходили с горизонта долго — несколько лет держались в тренде лишь за счет актуальной высокой талии. Сейчас модная посадка вновь позволяет носить джинсы низко, а излишнее облегание брюк не приветствуется. Скинни постепенно перекочевали в сложносоставные образы, где выполняют функцию нижнего яруса в многослойных комплектах.

Чем заменить

Любые относительно просторные или даже очень широкие джинсы придут на помощь, будь то mom jeans, бананы, слоучи или трубы. Последние могут остановиться в посадке на талии или даже опуститься на бедра, но своей уверенной шириной они точно идут вразрез с идеей скинни.

Жесткие сумки

Конечно, мы не станем совсем открещиваться от сумок с жестким корпусом, тем более что в деловом мире они незаменимы для хранения документов. Но если говорить о влиятельных трендах, то сумки-планшеты и сэтчелы заметно теряют в популярности, несмотря на свой super-skill — способность собрать любой образ. Однозначная геометрия и подчеркнутая графика переходят из горячей темы в разряд новой классики.

Чем заменить

Когда режим дня и дресс-код позволяют, можно устремить взоры в сторону мягких, дутых, стеганых, мешковатых и прочих очень уютных с виду сумок. Хобо, баулы, пакеты — вот новые формы знакового аксессуара, которые останутся с нами на ближайшие несколько лет.