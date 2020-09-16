В банке стало традицией устраивать в начале осени большие спортивные состязания. Но если раньше уралсибовцы сражались на футбольных полях и волейбольных площадках, то в этот раз баталии развернулись в виртуальном пространстве.

Есть закономерности, которые знают и используют самые успешные мировые бренды. Если применять их в своей жизни, то любой кризис может стать мостом к новым достижениям. Как этого добиться, рассказывает автор книги «Миллионер с хорошей кармой» Владимир Древс.

Елена Ищеева Руководитель проекта Finparty



Все статьи автора Жемчуг — это боль и статус

Почему он манит сквозь века, пытались разобраться деловые дамы на закрытой лекции журналиста Елены Веселой в галерее Ilgiz F.

«От яхты меня укачивает, от жемчуга никогда!» — легендарная фраза известной светской львицы прошлого века, которая попросила воздыхателя вместо реальной яхты подарить ей три метра отборного жемчуга. Случилось это или нет, история умалчивает, но зато она полна неопровержимых доказательств, что дамы высшего света всегда с придыханием относились и до сих пор относятся именно к жемчугу.

Со времен английской королевы Елизаветы I, которая потопила испанскую армаду, зная, что в трюмах кораблей везут бесценный перламутровый блеск, тяга к причудливому образованию подводного кальция не ослабевает.

«Я с раннего детства люблю жемчуг, — признается хозяйка галереи Ilgiz F Дина Насырова, — так как его носила мой кумир Маргарет Тэтчер. Для меня сегодня, после пандемии, он прежде всего символ обновления и чистоты». «А помнишь, какие крутые нитки жемчуга мелькали в первых клипах Мадонны в 80-е?» — подхватывает тему одна из участниц «Бриллиантового клуба». Все томно закатывают глаза, перебирая в памяти портреты сильных легендарных женщин от Средневековья до наших дней.





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Об этом и сделала подробный экскурс в историю известный ювелирный журналист Елена Веселая. Подборка ее раритетных кадров стоит того, чтобы их просто смотреть: фантазийный жемчуг в исторических украшениях и коронах, самые дорогие и крупные жемчужины мира со всех континентов, новые тенденции в культивировании жемчуга формата 3D неонового колора — это отдельная сокровищница находок автора лекции, которая длилась более часа!

Елена Веселая

«Восхищаясь изысканным перламутровым блеском, дамы, вы должны знать, что жемчуг — это все же мозоль в теле ракушки. Она его отторгает, ей больно. Паразит заплывает в створки и там умирает, моллюск начинает его обволакивать известковым перламутром и специальной смазкой… Ловцы жемчуга — а профессия явно уходящая — в среднем живут не более 25 лет из-за кессонной болезни». Мало с самого начала лекции нам не показалось. Стало очевидным, почему ценится на вес золота природный натуральный жемчуг и зачем господину Микимото однажды пришла в голову мысль его искусственно культивировать. Он долго подбирал состав вкраплений, чтобы подсадить в раковины, все не приживалось. Пока его не осенило — надо подсадить часть другого моллюска... И вот этот вариант так отменно сработал, что японец громогласно пообещал одеть всех женщин мира в нитку жемчуга!

Если вы любите украшения, то, конечно, в жемчуге разбираться надо. Например, не стоит бояться, что его стали гранить. В галерее мастера представлены уникальные работы с использованием этой новомодной техники. Да, жемчужина от этого становится на порядок дороже, но зато она авторская, а не просто круглая.

Тренды и здесь не стоят на месте — мир уже разрабатывает и выводит на рынок новые форматы жемчуга неоновых расцветок с эффектом голограммы. И это тоже выращено, да, не удивляйтесь!

Кстати, об этом и не только пойдет речь на ювелирном конгрессе J-1, который пройдет в Москве с 22 по 26 сентября в «Крокус Экспо». Все последние тенденции ювелирной отрасли будут открыто обсуждаться с представителями министерств, ведомств, ювелирных заводов, образовательных учреждений и частных мастерских в диалоге с посетителями мероприятия, которое, конечно, обрамят собой выставка и международный конкурс ювелирных работ. Уже подано более 400 заявок!

То, что Россия в этом направлении не стоит на месте и всегда находится в поиске, лично мне давно очевидно. Я регулярно пополняю коллекцию нестандартными работами наших умельцев. А потому до встречи на J-1! Вход абсолютно свободный, тут главное — преодолеть свою лень и столичные пробки :)