Кожа, в которой мы живем: «Бриллиантовый клуб» в BosBison

1 октября во второй раз состоялось мероприятие «Цифровая эволюция бизнеса», организованное банком «Открытие». В режиме онлайн эксперты рассказали предпринимателям, как переформатировать свое дело, чтобы увеличить число клиентов, объемы продаж и доходы в эпоху диджитал.

Альфа-Банк открывает все больше офисов принципиально нового фиджитал-формата, где сочетаются физические и цифровые каналы обслуживания. Мы побывали во флагманском отделении, «отформатированном» в соответствии с необычной концепцией, узнали, как оно устроено и что там ждет клиентов.

«Будущее за технологиями и ручным трудом», — сказала участница «Бриллиантового клуба»﻿ Александра Калошина. И пригласила деловых дам в мастерскую и шоурум марки BosBison, которая специализируется на кожаных куртках и другой верхней одежде ручной работы.

«Будущее за технологиями и ручным трудом», — сказала участница «Бриллиантового клуба» Александра Калошина. И пригласила деловых дам в мастерскую и шоурум марки BosBison, которая специализируется на кожаных куртках и другой верхней одежде ручной работы.

Директор марки Павел Котин обожает, когда клиенты заказывают что-то оригинальное. Ему интересно конструировать креативную одежду — и чем причудливей, тем лучше. «Люблю решать сложные задачи», — пояснил своим гостям выпускник мехмата МГУ. При этом, несмотря на затейливые детали, вещи BosBison из регулярной коллекции не выглядят слишком экстремально. Все они вполне подходят для повседневной жизни.

Бренд появился в начале 90-х, и его продукция поначалу предназначалась исключительно для мужчин. Сейчас в активе марки есть и женская коллекция. Предусмотрены опции made-to-measure (создания одежды по меркам) и индивидуального пошива.

«Кожей я занялся в 91-м году, — рассказал Котин. — До этого челночником объездил весь мир, но мне хотелось что-то создавать. Я купил в Германии лучшие швейные машинки, какие только смог найти, открыл производство. Думал, налажу процесс и дальше переключусь на что-нибудь другое, но втянулся. Сейчас я и технолог, и дизайнер, и конструктор в одном флаконе, могу ответить на любой вопрос по теме. Мне повезло сразу найти хороших специалистов. Я ходил между ними, смотрел, как они работают, а не учился по учебникам».



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Затем директор BosBison показал гостям фокус: сжал нечто в кулаке и попросил угадать, что именно. Оказалось, это гагачий пух — самый дорогой в мире (килограмм стоит 200 000 рублей). Из-за высокой цены его используют только при индивидуальном пошиве, на одно изделие уходит в среднем 150 граммов. Котин раскрыл ладонь — и 11 граммов пуха, которые с легкостью умещались внутри, превратились в большой шар, едва державшийся в руке. Догадайтесь, на какую тему были следующие сторис участниц «Бриллиантового клуба».

«А никто на север не собирается?» — вдруг поинтересовался директор марки. И продемонстрировал свою придумку — теплую куртку, рукава которой превращаются в меховые варежки, стоит застегнуть на них молнию.

Далее внимание «бриллиантовых» дам приковывала кожаная куртка без молнии. Никакой тесьмы, зубцы «надеты» сразу на борт изделия. «У нас была горсть зубчиков, и каждый мы вручную закрепляли, — сообщил Котин. — Работа заняла два дня».

Стеллу Шифрину заинтересовало мужское полупальто-трансформер — пожалуй, самая сложная вещь из представленных в шоуруме. На ее изготовление ушел целый месяц работы. Сшито пальто из шерсти Hugo Boss с водоотталкивающей мембраной, пуговицы обтянуты замшей, внутри — технологичный утеплитель Thinsulate. Путем несложных манипуляций с молниями и кнопками вещь превращается то в манишку, то в жилет, то в еще более теплую верхнюю одежду с подстежкой — и так далее.

Пока дизайнер демонстрировал возможности этого пальто «пять-в-одном», мы со Стеллой пытались угадать, во что оно трансформируется в следующий момент. Когда очевидные варианты закончились, в ход пошли совсем безумные, вроде шапки или варежек.







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Тем временем Александра Калошина, рассыпаясь в комплиментах дизайнеру, примеряла черное кашемировое пальто идеального покроя. Дина Насырова отказывалась снимать пуховик из водонепроницаемой шерстяной ткани с отделкой мехом бобра и кожаными декоративными элементами.

«А у меня глаз — алмаз, — призналась Вера Сиротина, твердой рукой выудив из недр шоурума сумку из кожи страуса с фурнитурой из натурального серебра, сделанную в единственном экземпляре. — Беру!»

Елена Ищеева и Инна Масленникова во время примерки прочувствовали свои корни. Первую, внучку летчика, приводили в восторг детали, напоминающие о куртках пилотов. А вторая как дочка военного интересовалась всем, в чем была хотя бы щепотка стиля милитари. Например, худи на молнии цвета хаки из кожи с кашемировой подкладкой. Оно и правда вышло отличным: фирменные кожаные резинки-манжеты тоже подбиты кашемиром, в подкладку вшит прозрачный кружок-«иллюминатор», чтобы покупатель видел — здесь пуховый наполнитель, все честно.



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Тема милитари явно близка и самому дизайнеру. В коллекции, например, есть пальто из кожи, сделанное по мотивам тех, что США поставляли своим союзникам во Второй мировой по программе ленд-лиза. А на рукавах некоторых курток BosBison имеется нашивка с тисненым рисунком якоря и птицы — герб легендарного английского крейсера «Худ», спущенного на воду в 1920 году. В то время он был крупнейшим военным кораблем в мире, о нем говорили «гордость и символ Британской империи». «Худ» почти два десятилетия героически защищал свою страну, но в начале Второй мировой не пережил бой с более современным немецким линкором «Бисмарк» (к слову, британцы с такой «пощечиной» не смирились и в дальнейшем последний потопили).



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Где кожа — там и рокеры с байкерами. Среди разнообразных вариаций на тему косух в коллекции нашлась мотоциклетная куртка — копия той, что носил герой Микки Рурка в фильме «Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо». В начале 2000-х в Америке проходил конкурс, участники которого должны были максимально похоже повторить этот самый предмет одежды. Куртка, сшитая мастерами BosBison, заняла почетное третье место.



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После примерки «бриллиантовые» дамы увлеченно задавали Павлу Котину вопросы. Например, почему он, окончив мехмат, сменил дифференциальную геометрию на работу с кожей и шерстью (решил, что в науке вряд ли получится совершить открытие), откуда взял название BosBison (латинское наименование самца зубра из словаря Альфреда Брема) и в чем для него смысл жизни. Отвечая на последний вопрос, директор марки перефразировал известную цитату: самое великое удовольствие — когда тебя понимают, а еще когда обучение учеников приносит результаты. «Также хотелось бы хорошо прыгать и бегать, не терять баскетбольную форму», — засмеялся Котин.

Шоурум гости покидали в приподнятом настроении. Одни — сильно проредив регулярную коллекцию бренда, другие — оставив конструкторам свои мерки и техзадания на пошив. Дамам вновь удалось открыть для себя нечто новое и эксклюзивное, на чем «Бриллиантовый клуб» и специализируется.