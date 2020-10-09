Кожа, в которой мы живем: «Бриллиантовый клуб» в BosBison

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«Будущее за технологиями и ручным трудом», — сказала участница «Бриллиантового клуба» Александра Калошина. И пригласила деловых дам в мастерскую и шоурум марки BosBison, которая специализируется на кожаных куртках и другой верхней одежде ручной работы.
Директор марки Павел Котин обожает, когда клиенты заказывают что-то оригинальное. Ему интересно конструировать креативную одежду — и чем причудливей, тем лучше. «Люблю решать сложные задачи», — пояснил своим гостям выпускник мехмата МГУ. При этом, несмотря на затейливые детали, вещи BosBison из регулярной коллекции не выглядят слишком экстремально. Все они вполне подходят для повседневной жизни.
Бренд появился в начале 90-х, и его продукция поначалу предназначалась исключительно для мужчин. Сейчас в активе марки есть и женская коллекция. Предусмотрены опции made-to-measure (создания одежды по меркам) и индивидуального пошива.
«Кожей я занялся в 91-м году, — рассказал Котин. — До этого челночником объездил весь мир, но мне хотелось что-то создавать. Я купил в Германии лучшие швейные машинки, какие только смог найти, открыл производство. Думал, налажу процесс и дальше переключусь на что-нибудь другое, но втянулся. Сейчас я и технолог, и дизайнер, и конструктор в одном флаконе, могу ответить на любой вопрос по теме. Мне повезло сразу найти хороших специалистов. Я ходил между ними, смотрел, как они работают, а не учился по учебникам».
Затем директор BosBison показал гостям фокус: сжал нечто в кулаке и попросил угадать, что именно. Оказалось, это гагачий пух — самый дорогой в мире (килограмм стоит 200 000 рублей). Из-за высокой цены его используют только при индивидуальном пошиве, на одно изделие уходит в среднем 150 граммов. Котин раскрыл ладонь — и 11 граммов пуха, которые с легкостью умещались внутри, превратились в большой шар, едва державшийся в руке. Догадайтесь, на какую тему были следующие сторис участниц «Бриллиантового клуба».
«А никто на север не собирается?» — вдруг поинтересовался директор марки. И продемонстрировал свою придумку — теплую куртку, рукава которой превращаются в меховые варежки, стоит застегнуть на них молнию.
Далее внимание «бриллиантовых» дам приковывала кожаная куртка без молнии. Никакой тесьмы, зубцы «надеты» сразу на борт изделия. «У нас была горсть зубчиков, и каждый мы вручную закрепляли, — сообщил Котин. — Работа заняла два дня».
Стеллу Шифрину заинтересовало мужское полупальто-трансформер — пожалуй, самая сложная вещь из представленных в шоуруме. На ее изготовление ушел целый месяц работы. Сшито пальто из шерсти Hugo Boss с водоотталкивающей мембраной, пуговицы обтянуты замшей, внутри — технологичный утеплитель Thinsulate. Путем несложных манипуляций с молниями и кнопками вещь превращается то в манишку, то в жилет, то в еще более теплую верхнюю одежду с подстежкой — и так далее.
Пока дизайнер демонстрировал возможности этого пальто «пять-в-одном», мы со Стеллой пытались угадать, во что оно трансформируется в следующий момент. Когда очевидные варианты закончились, в ход пошли совсем безумные, вроде шапки или варежек.
Тем временем Александра Калошина, рассыпаясь в комплиментах дизайнеру, примеряла черное кашемировое пальто идеального покроя. Дина Насырова отказывалась снимать пуховик из водонепроницаемой шерстяной ткани с отделкой мехом бобра и кожаными декоративными элементами.
«А у меня глаз — алмаз, — призналась Вера Сиротина, твердой рукой выудив из недр шоурума сумку из кожи страуса с фурнитурой из натурального серебра, сделанную в единственном экземпляре. — Беру!»
Елена Ищеева и Инна Масленникова во время примерки прочувствовали свои корни. Первую, внучку летчика, приводили в восторг детали, напоминающие о куртках пилотов. А вторая как дочка военного интересовалась всем, в чем была хотя бы щепотка стиля милитари. Например, худи на молнии цвета хаки из кожи с кашемировой подкладкой. Оно и правда вышло отличным: фирменные кожаные резинки-манжеты тоже подбиты кашемиром, в подкладку вшит прозрачный кружок-«иллюминатор», чтобы покупатель видел — здесь пуховый наполнитель, все честно.
Тема милитари явно близка и самому дизайнеру. В коллекции, например, есть пальто из кожи, сделанное по мотивам тех, что США поставляли своим союзникам во Второй мировой по программе ленд-лиза. А на рукавах некоторых курток BosBison имеется нашивка с тисненым рисунком якоря и птицы — герб легендарного английского крейсера «Худ», спущенного на воду в 1920 году. В то время он был крупнейшим военным кораблем в мире, о нем говорили «гордость и символ Британской империи». «Худ» почти два десятилетия героически защищал свою страну, но в начале Второй мировой не пережил бой с более современным немецким линкором «Бисмарк» (к слову, британцы с такой «пощечиной» не смирились и в дальнейшем последний потопили).
Где кожа — там и рокеры с байкерами. Среди разнообразных вариаций на тему косух в коллекции нашлась мотоциклетная куртка — копия той, что носил герой Микки Рурка в фильме «Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо». В начале 2000-х в Америке проходил конкурс, участники которого должны были максимально похоже повторить этот самый предмет одежды. Куртка, сшитая мастерами BosBison, заняла почетное третье место.
После примерки «бриллиантовые» дамы увлеченно задавали Павлу Котину вопросы. Например, почему он, окончив мехмат, сменил дифференциальную геометрию на работу с кожей и шерстью (решил, что в науке вряд ли получится совершить открытие), откуда взял название BosBison (латинское наименование самца зубра из словаря Альфреда Брема) и в чем для него смысл жизни. Отвечая на последний вопрос, директор марки перефразировал известную цитату: самое великое удовольствие — когда тебя понимают, а еще когда обучение учеников приносит результаты. «Также хотелось бы хорошо прыгать и бегать, не терять баскетбольную форму», — засмеялся Котин.
Шоурум гости покидали в приподнятом настроении. Одни — сильно проредив регулярную коллекцию бренда, другие — оставив конструкторам свои мерки и техзадания на пошив. Дамам вновь удалось открыть для себя нечто новое и эксклюзивное, на чем «Бриллиантовый клуб» и специализируется.
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Фото: Надя Дьякова
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08 Окт 2020 События