Место для корпоратива и не только: парк-отель «Орловский»

9 марта в «Москва-Сити» состоялись съемки двух рекламных роликов Альфа-Банка с участием Владимира Познера. Побывав на площадке, мы узнали о креативной идее кампании и убедились, что кроме главного героя в кадр попали его фирменные красные носки.

Когда говорят об управлении эмоциями, обычно имеют в виду уменьшение негативных переживаний. Но лучший способ профилактики плохого настроения и личностных кризисов — поддержание положительного эмоционального фона. Как же этого добиться?

Не первый год нас занимает мысль об исследовании отелей Подмосковья. Чтобы и природа, и отдых, и праздник-корпоратив, и редколлегия, если понадобится. Поэтому от предложения посетить парк-отель «Орловский» отказаться мы никак не могли.

Не первый год нас занимает мысль об исследовании отелей Подмосковья. Чтобы и природа, и отдых, и праздник-корпоратив, и редколлегия, если понадобится. Поэтому от предложения посетить парк-отель «Орловский» отказаться мы никак не могли.

В пятницу мы сели по автомобилям и поехали по Каширскому шоссе в деревню Богданиха, что в 13 километрах от МКАД, — в угодья, которые в XVIII веке Екатерина II передала графу Орлову. Но не Григорию, а его младшему брату, выдающемуся полководцу Алексею — за победу российского флота над турецким в Чесменском сражении.

Парк-отель, конечно, хорош. Обширный, нарядный, в июне начнет свой седьмой сезон. Его общая площадь со всеми прилегающими постройками — 22 гектара. Пока все в снегу и смотрится вот так.

А летом будет выглядеть так.

Построили отель с нуля. От большинства других гостиниц Подмосковья и не только он отличается тем, что на его месте не было никаких санаториев и прочих пионерских лагерей. Зато теперь здесь 17 коттеджей, главный корпус на 74 номера, гостевой дом, рестораны, бары, банкетные залы и шатры, спортивные площадки, теннисные корты, места для рыбалки, баня, спа-комплекс, игровая, зоопарк. Есть даже два пляжа и водохранилище, где ежегодно проходит летний фестиваль семейной рыбалки.



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Придумал и реализовал проект «Орловский» президент многопрофильного холдинга «Монолит» Сергей Лукьянов. В 1992 году он с партнерами создал компанию, которая за 26 лет превратилась из практически домашней мастерской по пошиву курток в бизнес федерального масштаба. Основное направление деятельности «Монолита» — текстильное производство. Сегодня в активе холдинга — 20 филиалов по России и СНГ, а также контракты с ведущими зарубежными мануфактурами.

Сергей Лукьянов

В год «Монолит» продает более 15 млн метров ткани. Говорят, этим количеством можно выложить дорогу от Москвы до Рима шесть с половиной раз. Мы не проверяли, но сразу стало ясно, чьего производства в номерах отеля гардины, халаты, полотенца и постельное белье. Последнее, между прочим, из коллекции, разработанной собственным брендом Лукьянова «Мона Лиза» в коллаборации с дизайнером одежды Аленой Ахмадуллиной.

«Текстильный бизнес при всей его многогранности — дело сезонное, — говорит бизнесмен. — Когда холодно, ты продаешь большие объемы, а когда наступает жара — маленькие. Мне захотелось найти еще один бизнес, который бы работал наоборот и таким образом компенсировал наш летний застой».

К слову, Мона Лиза в «Орловском» отмечена не только на белье, которое можно здесь же купить. Например, на ресепшене гостей встречает огромный портрет Джоконды, выложенный монетами. Это часть креативного арт-проекта, придуманного Лукьяновым. Рядом с картиной — плакаты известных персон. Постояльцы в прямом смысле голосуют рублем за тех, кого хотят видеть следующим на «денежных» портретах. Чей короб быстрее заполнится — тот победил и заодно материал для картины собрал.

С гостями Лукьянов общается запросто. Он то и дело останавливается, чтобы поприветствовать постояльцев, пока мы идем от входа главного корпуса в Зимний сад — зал с панорамным видом на заснеженные поля и озеро Людовна, — чтобы выпить по чашке кофе. Складывается впечатление, что бизнесмен знает здесь всех, а все знают его: «Давно не виделись», «Как ваши дела?», «Как отдыхается?» Лукьянов и правда часто наведывается в отель, останавливаясь в здании, практически один в один повторяющем проект выдающегося русского зодчего Ивана Ропета — домик для царской охоты в Беловежской пуще.

Парк-отель «Орловский» возводили, не привлекая иностранные дизайн-бюро с мировыми именами. Справлялись силами русских архитекторов, да и сам президент «Монолита» принимал живейшее участие в процессе — добавлял в проект, что нравится, отказывался от того, что не очень. Освоение большой территории продолжается по сей день — в планах еще дополнительные номера для постояльцев, каток и бассейн. Объем вложений на сегодня составляет 2 млрд рублей. Лукьянов рассматривает это как длинную инвестицию и рассчитывает, что внуки и правнуки неплохо на ней заработают.

В процессе строительства не обошлось без курьезов. Например, когда архитектор показал бизнесмену картинку фасада главного корпуса, на нем было семь башен. Лукьянов думал сократить их количество хотя бы до трех — уж очень дороги они в обслуживании. Архитектор тогда заказчика уговорил, а когда здание построили, то оказалось, что семь башен не только спереди, но и сзади. Итого — 14. В связи с этим пара важных документов пополнилась новыми строчками: одни появились в расходной смете на строительство, а другие — в Книге рекордов России, где было зафиксировано самое большое в стране количество башен на квадратный метр.

Зона ресепшена



Зона ресепшена 1 /3

Для проекта в целом сначала выбрали русский стиль. Потом решили, что это скучно, и разбавили его другими составляющими. В итоге получился любопытный коктейль, в который входит много компонентов. С одной стороны — коттеджи, избы, терема, главный корпус в псевдорусском стиле, державный «Екатерининский» банкетный зал и косметика Natura Siberiсa в номерах. С другой — именные люксы в духе Энди Уорхола, Пабло Пикассо, Ромеро Бритто с раковинами в виде банки томатного супа Campbell, репликами концептуальных стульев Him & Her Фабио Новембре. А еще — затейливые панно и люстры, отчаянно яркие двери и даже портреты известных личностей в стиле поп-арт (привет еще раз, Мона Лиза, виделись сегодня).

Зал «Екатерининский»







Зал «Екатерининский» 1 /5

Люкс «Энди Уорхол»





Люкс «Энди Уорхол» 1 /4

Люкс «Ромеро Бритто»









Люкс «Ромеро Бритто» 1 /6

Люкс «Пабло Пикассо»





Люкс «Пабло Пикассо» 1 /4

Зал «Старая Москва»



Зал «Старая Москва» 1 /3

Завтракать вы можете, например, в ресторане «Кандинский» среди росписей, напоминающих то ли дома в Мурнау, то ли мюнхенские пейзажи кисти художника, конференции проводить в зале «Старая Москва» с лепниной, ужинать в деревянной избе «ПетRUшка», фотографируя объекты поп-арта для «Инстаграма», а на дижестив отправиться в караоке-бар, стилизованный под старый гараж. К слову, напротив бара находится детский развлекательный центр, где не только можно зависнуть с игровыми автоматами, но и арендовать на сутки Playstation.

Ресторан «Кандинский»



Ресторан «Кандинский» 1 /3

Ресторан «ПетRUшка»



Ресторан «ПетRUшка» 1 /3

Кофейня в зале «Зимний сад»

Караоке-бар



Караоке-бар 1 /3

Детская игровая зона



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Из того, что мы успели попробовать в «Орловском», нас покорили еда и спа.

Елена Ищеева, Екатерина Блинова, Елена Кукина, Юлия Решетова, Агата Ильина-Адаева

Елена Ищеева: «Нашу семью приятно порадовало обильное питание в отеле по системе шведский стол. Завтраки разнообразны и вкусны, есть диетические блюда. Так, в кофейне вам подадут капучино на основе миндального или кокосового молока, если у вас непереносимость лактозы. Впечатлили за ужином алкогольные напитки в свободном доступе: фирменные наливки трех видов и вино стоят без ограничения в подходах. Для наших людей это деталь точно будет немаловажной».





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Юлия Решетова: «В отеле приятная и достаточно обширная спа-зона. В ней есть бассейн с гидромассажем, сауна, хамам, тренажерный зал, салон красоты, соляная пещера, несколько комфортных комнат для косметических процедур и массажа. Последним довольны остались все девушки без исключения. Наверное, потому, что перед сеансом мастер подробно расспрашивает о проблемах и пожеланиях и только после приступает к процедуре. Ну а соляная комната оказалась не только местом полезного релакса, но и общения по душам. За 40 минут пребывания (а именно столько там надо находиться), мы обсудили все и даже больше».



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Елена Кукина: «В отеле я впервые услышала о таком аппарате, как спа-капсула. Специалисты рассказали, что он дает уникальную возможность для похудения, восстановления сил, поднятия настроения и тонуса. Выглядит это приспособление как кабинка в рост человеческого тела с прозрачной крышкой. Программа для каждого подбирается индивидуально. Недолго думая, я остановилась именно на этой процедуре. Первые минуты внутри капсулы царила полная тишина, и мне стало немного не по себе от того, что ничего не происходит. Потом без предупреждения на меня полилась холодная вода. Каждую минуту вариант гидромассажа менялся, постепенно повышалась и температура воды. Под конец процедуры даже стало жарковато, но лицо обдувал прохладный воздух, поэтому было комфортно. В итоге я получила заряд бодрости на целый день».

Р. S. А еще (мы не успели побывать, но знаем) в качестве развлечения тут есть квест «Алиса в Стране чудес». «Только вы туда не ходите, — то ли шутил, то ли пугал нас Сергей Лукьянов. — Оттуда еще никто не вышел».

В общем, заинтригованы. Хотим вернуться.

Полезные цифры





Проживание для частных гостей в парк-отеле «Орловский» — от 8000 рублей в сутки.

Именные люксы в главном корпусе — от 25 000 в сутки.

Конференц-пакеты (для проведения деловых встреч и сессий, с проживанием и питанием) — от 5000 рублей в сутки.

Площадок для проведения мероприятий — 8.

Вместимость конференц- и банкетных залов, а также шатров — от 120 до 500 человек.

Рекорд отеля — однажды на его территории провели 9 праздников сразу.