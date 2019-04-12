С миру по монетке: памятники, посвященные деньгам

С 9 по 11 апреля в Барселоне проходит ежегодный форум Hello! World для клиентов сервис-провайдера Orange Business Services. На одной из сессий выступил директор по инновациям Экспобанка Дмитрий Верниковский.

Еще пару лет назад об адвокате из городка Пезинок Зузане Чапутовой мало кто слышал, а сегодня знают все — это первая женщина-президент в истории Словакии. Мы не смогли пройти мимо такой политической сенсации и подобрали луки в стиле новой главы государства.

Купюры, монеты и даже кредитные карты не только используются для расчетов, но и вдохновляют творческих людей на создание художественных объектов. Скульпторы резвятся на этом поприще как могут.

Купюры, монеты и даже кредитные карты не только используются для расчетов, но и вдохновляют творческих людей на создание художественных объектов. Скульпторы резвятся на этом поприще как могут.





Только наличными

Пожалуй, самый необычный памятник рублю появился в 2008 году в Томске. Это реалистичная деревянная скульптура высотой чуть больше двух метров, которая, кстати, попала в Книгу рекордов России как самая большая копия монеты в стране.

Томск

Мелочь творческие люди также не обошли стороной. В Иркутске и Челябинске можно найти памятники копейке, а пятак увековечен в Королеве, Москве, Волгограде и Нижнем Новгороде. Суровые челябинские скульпторы и их нижегородские коллеги сделали монеты в виде настоящего канализационного люка. А памятники в Москве, Королеве и Волгограде отсылают нас к известной примете о том, что если положить пятак под пятку и так пойти на экзамен, то отличная оценка вам гарантирована.

Нижний Новгород

Челябинск

Иркутск

Рязань Нижний Новгород 1 /4

Москва

Мастера не забыли и про бумажные деньги. Так, в Красноярске можно увидеть памятник десятирублевой банкноте, а в Великом Новгороде создали композицию под названием «Руби капусту». Она представляет собой три металлических кочана с листьями в виде рублей, долларов и евро.

Красноярск

Великий Новгород

Валюты вдохновляют скульпторов во многих странах. Например, в городке Кемпбеллфорд в провинции Онтарио увековечена монета в два канадских доллара, а во Франкфурте-на-Майне можно увидеть большой сине-золотой памятник в виде знака евро.

Франкфурт-на-Майне

Кэмпбеллфорд Франкфурт-на-Майне 1 /2





По безналу

Первый и, возможно, пока единственный в мире памятник банковской карте установлен в Екатеринбурге в 2011 году. Он представляет собой барельеф в виде руки, держащей пластик. На нем выгравировано имя писателя-фантаста Эдварда Беллами, который в своем романе «Взгляд в прошлое» еще в 1888 году предсказал появление платежных карт.

Екатеринбург





Жизнь и кошелек

Памятник кошельку, на котором можно посидеть и отдохнуть, создан в 1994 году в австралийском Мельбурне скульптором Саймоном Перри. Работа мастера так понравилась людям, что в других странах тоже появились подобные достопримечательности. Есть возможность «посидеть на деньгах» и в нашем Краснодаре. Местные жители предпочитают свой гранитный кошелек еще и потереть, чтобы благосостояние точно начало прирастать. При случае проверьте примету и вы!

Памятник кошельку с надписью «Стабильности и благополучия» есть в Нижнем Новгороде на улице Малая Покровская. У него довольно забавное расположение: между банком и ЗАГСом. Заставляет задуматься о том, какую роль деньги играют в нашей жизни.И что важнее: чувства или материальные ценности.



Мельбурн

Мельбурн

Краснодар

Нижний Новгород Мельбурн 1 /4

Необычную достопримечательность можно найти в Ярославле — на тротуаре лежит бумажник, который как будто кто-то потерял. На самом деле это тяжелая кованая скульптура, надежно закрепленная на месте металлическим штырем. Поднять такой бумажник при всем желании не получится. Говорят, многие прохожие попадаются на удочку и пытаются оторвать конструкцию от земли.

Ярославль

Неординарный памятник появился (а потом исчез) в пригороде Казани на станции Юдино. Сооружение в виде руки, держащей кошелек, создали в 2000 году рабочие местного завода. «Утекающий» циферблат в стиле Сальвадора Дали указывал на скоротечность времени, но на станции подтекст не оценили и называли достопримечательность просто — памятник карманнику. В 2014 году он отправился на реконструкцию и на прежнее место уже не вернулся.

Казань





Деньги кончились

В мире есть несколько памятников в виде надгробий деньгам. Например, в Германии так «похоронили» немецкую марку, которую из обращения вытеснил евро. Соответствующие скульптуры имеются в городах Гифхорне и Брокене.

Брокен

Деньги древних эпох также вспоминают во многих странах. В Братиславе установлен памятник кельтскому биатеку, который в период Античности чеканился на территории современной Словакии. А в Китае в городе Цанчжоу можно увидеть необычный монумент монете династии Тан, правившей в VII—X веках.

Цанчжоу





На удачу

Есть много конструкций и памятников, которые напрямую не связаны с деньгами, однако, как считается, могут приносить удачу в финансах. В России подобными местами славится Санкт-Петербург. Даже если вы серьезный взрослый человек, почему бы не помочь судьбе и при посещении Северной столицы не обратиться к народным приметам? Вот как можно привлечь богатство и успех.

Погладить золотые крылья грифонам на Банковском мосту.

Санкт-Петербург

Потереть сапоги памятнику фонарщику на Одесской улице.

Санкт-Петербург

Оставить деньги у лопаты памятника дворнику на улице Островского.

Санкт-Петербург

В Новом Эрмитаже потрогать большой палец второго Атланта (если считать от Дворцовой площади).

Санкт-Петербург

В мире тоже немало подобных достопримечательностей. Например, знаменитое бронзовое изваяние на Манхэттене в Нью-Йорке обещает финансовую удачу тем, кто возьмет быка... нет, не за рога, а за другую часть тела. А напротив Музея охоты и рыболовства в Мюнхене есть статуя клыкастого кабана. Если потереть ему пятачок, ждите богатства и успеха.

Нью-Йорк

Мюнхен