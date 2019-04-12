С миру по монетке: памятники, посвященные деньгам

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Купюры, монеты и даже кредитные карты не только используются для расчетов, но и вдохновляют творческих людей на создание художественных объектов. Скульпторы резвятся на этом поприще как могут.
Только наличными
Пожалуй, самый необычный памятник рублю появился в 2008 году в Томске. Это реалистичная деревянная скульптура высотой чуть больше двух метров, которая, кстати, попала в Книгу рекордов России как самая большая копия монеты в стране.
Мелочь творческие люди также не обошли стороной. В Иркутске и Челябинске можно найти памятники копейке, а пятак увековечен в Королеве, Москве, Волгограде и Нижнем Новгороде. Суровые челябинские скульпторы и их нижегородские коллеги сделали монеты в виде настоящего канализационного люка. А памятники в Москве, Королеве и Волгограде отсылают нас к известной примете о том, что если положить пятак под пятку и так пойти на экзамен, то отличная оценка вам гарантирована.
Мастера не забыли и про бумажные деньги. Так, в Красноярске можно увидеть памятник десятирублевой банкноте, а в Великом Новгороде создали композицию под названием «Руби капусту». Она представляет собой три металлических кочана с листьями в виде рублей, долларов и евро.
Валюты вдохновляют скульпторов во многих странах. Например, в городке Кемпбеллфорд в провинции Онтарио увековечена монета в два канадских доллара, а во Франкфурте-на-Майне можно увидеть большой сине-золотой памятник в виде знака евро.
По безналу
Первый и, возможно, пока единственный в мире памятник банковской карте установлен в Екатеринбурге в 2011 году. Он представляет собой барельеф в виде руки, держащей пластик. На нем выгравировано имя писателя-фантаста Эдварда Беллами, который в своем романе «Взгляд в прошлое» еще в 1888 году предсказал появление платежных карт.
Жизнь и кошелек
Памятник кошельку, на котором можно посидеть и отдохнуть, создан в 1994 году в австралийском Мельбурне скульптором Саймоном Перри. Работа мастера так понравилась людям, что в других странах тоже появились подобные достопримечательности. Есть возможность «посидеть на деньгах» и в нашем Краснодаре. Местные жители предпочитают свой гранитный кошелек еще и потереть, чтобы благосостояние точно начало прирастать. При случае проверьте примету и вы!
Памятник кошельку с надписью «Стабильности и благополучия» есть в Нижнем Новгороде на улице Малая Покровская. У него довольно забавное расположение: между банком и ЗАГСом. Заставляет задуматься о том, какую роль деньги играют в нашей жизни.И что важнее: чувства или материальные ценности.
Необычную достопримечательность можно найти в Ярославле — на тротуаре лежит бумажник, который как будто кто-то потерял. На самом деле это тяжелая кованая скульптура, надежно закрепленная на месте металлическим штырем. Поднять такой бумажник при всем желании не получится. Говорят, многие прохожие попадаются на удочку и пытаются оторвать конструкцию от земли.
Неординарный памятник появился (а потом исчез) в пригороде Казани на станции Юдино. Сооружение в виде руки, держащей кошелек, создали в 2000 году рабочие местного завода. «Утекающий» циферблат в стиле Сальвадора Дали указывал на скоротечность времени, но на станции подтекст не оценили и называли достопримечательность просто — памятник карманнику. В 2014 году он отправился на реконструкцию и на прежнее место уже не вернулся.
Деньги кончились
В мире есть несколько памятников в виде надгробий деньгам. Например, в Германии так «похоронили» немецкую марку, которую из обращения вытеснил евро. Соответствующие скульптуры имеются в городах Гифхорне и Брокене.
Деньги древних эпох также вспоминают во многих странах. В Братиславе установлен памятник кельтскому биатеку, который в период Античности чеканился на территории современной Словакии. А в Китае в городе Цанчжоу можно увидеть необычный монумент монете династии Тан, правившей в VII—X веках.
На удачу
Есть много конструкций и памятников, которые напрямую не связаны с деньгами, однако, как считается, могут приносить удачу в финансах. В России подобными местами славится Санкт-Петербург. Даже если вы серьезный взрослый человек, почему бы не помочь судьбе и при посещении Северной столицы не обратиться к народным приметам? Вот как можно привлечь богатство и успех.
Погладить золотые крылья грифонам на Банковском мосту.
Потереть сапоги памятнику фонарщику на Одесской улице.
Оставить деньги у лопаты памятника дворнику на улице Островского.
В Новом Эрмитаже потрогать большой палец второго Атланта (если считать от Дворцовой площади).
В мире тоже немало подобных достопримечательностей. Например, знаменитое бронзовое изваяние на Манхэттене в Нью-Йорке обещает финансовую удачу тем, кто возьмет быка... нет, не за рога, а за другую часть тела. А напротив Музея охоты и рыболовства в Мюнхене есть статуя клыкастого кабана. Если потереть ему пятачок, ждите богатства и успеха.
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