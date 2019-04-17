Кофе-брейки, обед, фуршет — на конференции все располагает к знакомству. Да и народ проверенный — не то что в «Тиндере». Екатерина Супрунович поинтересовалась у финансистов, нашел ли кто-нибудь свое счастье на деловых мероприятиях. И взяла советы у свахи-блогера для тех, кто еще в поиске.

Редакция Finparty



Все статьи автора Фридман и Минц ушли в паломничество по пустыне

16 апреля группа крупных бизнесменов и меценатов начала четырехдневное паломничество по израильской пустыне к Иерусалиму. Традиционное ежегодное шествие организовал Российский еврейский конгресс (РЕК).

Паломничество РЕК всегда проходит в канун главного еврейского праздника Песаха, который в этом году начнется после захода солнца 19 апреля. В составе группы — президент конгресса Юрий Каннер, председатель совета директоров О1 Group Борис Минц, глава Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский и другие известные люди. Сегодня утром к ним присоединился и совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Число участников группы вновь пришлось ограничить — попасть в нее получилось не у всех.



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За четыре дня паломникам предстоит преодолеть несколько десятков километров по каменистой пустыне Арава на юге Израиля. Это шествие восходит к древней еврейской традиции совершать на Песах паломничество в Иерусалимский храм и символизирует исход евреев из Египта.



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«Как всегда, мы пройдем пешком весь маршрут наших предков. Кто бывал, знает: эти впечатления незабываемы, — говорит Юрий Каннер, которому принадлежит идея пасхального паломничества. — Все мы становимся свободнее в таких путешествиях. Тем, кто впервые присоединится к нашей компании, предстоит испытать то озарение и тот подъем, которые мы, «ветераны движения», ждем весь год. Это часть культурного кода нашего народа, символ освобождения евреев из рабства, в честь которого отмечается Песах».

Представители деловой элиты, в том числе участники списка Forbes, ощутят все трудности изнурительного странствия, информационный голод, отсутствие мобильной связи и других благ цивилизации. На них будут белые льняные туники и сандалии, как у древних иудеев. Участников шествия ждут простая пища и первозданная, нетронутая человеком природа. Апрель в израильской пустыне отличается резкими перепадами температур и сильными ветрами, поэтому весь нелегкий путь станет не только духовным, но и физическим испытанием. Впрочем, запас воды, пищи и палатки бизнесменам не потребуется нести на себе: этот груз повезут верблюды, арендованные на время паломничества.