«Черная жемчужина» и ледокол: необычные яхты богатых людей

Яхта — одно из мерил успеха для владельцев крупного капитала, и на этом параде тщеславия есть свои фавориты. Какие же чудо-лодки плавают по морям-океанам или готовятся быть спущенными на воду? Встретите их в своих отпускных путешествиях — помахайте рукой!





Самая крепкая: SeaExplorer

Увидеть 77-метровую яхту-ледокол Олега Тинькова можно будет лишь в 2020 году, когда ее достроят не верфи Damen в Голландии. Но фотографии проекта Forbes уже опубликовал. Судно относится к категории эксплореров, может находиться 40 дней в автономном плавании и способно ломать лед толщиной 30—40 сантиментов. На борту предусмотрены батискаф для изучения подводного мира, четыре водных мотоцикла, пара снегоходов и два вертолета. На SeaExplorer можно будет исследовать морские просторы в самых удаленных уголках планеты. Точная стоимость проекта не разглашается, но, по словам Тинькова, превышает $100 млн. Бизнесмен планирует проводить на яхте около 20 недель в году, а в остальное время ее сдавать. Возможностью чартера уже интересовался Билл Гейтс.





Самая длинная: Azzam

Лодка длиной чуть более 180 метров была построена в 2013 году в Германии. До нее самой большой яхтой мира считалась Eclispe Романа Абрамовича. Azzam создавалась для шейха Халифы ибн Заид аль-Нахайяна, президента Объединенных Арабских Эмиратов. По приблизительным оценкам, ее стоимость составляет $600 млн. Создатели гордятся скоростью, которую может развивать суперяхта, — 58 км/ч. Для судна длиной больше 90 метров это считается рекордом.





Самая солнечная: Turanor

Самая большая яхта на солнечной энергии была спущена на воду в 2010 году. Ее название отсылает к мирам Толкиена и в переводе с эльфийского означает «сила солнца». Заказчиком выступил немецкий бизнесмен Иммо Штроер, большой поклонник автора «Властелина колец». Даже финансирование строительства лодки шло через компанию с названием Rivendell (еще один привет любимому писателю). На судне расположены 825 солнечных батарей, их общая площадь составляет 537 квадратных метров. В 2012 году Turanor совершила кругосветное путешествие и стала первой яхтой такого типа, обогнувшей земной шар.





Самая футуристическая: Adastra

Эта лодка напоминает скорее космический корабль, чем морскую яхту. 42-метровый тримаран был построен в Китае в 2012 году и принадлежит гонконгскому бизнесмену Энтони Мардену. Особая гордость инженеров — малый расход топлива: по словам владельца, Adastra может дважды пересечь Атлантику без дозаправки. Управлять яхтой можно с помощью iPhone или iPad. Весной 2019 году Марден выставил лодку на продажу. Цена публично не разглашается, но самому предпринимателю Adastra обошлась в $15 млн.



Самая знаменитая: Eclipse

Кто не слышал про яхту Романа Абрамовича? С тех пор как лодку спустили на воду в 2009 году, она остается героиней светской хроники. На ее борту веселились знаменитости ранга Орландо Блума и выступали исполнители калибра Бейонсе. Это одна из самых больших (162 метра) и наиболее дорогих (приблизительно $500 млн) яхт в мире. Судно оборудовано двумя вертолетными площадками, двумя бассейнами, а также субмариной, способной погружаться на глубину 50 метров. Безопасность гостей обеспечивают пуленепробиваемые стекла, система оповещения о ракетном нападении и система защиты от несанкционированной фотосъемки.





Самая пиратская: Black Pearl

Название яхты «Черная жемчужина» не зря вызывает ассоциации с франшизой «Пираты Карибского моря». Со своими черными парусами и темным корпусом она кажется пристанищем лихих разбойников. На самом деле самая большая в мире парусная яхта длиной 106 метров принадлежит бизнесмену Олегу Бурлакову. При ее строительстве использовались инновационные технологии, например в ткань парусов интегрированы гибкие солнечные панели. На то, чтобы полностью поставить паруса на трех 70-метровых мачтах, уходит всего семь минут.



Самая универсальная: Octopus

С одной стороны, лодка Пола Аллена — это роскошная суперяхта с двумя вертолетными площадками, звукозаписывающей студией, баскетбольной площадкой, кинотеатром и бассейном. На Octopus сооснователь Microsoft закатывал шикарные вечеринки во время Каннского фестиваля. С другой стороны, это настоящее исследовательское судно. Сам Аллен говорил, что его яхта — «не столько Bentley, сколько Range Rover». Она оснащена двумя субмаринами, одна из которых может погружаться на глубину более 2000 метров. В 2015-м команда исследователей на борту Octopus обнаружила затонувший во время Второй мировой войны японский военный корабль «Мусаси». После смерти Аллена в октябре прошлого года владелицей яхты стала его сестра.





Самая быстрая: World Is Not Enough

Яхту построили в 2004-м, и на ней действительно можно прокатиться с ветерком: 42-метровая лодка развивает скорость до 130 км/ч. Это вдвойне удивительно, ведь большинство быстрых судов значительно уступают ей в размере. Владелец World Is Not Enough Джон Сталуппи — известная личность в яхтенной индустрии. Он является совладельцем судоверфи в Голландии и приложил руку к созданию многих роскошных лодок. Причем все они названы в честь фильмов о Джеймсе Бонде: Casino Royale, Skyfall, Spectre и так далее.