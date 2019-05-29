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В наше время перебраться в другую точку планеты и устроиться на новом месте проще, чем когда-либо. Автор медиапроекта Global Mobility Сергей Сандер составил путеводитель по странам, подходящим под те или иные цели переезда.

Редакция Finparty



Все статьи автора Шесть стран для переезда под разные цели и кошельки

В наше время перебраться в другую точку планеты и устроиться на новом месте проще, чем когда-либо. Автор медиапроекта Global Mobility Сергей Сандер составил путеводитель по странам, подходящим под те или иные цели переезда.



Сергей Сандер

Живущий в Калифорнии создатель Tesla и SpaceX Илон Маск родился в ЮАР. Наследница империи Heineken Шарлен де Карвальо перебралась в Лондон из Нидерландов. Один из крупнейших бразильских бизнесменов Жорже Леманн обосновался в Швейцарии. Сотни других богатейших людей мира решили не только вести бизнес, но и жить вдали от родины.

Постоянная привязанность к одному месту теряет свою сакральность. Сегодня в тренде глобальная мобильность, а значит, все чаще люди меняют обстановку ради лучшей жизни или работы. Вот только несколько стран, в которых пребывание может быть комфортным, увлекательным и ни разу не заставит пожалеть о потраченных на переезд времени и деньгах.





Чехия

Главное. Чехия подойдет ценителям жизни с современными удобствами, но без суеты. Здесь даже в столице — Праге — царит размеренность, не говоря уже о других территориях. Неспешный ритм дополняется широкими возможностями культурного и туристического досуга, а также дешевизной. Вариант переезда сюда следует рассматривать как зрелым парам, так и семьям с детьми, особенно родителям будущих выпускников — высшее образование в стране бесплатное.

Аренда жилья: от $500 в месяц.

Виза: годовой шенген позволяет находиться в стране до 90 дней в течение полугода. Обучение в вузе дает право на получение студенческой визы.

Если вы не готовы к кардинальным переменам в жизни, то имеет смысл присмотреться именно к Чехии. Прагу именуют «северным Римом» и «сердцем Европы». Большая русская диаспора, близкая нашей кухня, схожий климат — все это сгладит шероховатости переезда и тем более пробного путешествия. Но главное — вы не заметите, как заговорите по-чешски: настолько просто дается язык. Конечно, поклонникам скоростных ритмов мегаполисов придется сложно — население всей страны меньше, чем одной Москвы. С другой стороны, будет проще заводить знакомства с соотечественниками.

Жизнь в Чехии не ударит по карману — страна не вошла в зону евро и цены в ней ниже, чем, скажем, в Италии или Франции. Тем, кто решится здесь осесть, понравятся и низкие ставки по ипотеке, не превышающие 3% годовых.







Таиланд

Главное. Идеальное место для любителей расслабленной жизни на берегу океана, не готовых к космическим расходам. Выбирать эту страну для открытия бизнеса вряд ли стоит, а вот фрилансеры и сотрудники с удаленным режимом работы здесь чувствуют себя отлично. В Тай перенесли свои офисы некоторые российские компании, например агрегатор билетов Aviasales.

Аренда жилья: от $200 в месяц.

Виза: для въезда в туристических целях россиянам не требуется. Для длительного пребывания можно оформить аналог вида на жительство.





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Эта страна — настоящая мекка не только для дауншифтеров, но и всех, кто не против спрятаться от зимы в мягком климате, сменив городские пейзажи на белоснежный песок у океана. Скучать не придется, ведь можно разбавить пляжный отдых путешествиями в Камбоджу, Вьетнам или занятиями дайвингом.

Если есть планы задержаться в Тайланде подольше, то стоит обратиться к местной медицине. Диагностика и лечение здесь дешевле, чем в Европе, а качество услуг хорошее (64 клиники прошли аккредитацию по международным стандартам JCI).





Кипр

Главное. В эту республику сегодня стремятся владельцы технологических бизнесов — здесь уже сформировалась целая агломерация IT-проектов. Миллионеры едут сюда за вторым гражданством, которое дает право пребывания в ЕС и Британии. И киприоты готовы делиться с желающими доступной жизнью на побережье и идеальными условиями для путешествий.

Аренда жилья: от 300 евро в месяц.

Виза: въехать в страну можно как по шенгенской визе, так и по кипрской. Для долгосрочного пребывания (более 90 дней) можно получить временный вид на жительство, для которого потребуется договор долгосрочной аренды недвижимости.





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Вы поклонник теплого климата и пребывания у моря, но не готовы к экзотике? Тогда попробуйте обосноваться на Кипре. Нередко решающим фактором при выборе этой страны нашими соотечественниками становится религия — большинство греков-киприотов исповедуют православие. Погружение в культурную среду пройдет мягко еще и потому, что на острове проживает много выходцев из России. Например, во втором по величине городе Лимассоле русскую речь можно услышать на каждом шагу.

На Кипре многие состоятельные люди, в том числе россияне, регистрируют фирмы для ведения бизнеса или управления личными финансами. Предприниматели облюбовали остров в первую очередь из-за налоговых преференций — здесь одна из самых низких в Европе ставок налога на прибыль (12,5%), не облагаются налогом дивиденды и недвижимое имущество. Страна привлекательна для мигрантов и из-за программы «золотых паспортов». Гражданство Кипра можно получить, вложив 2 млн евро в жилую или коммерческую недвижимость, инвестировав их в национальную экономику либо купив гособлигации.





Латвия

Главное. Страна тоже подойдет для россиян, которые не желают резко менять привычную среду, но хотят жить ближе к Европе. В Риге базируется редакция Meduza, к открытию офиса присматривается, например, венчурный фонд The Untitled Ventures. Латвия подходит тем, у кого есть планы по запуску нового бизнеса — здесь относительно низкая налоговая нагрузка, а стартапы могут получить нулевую ставку подоходного налога для своих сотрудников.

Аренда жилья: от 200 евро в месяц.

Виза: годовой шенген позволит проживать на территории 90 дней.

Экспатов ждет полное отсутствие языкового барьера: русских в стране больше четверти населения, а значит, вас без труда поймут в такси или в банке. И по расходам на жизнь Прибалтийская Республика является одним из оптимальных мест Восточной Европы.

Кстати, локация особенно подойдет заядлым путешественникам — благодаря бюджетным авиаперевозчикам AirBaltic и RyanAir вылазки в другие государства не составят труда. Летом можно довольствоваться и местным морем — до Юрмалы из столицы рукой подать. Ну а на случай нахлынувшей ностальгии есть средство — от Москвы вас отделяет ночь в поезде.





Великобритания

Главное. Первое, за чем стоит отправляться в Британию, — это образование. Многие богатые родители присматривают здесь школу для своих наследников. Также в королевстве рады любым талантливым и амбициозным людям: в миграционную систему недавно встроился проект, который стимулирует иностранных предпринимателей создавать предприятия на берегах Туманного Альбиона. Но следует приготовиться к серьезным тратам — страна остается одним из самых дорогих государств на планете.

Аренда жилья: от 1300 фунтов стерлингов в месяц.

Виза: для въезда потребуется британская виза, для пробной поездки в пределах пары месяцев подойдет туристическая. Кстати, ускорить процедуру ее оформления можно при помощи специальной услуги. Обучение потребует уже визы студента Tier 4.

Букингемский дворец, мост Ватерлоо, Биг-Бен — на осмотр главных достопримечательностей родины парламентаризма хватит и пары недель. Дальше желающим открыть свое дело предстоит действовать. Условия располагают: вместе с Сингапуром и США королевство входит в десятку лучших стран для ведения бизнеса. Этой весной на его территории заработала программа по привлечению инноваторов и стартаперов: для владельцев новых быстрорастущих компаний появились особые типы виз, а процесс их выдачи упростился.



Проживание в Британии подходит для расширения личностных горизонтов. Качественная система базового и дополнительного образования, включающая престижные MBA-программы, позволяет овладевать новыми знаниями, которые затем конвертируются в карьерные успехи. Ну и конечно же, жизнь по ту сторону Ла-Манша — лучший способ в совершенстве изучить английский, ведь вы постоянно находитесь в языковой среде.





США

Главное. Состоятельные люди едут сюда за вторым гражданством (паспорт США — один из самых ценимых в мире) или как минимум видом на жительство. Основателей бизнес-проектов влечет Кремниевая долина — это лучшее место для поиска стратегического инвестора. А обширная территория Америки просто создана для ярких путешествий на авто и самолетах. Чего точно не удастся — так это сэкономить: расходы предстоят солидные начиная с этапа оформления визы ($160 составляет лишь консульский сбор).

Аренда жилья: сильно зависит от штата, города и района. Так, квартира в Бруклине обойдется от $2000 ежемесячно.

Виза: туристическая позволит пробыть в США до шести месяцев в течение календарного года. Сейчас ее удается быстрее получить при прохождении собеседования в третьей стране (Грузии, Белоруссии или прибалтийских республиках).

Если на Кипр стягиваются основатели состоявшегося бизнеса, то Штаты, особенно Кремниевая долина, стали точкой притяжения для стартаперов. Проживая здесь, попасть в программы местных бизнес-акселераторов гораздо проще. Немаловажно, что переезд дает шанс получить достойное образование: наряду с Британией страна считается одним из мировых лидеров в этой сфере. При этом многие делают США своим временным домом. Став обладателем американского паспорта, затем можно с удовольствием посещать многие государства без виз. США разрешают сохранять гражданство, постоянно проживая абсолютно в другой точке планеты. Совет: уже в свое посещение Америки постарайтесь включить путешествия по стране. Посетите финансовую столицу мира Нью-Йорк, солнечный Майами, испытайте удачу в Лас-Вегасе и, конечно, не забудьте о Гранд-Каньоне.