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Редакция Finparty



Все статьи автора Вверх вглубь себя: Алексей Щавелев о путешествии в Непал

Это не первое экстремальное путешествие директора департамента перекрестных продаж ОТП Банка Алексея Щавелева. Но, по его словам, самое сильное по воздействию. Впечатления остались настолько яркие, что вылились в весьма эмоциональный рассказ.



Алексей Щавелев

...Просыпаюсь оттого, что сильно колотится сердце, как будто только завершил какое-то физическое упражнение. В животе неприятное посасывающее чувство. Абсолютно ничего не видно, несколько раз моргаю — кромешная темнота. Из-за этого сознание проявляется медленно, подгружая в память данные о происходящем. Я в Непале, на треке вокруг массива Аннапурна, на высоте 4100 метров. По мере того как вспоминаются детали, мощной волной накатывает чувство тревоги, почти доходящее до паники.

До цели нашего маршрута, перевала Торонг-Ла, еще два дня пути. Назад, до места, откуда могут забрать на джипах, — немногим более дня. Рукой по памяти нащупываю налобный фонарик, оставленный вечером на подоконнике. Включаю самый экономичный режим, чтобы не разбудить соседа, и комната погружается в алый полумрак. Вылезать из теплого спальника очень неприятно, в помещении откровенно холодно. Делаю большой глоток воды и тут же чувствую резкую боль в горле. Вода не просто холодная, а обжигающе ледяная. Друг и коллега, которого сильно накрыло в предыдущие два дня, спокойно спит, погрузившись в самую глубину своего спальника...

Один раз в год, по договоренности с супругой, я путешествую один. Критерий выбора направления у меня очень простой: отправляюсь туда, куда побоялся бы или не смог бы поехать с семьей. При этом, понимая ответственность, уж совсем в экстрим не ухожу. Например, в прошлом году я побывал на Шпицбергене.

При подготовке к путешествию я всегда много читаю, все изучаю, взвешиваю. Так было и в этот раз, когда в шорт-листе оказался трек вокруг Аннапурны. Отзывы о нем как об одном из красивейших маршрутов в мире, в то же время достаточно легком, определили мой выбор. Местами даже встречались комментарии, что трек можно назвать «пенсионерским». На фоне этого немного удивляли рекомендации на сайте компании-организатора приступить к тренировкам месяца за два-три до похода.

Как в известном видео Тима Урбана с TED о прокрастинации, дату начала подготовки я все время переносил. Реально готовиться начал лишь где-то за пару недель, о чем впоследствии жалел. Снаряжение так вообще покупал в последний выходной перед поездкой.

...Чувство тревоги не проходит. Сколько времени — понять невозможно: розеток в комнатах нет, поэтому телефоны за отдельную плату заряжаются в другом здании, где расположилась кухня и столовая. После 3000 метров так везде: душ с горячей водой и зарядка гаджетов — за деньги (около 100 рублей за услугу). Черный прямоугольник окна также не дает никаких подсказок о том, который час.

Мысли непроизвольно возвращаются к вечеру накануне. Все наши уже разошлись спать, а мы с другом сидим в кругу нескольких непальцев, греемся у печки и читаем как будто назло оставленную кем-то из туристов толстую книгу про опасности путешествий в здешних горах. Заняться больше нечем. Несмотря на надписи о наличии Wi-Fi в каждом месте, где мы останавливаемся на ночлег, Интернет практически нигде не доступен. Мы так часто и шутим: Wi-Fi есть, Интернета нет. Проблески сигнала лишь изредка позволяют написать что-то родным в WhatsApp. Так что платить за Wi-Fi без Интернета, хоть и символические 100 рублей, я в какой-то момент перестал. И вот в той книге накануне вечером мы прочитали о симптомах горной болезни. Проснувшись ночью с учащенным сердцебиением, я тут же нахожу их у себя...

Платный душ

Солнечная плита

Решив побывать в этом году на Эльбрусе, я заранее нашел компанию, которая красиво обещала отвезти туда без специальной подготовки каждого первого, а потом наградить грамотой и значком альпиниста. Уже связавшись с ней и начав обсуждение деталей, в основном оплаты, мы с Кириллом Микериным (соучастником всех моих походов) обнаружили в Интернете массу негативных отзывов. Писали, что эти ребята мошенники и иметь дело с ними не стоит. Подозрения усилились, когда Кириллу предложили внести предоплату без договора. Короче, мы решили не рисковать и поискать другие варианты.

На помощь пришла моя бывшая коллега — я вспомнил, как в ее «Фейсбуке» любовался потрясающими видами на фотографиях из похода на Эльбрус. По ее рекомендации мы очутились на сайте команды Climbing Brothers . Прочитав описания доступных маршрутов и сверившись с календарем, мы остановили выбор на треке вокруг Аннапурны, который много чем примечателен. Например, одноименный восьмитысячник — это одна из самых опасных для альпинистов гималайских вершин (за всю историю восхождений на нее уровень смертности, как сказано в «Википедии», превышает 30%). Максимальная точка будущего путешествия располагалась на 5416 метрах, что выше Казбека и лишь немногим ниже Эльбруса. Родные покручивали у виска, услышав о нашем выборе, но мы их убеждали, что маршрут «пенсионерский» — вон все про это пишут.

Информация на сайте команды показывала, что мест в группе уже нет. Но мы все равно решили связаться с организаторами — и нас взяли. Говорят, это нормальная практика, когда процентов сорок изначально записавшихся отказываются от поездки ближе к делу.

Мост, построенный без единого гвоздя

…За два дня до этой ночи у меня начались проблемы с коленом. Вверх и по ровной поверхности идти было нормально, а вниз — настоящее мучение. Все с облегчением ждали спусков, я же преодолевал их со слезами на глазах. В какой-то момент совсем не смог двигаться дальше. На помощь пришел наш гид Ростислав (Рост, как все его называли). Прямо на склоне он зафиксировал колено эластичными бинтами и медленно сопроводил меня до лагеря. Это был радиальный выход на озеро Тиличо, расположенное на отметке 4919 метров.

Данный участок пути стал для меня самым трудным за все путешествие. Последние 500 метров до озера — сквозь снег и сильный ветер — дались особенно тяжело. К тому моменту я отстал от основной группы и шел совсем один. Спустившись вниз, я еще 30—40 минут лежал на лавочке, не в силах подняться в нашу комнату. Помню только, как надо мной, заслоняя солнце, кто-то периодически склонялся и уточнял, все ли в порядке. Очень обрадовался веселому голосу Кирилла: он накануне заболел и пропустил этот выход. Я подумал: как здорово, что ему лучше.

Накануне у Кирилла поднялась температура, и Рост долго морщил лоб, остекленело глядя на свою обширную аптечку. Он сказал, что если перепутать диагноз и при воспалении легких принять средство от «горняшки», то все — смерть. Он не врач, поэтому давать препараты не имеет права. А после его ухода на подоконнике мы случайно нашли какие-то лекарства. Я вскипятил воду на портативной газовой горелке и развел порошок из оставленного Ростом пакетика. Кирилл принял лекарство, вскоре перестал кашлять и уснул, следом уснул и я.

С Ростом мы договорились, что если на следующий день моему другу не будет легче, то он пойдет вниз. Я решил, что, если так случится, отправлюсь вместе с ним. Лежа на лавочке и слыша подколки Кирилла над моим измученным видом, я понял, что этого не произойдет и мы будем двигаться с группой дальше...



Озеро Тиличо

Озеро Тиличо Озеро Тиличо 1 /2

Алексей Щавелев с гидом Ростиславом

О Непале я знал очень мало. Мой мозг на запрос об этой таинственной стране, зажатой между Индией и Китаем, выдавал только два слова: Эверест и Катманду. Еще вспоминался ее необычный флаг из двух треугольников — как выяснилось, символизирующих вершины того же Эвереста. Кстати, флаг Непала — единственный непрямоугольный в мире.

В первый день путешествия, еще до начала самого трека, мы гуляли по столице страны и посетили крупный индуистский храмовый комплекс Пашупатинатх. Там, среди тысяч паломников к храму Шивы, под гипнотические звуки песен и молитв мы стали свидетелями процедуры кремации. В голове невольно прокручивались слова песни группы «Крематорий» про «родное Катманду», не покидало ощущение нереальности происходящего. Магическое состояние на фоне мыслей о человеке, его месте и предназначении в мире. Возвращали в действительность только запах горелого мяса и кучи обезьяньего дерьма на каждом шагу.

Пашупатинатх, церемония кремации

Катманду

…По ощущениям, проходит около часа моих мучений. Чтобы хоть как-то успокоиться, мысленно прохожу трек заново. Вот мы приехали на первую стоянку в деревне Чамдже, еще не измученные переходами и полные энергии. Переезд до ночевки ввосьмером на одном джипе под зажигательные непальские песни воспринимался теперь как увлекательный аттракцион. Мытье под холодным душем — как забава, добавляющая экстрима. Каждый цветочек или домик тогда еще были уникальной достопримечательностью, на которую набрасывались с фотоаппаратами. Как и необычная для нас еда — она принималась на ура. Традиционное непальское блюдо далбат — «безлимитный» рис с чечевичным бульоном — я тогда попробовал первый раз… из десяти последующих за время пребывания на маршруте. А восстанавливать силы днем Рост рекомендовал чесночным супом. У него много плюсов: заряд витамина С, обеззараживание и то, что он горячий и жидкий.

Далбат

Эти воспоминания позволяют немного успокоиться. Однако сознание тут же заводит в ловушку. Передо мной картинка нашего перехода до базового лагеря Тиличо. Идем по огромной «сыпухе» — склону, покрытому мелкими камешками. Вижу, как Рост отчаянно мне жестикулирует. Останавливаюсь, а в метре от моей головы пролетает разогнавшийся при падении с высоты камень. После этого я становлюсь более осторожным, иду, посматривая вверх на склон. Еще в паре мест пропускаю такие же летящие камни.

Туристу из другой группы повезло меньше: в лоджии (месте отдыха) он сидит с перебитой ногой и на английском общается со страховой. Для него поход окончен. В нашей группе — без серьезных происшествий, камень прилетел в ногу одной женщине, но она может продолжать путь. Вспоминаю, как, уже выйдя утром из лагеря, мы оборачиваемся всей группой на звук приближающегося вертолета, который прибыл как раз за пострадавшим туристом. На душе становится немного легче: если что, за нами тоже прилетят. Впрочем, легче мне стало только тогда, а сейчас, ночью, в еще одном дне пути дальше от цивилизации, эти мысли порождают новую волну неконтролируемой тревоги...

Вот так выглядит «сыпуха»

Вертолет прилетел

При подготовке к треку нам настоятельно рекомендовали нанять портеров, которые понесут вещи. Мы взяли с Кириллом одного на двоих и ничуть не пожалели. Были сомнения, хотелось преодолеть все самостоятельно, без помощников, но очень хорошо, что голос разума восторжествовал. Стоит это не очень дорого: около $150 за весь маршрут плюс чаевые, сколько дашь, а помощь существенная. Даже без огромных рюкзаков для офисных сотрудников подобное путешествие станет испытанием.

На маршруте с нами кроме портеров были два гида: Рост и Падам — местный шерп. Он все время шел впереди, чтобы прийти раньше других групп и забронировать нам лучшие места проживания в лоджиях. Я же почти весь трек провел с Ростом, замыкавшим нашу команду. Оказалось, что он основатель фирмы и присоединился к нам случайно. Перед самым походом гид, который должен был нас сопровождать, получил травму. Потом другой, способный его заменить, — тоже. В итоге с нами пошел Рост, человек в высшей степени неординарный: умный, энергичный, обаятельный и легкий в общении. Кстати, мы договорились, что всем, кто будет читать этот текст и назовет промокод «ОТП в горы», он даст скидку 10% при бронировании путешествий. Пользуйтесь!

Гиды Падам и Ростислав

…Успокоиться так и не удается. Лежу, сочиняю стишки.

Погулять по «крыше мира»

И из яка скушать сыра,

Заглянуть за перевал —

Это он: родной Непал!

Впереди ждет перевал, а я начинаю думать о том, как с больным коленом буду спускаться более чем на 1500 метров. Рост говорил о лошадях, которых можно попробовать нанять, но гарантий никаких. Цена $200 тоже немного смущает. Лежа в темноте, мысленно все-таки склоняюсь к тому, чтобы взять лошадь. Перед самым отъездом мне попалась статья о трагедии 2014 года на перевале Торонг-Ла, когда из-за плохой погоды погибли около 40 человек. Они замерзли, сбившись с пути в условиях низкой видимости и сильного снега. Я представляю, как сам хромаю в пурге по пояс в сугробах и не могу найти дорогу. Эти мысли становятся последними в ту ночь, переходя в тревожный, но все-таки сон...

Лошадь в итоге я не взял. На ней предлагали добраться только до верхней точки перевала, но с подъемами я и сам неплохо справлялся. Организм мобилизовался, и мне относительно легко дался переход. С погодой нам тоже повезло.

Перед этим ночью накрыло Кирилла — он проснулся так же, как и я накануне, его колотила дрожь. Пошли вместе смотреть на звезды. Он так и не смог уснуть до выхода, запланированного на три утра. Я же поспешил в кровать, чтобы отвлечься от сильной боли в горле и восстановиться физически.

Уже по традиции я взял с собой в путешествие флаг ОТП Банка. На самой вершине перевала разворачиваю его возле таблички с поздравлениями и указанием высоты, утопающей в море разноцветных флажков. Флаг приходится крепко держать, чтобы его не унесло сильнейшими порывами ветра.

Я умышленно в своем тексте ничего не пишу о местных красотах. Бессмысленно пытаться передать словами величие заснеженных восьмитысячников, между которыми проходишь по склонам с зеленой травой и низкорослыми деревьями, причудливо изогнутыми ветром. На фоне этих гор человек выглядит, как маленькая песчинка. Водопады, камни, уступы на склонах, растяжки с разноцветными флажками и мантрой Om mani padme hum, каменные домики, пасущиеся яки — все это магические декорации непередаваемого по красоте и энергетике места.







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Последнее испытание ждало уже после того, как мы спустились с перевала. Для возвращения в Катманду предстояло перелететь через горы на небольшом самолете. Оказалось, что аэропорт в городе Джомсоме входит в десятку самых опасных в мире из-за постоянных сильных боковых ветров и короткой взлетной полосы, притаившейся возле самых скал. В тот момент, когда мы пришли в терминал, если так можно назвать небольшое одноэтажное здание, в нем погас свет. Это совсем не помешало проведению регистрации и досмотра. А затем страх полета сменился чувством восторга от увиденного в иллюминатор. Виды напоминали картинку из последней серии фильма «Миссия невыполнима»!

Непал — очень бедная страна, одна из беднейших в мире. Здесь до сих пор пашут землю деревянным плугом, запрягая лохматых яков. Детей носят в корзинах за плечами, а вместо дорог используют русла высохших рек. Глядя на это, невольно ощущаешь себя персонажем Стругацких из «Трудно быть богом». Но сами непальцы — очень добродушные и улыбчивые люди, встречающие вас неизменным приветствием «намасте» с долгим и протяжным звуком «э» в конце слова. Как будто они нашли какой-то свой секретный рецепт счастья.



Школьный автобус

Школьный автобус 1 /2







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Еще я понял, что нет лучше тимбилдинга, чем поход в горы. За каких-то 11 дней незнакомые прежде люди превращаются в настоящую крепкую команду. Совместные преодоления, помощь друг другу, последняя шоколадка на всех, кто рядом с тобой на привале, — все это сильно объединяет. Захотите сплотить команду на работе — никаких боулингов и караоке, сходите в поход, пусть и не такой длительный.



На просторах Интернета мне встретилась цитата одного путешественника: «Мое состояние и отношение к жизни сильно меняется. В какой-то степени чувствую, что «сдуваюсь» внешне и наполняюсь внутренне… Чем больше путешествую, тем глубже ухожу…»

Пожалуй, ни одно из моих предыдущих путешествий не оказывало на меня столь сильного воздействия, как это. Много о чем удалось подумать, подискутировать с собой во время многочасовых переходов. На разговоры с кем-то еще часто элементарно не было сил. Общение с новыми людьми, знакомство с чужой культурой, созерцание, преодоления — все это нас развивает. Как гласит мудрость, никто не возвращается из путешествия таким, каким был раньше. Из такого уж точно. Ведь с каждым шагом вверх погружаешься все глубже внутрь самого себя.

Поклон вам, или намасте!

