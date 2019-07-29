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Исследование: самые популярные города для bleisure-поездок

В каких местах люди любят задерживаться после командировки? И часто ли поездки по работе плавно перетекают в мини-отпуска? Чтобы это выяснить, в агентстве делового туризма «Аэроклуб» проанализировали статистику по своим клиентам.

По данным исследования, в России растет число путешествий в формате bleisure, предполагающем совмещение бизнеса (business) и досуга (leisure). Все чаще сотрудники компаний по своей инициативе продлевают пребывание в городах, которые посещают по работе. Эксперты «Аэроклуба» прогнозируют, что в скором времени доля таких путешествий в общем числе командировок достигнет 60%.

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Рост популярности комбинированных поездок может быть связан с тем, что на рынке труда растет концентрация представителей поколения миллениалов. Они склонны стирать границы между работой и личной жизнью, а также стремятся к расширению географических горизонтов. Не случайно глобальные корпорации используют формат bleisure как механизм поощрения и защиты работников от чрезмерных нагрузок.

Командировки по России наиболее часто продлевают представители добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики. Кроме того, охотно совмещают работу и досуг сотрудники фармацевтических и FMCG-компаний. Список отраслей, лидирующих по количеству зарубежных комбинированных поездок, несколько отличается: место фармацевтических предприятий в нем занимает IT-сектор.

Среди российских мегаполисов, в которых больше всего любят задерживаться деловые путешественники, лидирует Москва. За последний год спрос на bleisure-поездки в столицу вырос на 17%. Топ зарубежных городов возглавляет Алма-Ата.

 
 
Большое Алматинское озеро
 
 
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«В России понятие bleisure появилось не так давно, и еще не все компании оценили связанные с ним выгоды, но зачастую склонны фокусироваться на рисках, — комментирует исследование генеральный директор агентства «Аэроклуб» Юлия Липатова. — Внедрение в тревел-политику организации комбинированных поездок и четких правил возмещения расходов позволит не только поднять лояльность существующих сотрудников, но и привлечь новых членов команды. Таких, которые стремятся узнавать мир и ищут работодателей, разделяющих их ценности».

Общее число bleisure-путешествий внутри страны увеличилось за последние пять лет на 43%, за границу — уменьшилось на 3%. Однако зарубежные направления остаются наиболее востребованными: спрос на них на 36% выше, чем на поездки по России. 

Шанхай
Шанхай
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