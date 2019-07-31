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Участники «Ралли 30», приуроченного к юбилею банка, преодолели почти 7000 километров на пути от российской столицы до штаб-квартиры группы UniCredit в Италии.

Редакция Finparty



Все статьи автора ЮниКредит Банк провел автомарафон Москва — Милан в честь 30-летия

Участники «Ралли 30», приуроченного к юбилею банка, преодолели почти 7000 километров на пути от российской столицы до штаб-квартиры группы UniCredit в Италии.

Немногие кредитные организации в России обладают историей в три десятилетия. Так что юбилей ЮниКредит Банка — заметное событие, которое решено было отметить необычным образом.

В далеком 1989 году в российской столице был основан Международный Московский Банк. В 1991-м он получил генеральную лицензию ЦБ за номером один, а в 2007-м официально поменял название на нынешнее. Сегодня ЮниКредит Банк — одна из крупнейших в стране финансовых организаций с иностранным участием. На 100% он принадлежит группе UniCredit.

В банке отмечают, что к 30-летию он подошел с сильными показателями. Чистая прибыль в прошлом году составила 16,7 млрд рублей, кредитный портфель превысил 863 млрд рублей, а средства клиентов достигли 1 трлн рублей. В банке работает более 4000 человек, сеть его отделений охватывает ключевые для экономики страны регионы. В 2019 году он возглавил список самых надежных банков России по версии Forbes и занимал второе место в «Народном рейтинге» портала Банки.ру.

Автомобильный марафон от Москвы до Милана состоялся по инициативе самих сотрудников организации. Маршрут длиной 6900 километров охватил семь стран, в которых присутствует группа UniCredit, — Белоруссию, Чехию, Австрию, Словакию, Венгрию, Хорватию и Италию. Команда «Ралли 30», состоявшая из 53 представителей банка и их близких, путешествовала на 22 личных автомобилях.

В каждой стране участники марафона встречались для обмена опытом со своими зарубежными коллегами по группе. А завершилась поездка в Милане посещением ее штаб-квартиры — UniCredit Tower. Через 15 дней после старта, как и планировалось, путешественники вернулись в Москву.

«Проект позволил обогатить деловые взаимоотношения с коллегами из других стран, а также способствовал развитию нового формата сотрудничества, — комментирует председатель правления ЮниКредит Банка Михаил Алексеев. — Особенно отрадно, что марафон стал возможным благодаря личной инициативе и энтузиазму сотрудников из всех подразделений. Это вновь подтверждает нашу приверженность подходу «единый банк, единая группа UniCredit».

Михаил Алексеев

«Ралли 30» является ярким примером не только командной работы, но и новой формы обучения лидеров, считает директор департамента по работе с персоналом ЮниКредит Банка Валентин Тимаков. «Через создание таких вызовов, как автомарафон, происходит смещение акцентов с развития индивидуальных лидеров к развитию команд и сообществ, — поясняет он. — Обучение на основе действия приходит на смену теоретическому подходу к получению новых знаний».

Важно и то, что марафон мобилизовал людей в период их собственных отпусков. «Благодаря «Ралли 30» мы все почувствовали себя одной большой семьей, где каждый голос важен, люди помогают друг другу и объединены стремлением к общей цели», — подчеркивает Тимаков.

Валентин Тимаков

Первую остановку участники марафона сделали в Белоруссии. Именно в Минске с 2007 года работает единственный зарубежный офис ЮниКредит Банка. Во время визита в страну команда посетила «БелАЗ» — один из крупнейших в мире заводов по производству карьерной техники, который впечатлил путешественников своими масштабами.

Предприятие занимает площадь больше миллиона квадратных метров и является работодателем для 10 000 человек. Завод производит свыше 700 грузовиков в год, в том числе самые большие в мире карьерные самосвалы — они весят 300 тонн и обладают мощностью 4660 лошадиных сил.

Другим местом, в котором побывали представители ЮниКредит Банка, стала Беловежская пуща, визитная карточка Белоруссии. В этом старейшем лесу в Европе обитают зубры — одни из наиболее крупных животных на континенте.

На следующий день путешественники переместились в Прагу, где расположена штаб-квартира UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. На чешском рынке деятельность группы началась в 2007 году, а с декабря 2013-го UniCredit в Чешской Республике и Словакии предоставляет банковские услуги под единым торговым наименованием.

Путешествие продолжилось в Австрии. Здесь группе принадлежит UniCredit Bank Austria, один из крупнейших финансовых институтов страны. Его история восходит к 1855 году.

Из Вены команда через Братиславу отправилась в Будапешт, где пообщалась с представителями UniCredit Bank Hungary. Сегодня это третья по величине кредитная организация в Венгрии.

В Хорватии группа UniCredit представлена Zagrebacka Banka, который на банковском рынке страны занимает первое место с долей свыше 27%. В нем также побывали гости из России.

Ну а дальше путь лежал в Милан, в штаб-квартиру группы. Комплекс UniCredit Tower, в котором она расположена, состоит из трех башен высотой 230, 100 и 50 метров. Они были спроектированы аргентинским архитектором Сезаром Пелли и построены из экологически чистых материалов.

На самое высокое 31-этажное здание, которое видно на расстоянии до 10 километров, лифт поднимает посетителей за 40 секунд. Примечательно, что UniCredit Tower в четыре раза больше Пизанской башни и вдвое больше Миланского собора.

Переезд в этот комплекс в 2013 году позволил UniCredit оптимизировать размещение своих сотрудников. Только в Милане занимаемые компанией площади сократились на 55 000 квадратных метров, а число офисов уменьшилось с 26 до пяти.

Кстати, в Москве головной офис ЮниКредит Банка также расположен в собственном здании — на Пречистенской набережной. Переезд в него состоялся в 1995 году, а строительство началось в 1992-м. В работах участвовали специалисты из Италии, Финляндии и России, объект сдали в рекордные сроки.