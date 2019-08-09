Под парусом с командой «Региона»: как прошла регата для финансистов

Вот уже десять лет парусная регата, организуемая генеральным директором компании «Регион Эссет Менеджмент» Екатериной Зайцевой, собирает самых активных и спортивных представителей финансового рынка. Этот сезон не стал исключением.
Участники путешествия каждый раз с нетерпением ждут возможности выйти в море в прекрасной компании, зарядиться энергией и интересно провести время.
«Регата — отличный способ перезагрузки. В городе ты находишься в постоянной суете, куда-то все время бежишь, что-то решаешь, — говорит генеральный директор НПФ ВТБ Лариса Горчаковская. — Финансовый мир не терпит расслабленности и требует вовлеченности в рабочие процессы 24 часа в сутки. Хорошо, что есть возможность на целую неделю отвлечься от повседневных забот, зарядиться физически и эмоционально».
Маршрут юбилейной регаты, состоявшейся в начале лета, пролегал в самой живописной части Хорватии. Пировац, Водице, Скрадин, Шибеник... Что может быть лучше теплой Адриатики и впечатляющих пейзажей? Выбор страны был неслучаен: именно в Хорватии финансисты в 2010 году впервые вместе вышли в море. А теперь это добрая традиция.
«Очень необычные чувства охватывают, когда задумываешься: неужели десять лет прошло? — рассказывает один из постоянных участников путешествий Юрий Голицын. — Когда мы собирались в море впервые, никто не знал, что из этого получится: парусный спорт тогда не был популярен, как сейчас. Просто хотели хорошо провести время, пообщаться с коллегами по рынку. А получилось, что мы неожиданно для себя открыли рецепт идеального отдыха: море, близкие по духу люди и спортивный азарт. Тут, на регате, особенная атмосфера, за которой большинство из нас и возвращается из года в год».
Парусный спорт — занятие для умных. От физической подготовки, конечно, зависит многое, но без умения быстро принимать верные решения победы не достичь. Неудивительно, что этот спорт так любим финансистами: кому, как не им знать все о стратегическом расчете и уметь молниеносно реагировать на любые внешние изменения.
Регата — это не про расслабленный отдых. Распорядок дня у финансистов примерно такой: ранний подъем, брифинг, выход в море и несколько часов напряженной работы, которые, впрочем, из-за гоночного азарта пролетают незаметно. А еще нужно оставить силы на береговую программу, которой тоже уделяется большое внимание.
Подготовка к путешествию занимает около года: нужно продумать маршрут, выбрать марины, собрать подходящий флот, договориться с лучшими шкиперами, найти интересные места для отдыха и развлечений во время остановок... Все просчитывается до мелочей.
«Организация регаты — очень ответственный процесс, — объясняет Екатерина Зайцева. — Все время думаешь о том, как сделать, чтобы каждый из сотни участников вернулся домой с яркими воспоминаниями вне зависимости от опыта в парусном спорте. На помощь приходит звездный состав шкиперов, лучших в России. Они знают, как сплотить команду, способны поделиться спортивным опытом с постоянными участниками наших поездок и увлечь парусным спортом новичков. За прошедшие десять лет гоночная составляющая регаты вышла на достаточно серьезный уровень. Если в первые годы гонки были любительскими, то сейчас у нас все действительно «по-взрослому».
31.07.2019 09:00:00
29.07.2019 13:00:00
10.07.2019 09:00:00
29.05.2019 13:00:00
13.05.2019 13:00:00
17.04.2019 15:30:00
12.04.2019 09:00:00
25.03.2019 13:00:00
10.01.2019 09:00:00
03.12.2018 13:00:00