Жить в Сиднее, управлять офисом, который расположен в Таиланде, и работать на российский рынок. Генеральный директор Aviasales Макс Крайнов рассказывает, каково ему находиться в этой пространственно-временной данности.

Вот уже десять лет парусная регата, организуемая генеральным директором компании «Регион Эссет Менеджмент» Екатериной Зайцевой, собирает самых активных и спортивных представителей финансового рынка. Этот сезон не стал исключением.

Редакция Finparty



Все статьи автора Под парусом с командой «Региона»: как прошла регата для финансистов

Вот уже десять лет парусная регата, организуемая генеральным директором компании «Регион Эссет Менеджмент» Екатериной Зайцевой, собирает самых активных и спортивных представителей финансового рынка. Этот сезон не стал исключением.

Участники путешествия каждый раз с нетерпением ждут возможности выйти в море в прекрасной компании, зарядиться энергией и интересно провести время.

«Регата — отличный способ перезагрузки. В городе ты находишься в постоянной суете, куда-то все время бежишь, что-то решаешь, — говорит генеральный директор НПФ ВТБ Лариса Горчаковская. — Финансовый мир не терпит расслабленности и требует вовлеченности в рабочие процессы 24 часа в сутки. Хорошо, что есть возможность на целую неделю отвлечься от повседневных забот, зарядиться физически и эмоционально».

Маршрут юбилейной регаты, состоявшейся в начале лета, пролегал в самой живописной части Хорватии. Пировац, Водице, Скрадин, Шибеник... Что может быть лучше теплой Адриатики и впечатляющих пейзажей? Выбор страны был неслучаен: именно в Хорватии финансисты в 2010 году впервые вместе вышли в море. А теперь это добрая традиция.

«Очень необычные чувства охватывают, когда задумываешься: неужели десять лет прошло? — рассказывает один из постоянных участников путешествий Юрий Голицын. — Когда мы собирались в море впервые, никто не знал, что из этого получится: парусный спорт тогда не был популярен, как сейчас. Просто хотели хорошо провести время, пообщаться с коллегами по рынку. А получилось, что мы неожиданно для себя открыли рецепт идеального отдыха: море, близкие по духу люди и спортивный азарт. Тут, на регате, особенная атмосфера, за которой большинство из нас и возвращается из года в год».

Юрий Голицын

Парусный спорт — занятие для умных. От физической подготовки, конечно, зависит многое, но без умения быстро принимать верные решения победы не достичь. Неудивительно, что этот спорт так любим финансистами: кому, как не им знать все о стратегическом расчете и уметь молниеносно реагировать на любые внешние изменения.

Регата — это не про расслабленный отдых. Распорядок дня у финансистов примерно такой: ранний подъем, брифинг, выход в море и несколько часов напряженной работы, которые, впрочем, из-за гоночного азарта пролетают незаметно. А еще нужно оставить силы на береговую программу, которой тоже уделяется большое внимание.

Андрей Буш, Юрий Голицын, Татьяна Медведева, Елена Курицына, Наталья Сепиашвили, Андрей Арбузов

Андрей Буш, Юрий Голицын, Татьяна Медведева, Елена Курицына, Наталья Сепиашвили, Андрей Арбузов 1 /2

Сергей Лялин, Андрей Буш

Подготовка к путешествию занимает около года: нужно продумать маршрут, выбрать марины, собрать подходящий флот, договориться с лучшими шкиперами, найти интересные места для отдыха и развлечений во время остановок... Все просчитывается до мелочей.

«Организация регаты — очень ответственный процесс, — объясняет Екатерина Зайцева. — Все время думаешь о том, как сделать, чтобы каждый из сотни участников вернулся домой с яркими воспоминаниями вне зависимости от опыта в парусном спорте. На помощь приходит звездный состав шкиперов, лучших в России. Они знают, как сплотить команду, способны поделиться спортивным опытом с постоянными участниками наших поездок и увлечь парусным спортом новичков. За прошедшие десять лет гоночная составляющая регаты вышла на достаточно серьезный уровень. Если в первые годы гонки были любительскими, то сейчас у нас все действительно «по-взрослому».