Во Вселенной есть все, что нам необходимо. Нужно лишь понять, чего именно мы хотим, представить это максимально подробно и поверить в то, что в свое время все исполнится в точности. Вне зависимости от того, есть для этого реальные предпосылки в настоящее время или нет.

В этот раз героем нашей традиционной рубрики стал руководитель группы по работе с подразделениями международных компаний Ситибанка Фернандо Флери. Мы поговорили о бразильском карнавале и московском климате, о национальных стереотипах и многом другом.

Экстремальные ситуации и быт шестерых человек на крохотном пространстве, жара и волны, морские обитатели и экология... Вице-президент ВСК Денис Горбылев рассказал о том, каково это — пересечь Атлантику на весельной лодке.

Редакция Finparty



Все статьи автора 52 дня в океане: Денис Горбылев о переходе через Атлантику

Экстремальные ситуации и быт шестерых человек на крохотном пространстве, жара и волны, морские обитатели и экология... Вице-президент ВСК Денис Горбылев рассказал о том, каково это — пересечь Атлантику на весельной лодке.

Денис Горбылев

— Как родилась идея этого экстремального путешествия?

— Наверное, к нему подтолкнуло желание осмыслить себя в этом мире, почувствовать единство с природой и открыть что-то новое. Меня всегда тянуло в море, его безумная сила и мощь одновременно вызывали страх и покой. Сегодня уже практически невозможно совершить географическое открытие, но такой марафон может помочь человеку заглянуть вглубь себя, найти в себе новые качества и вырасти духовно.

— На что вы делали упор при подготовке перехода через Атлантику?

— Главным было создание правильного настроя. Я читал книги, в которых люди описывали свой опыт выживания в океане в течение длительного времени: «Дрейф» Стивена Каллахэна, «За бортом по своей воле» Алена Бомбара, «Один в океане» Вячеслава Курилова. Физически я готовился сам в фитнес-зале, кроме того, много ходил, тренируя выносливость. Во время прогулок я мысленно представлял переход, проигрывал в голове все возможные сценарии, думал, как буду вести себя в той или иной ситуации. Перед экспедицией важно отбросить весь негатив повседневности и иметь чистое сознание. И тогда появится шанс, что океан вас пропустит.

— В чем различия океанской гребли и обычной?

— Мне кажется, что гребля в спокойных водах похожа на классическую музыку, где при размеренных ударах весел вы полируете и совершенствуете движения до безупречности. Океанская же сродни джазу, в котором основной тон задает волна, а гребцы синхронизируются с ней, всячески импровизируя.





Океанская гребля — вид спорта, представляющий собой хождение по океанским водам на весельных судах. Они могут вмещать от одного до 16 человек, однако наиболее распространены размеры лодок, рассчитанные на одного, двух или четырех гребцов.







— Вы стали первым россиянином, в составе международной команды, пересекшим Атлантику на веслах по маршруту «континент — континент». Как нашли единомышленников?

— Вариантов пересечь океан на веслах не так много: построить собственную лодку, арендовать ее или пройти путь в компании увлеченных этим же видом спортом иностранцев, что более реально для первого раза и экономично с точки зрения бюджета. Через «Фейсбук» я познакомился с Ральфом Туйном — опытным гребцом и высококлассным моряком, который как раз собирал команду. Он шел на своей лодке, что гарантировало ее высокий уровень готовности к дистанции. Также очень понравился замысел пересечь воды Атлантики по маршруту «континент — континент», ведь большинство людей преодолевают расстояние «острова — острова» (например, стартуя с Канар и прибывая на Карибы). Никого из членов команды до встречи в Португалии я не знал, но при этом понимал, что люди с плохим характером вряд ли отважатся на поиск таких приключений.





Эта международная группа в составе граждан из Голландии, Швеции, Ирландии и России была номинирована на четыре новых мировых рекорда Книги рекордов Гиннесса.

Первая команда из шести гребцов, пересекшая Атлантический океан по маршруту «континентальная Европа — Южная Америка».

Первая команда из шести гребцов, пересекшая океан по маршруту «Африка — Южная Америка».

Первая команда с мужчинами и женщинами на борту, пересекшая океан по маршруту «Африка — Южная Америка».

Самый быстрый переход по маршруту «Африка — Южная Америка» — 26 дней, 7 часов, 5 минут.





— Наверняка было морально тяжело находиться долгое времени в замкнутом пространстве с почти незнакомыми людьми. Как выходили из положения?

— Нас консультировал норвежский профессор, который оказывает психологическую поддержку членам правительства Норвегии, а также служащим национальной армии и флота. Он рекомендовал каждый день проводить общую встречу на 10—15 минут, чтобы каждый мог сказать, что у него положительного и отрицательного накопилось за прошедшие сутки, какие проблемы и трения были в коллективе. Это очень помогало, потому что трудностей действительно хватало. К основным можно причислить неисправность опреснителей и недостаток пресной воды. Особенно тяжело — и морально, и физически — было грести в жаркую и безветренную погоду. В такие моменты ждешь любого маленького облачка и начинаешь понимать, почему люди в средние века, находясь в океане без воды, сходили с ума, перекусывали себе вены, пытаясь пить кровь и убивали друг друга.

— А как был организован быт — сон, кухня, туалет?

— Один из членов команды на 34-й день путешествия замечательно описал нашу жизнь в лодке. Итак, возьмите свою двуспальную кровать, разрежьте пополам, сузив до 40 см у ее основания. Постройте над ней крышу на расстоянии метра в самой высокой точке, 50 см — в самой низкой. Замените матрас пенопластом толщиной 2 см. Развесьте вдоль стен все вещи шести человек: солнцезащитные очки, фары, мокрые носки и нижнее белье. Прибавьте огнетушитель и лампу.

Теперь увеличьте температуру до 30 градусов в тени, добавьте максимальную влажность и солнечного света в кабину на четыре-пять часов в самый жаркий день. Положите четыре спальных мешка, два из которых разорваны на куски, чтобы пропитанный морской водой и литрами пота материал мог сохнуть. Дополните все это остатками каши и консервов, случайно разлитых на полу. Поместите в это пространство двух людей весом 80—100 кг, которые не принимали душ в течение месяца. Добавьте еще одного человека в дневное время, когда корма слишком горячая, чтобы спать там.

Вверните несколько незащищенных болтов в стену возле подголовника. Теперь, наконец, поставьте туалет прямо за дверью, закройте водо- и воздухонепроницаемые двери и вместо них включите вентилятор. Приятного отдыха!

— В каких погодных условиях проходил переход?

— Иногда гребля выдавалась очень тяжелой, когда на пяти- и семиметровых волнах мы ощущали всю мощь океана и борьбу с ветром. Порой мы днями практически топтались на месте и чувствовали себя полностью отданными во власть стихии. К концу плавания мы уже практически не обращали внимания на прогнозы погоды и просто относились к ситуации как есть. Дождь давал возможность освежиться и запасы пресной воды, солнце заряжало батареи, попутный ветер гнал нас вперед, встречный тормозил и выбивал из сил.

Но это того стоило. Нас окружал бескрайний океан и удивительные природные явления. Ночью поднимаешь голову вверх, видишь млечный путь, а это миллиарды звезд, и понимаешь, насколько эгоистично человек оценивает свое место на нашей планете. Невероятные падающие звезды, как вспышки Вселенной, рассказывали о своем существовании и одиночестве. В отличие от большинства людей, которые живут как искры для того, чтобы кто-то рядом находился с ними рука об руку от начала и до конца их блеска, звезды как будто вне времени и наполнены непостижимым для нас смыслом.

— Такие путешествия обычно влекут за собой нешуточные риски. Были у вас какие-то экстремальные ситуации?

— Да, подобное путешествие не может быть гладким и пройти идеально. Случались ситуации, грозящие бедствием и смертью экипажа. Например, на 13-й день похода вышла из строя одна их солнечных батарей на корме. Это означало необходимость выключить все источники электропитания на борту, кроме автопилота. В том числе мы вынуждены были отказаться от штатного опреснителя и перейти на ручной, который сломался после девяти дней круглосуточной работы. Чтобы не умереть, мы вынуждены были зайти в порт на ремонт, находясь на участке Канарские острова — Кабо Верде. Там выяснилось, что устранение повреждений займет около трех-четырех недель. Команда приняла решение на свой страх и риск плыть дальше, пополнив запасы воды и используя автоматический опреснитель в режиме экономии энергии. Мы надеялись, что высокой активности солнца ближе к экватору хватит для работы единственной оставшейся солнечной панели. Мы вышли на следующий день…

На оставшемся отрезке от Кабо Верде до Французской Гвианы погода нам относительно благоприятствовала. Но было много пасмурных дней, для батареи энергии не хватало. Мы вновь перешли на аварийный ручной опреснитель, работа на котором тяжела психологически из-за своего однообразия. Спасало то, что мы регулярно менялись: пока один гребет, другой качает.

За неделю до финиша у нас вышел из строя автопилот, пришлось управлять лодкой вручную и держать курс по звездам и компасу, что тоже замедляло ход. Еще, кроме пресной воды, мы чувствовали острую нужду во влажных салфетках и кремах-антисептиках. На еде не так экономили, как на средствах гигиены. Также большую проблему создавали мозоли и язвы, которые воспалялись и болели.





Для нормального функционирования организма в океане необходимо выпивать в день 2—2,5 литра пресной воды и потреблять 3000—5000 калорий. Для этого мы использовали сублимированную экспедиционную еду, расфасованную в пачки по 1000 калорий. Кроме того, в ход шли протеиновые батончики (энергетическая ценность — 100—200 калорий) и изотоник-гели.





— Насколько разнообразна флора и фауна в Атлантике?

— Морская жизнь оказалась гораздо богаче, чем ожидалось. Часто мы видели, как стая тунцов вместе с дельфинами гоняются за сардинами и анчоусами, которые, спасаясь от хищников, иногда запрыгивали к нам в лодку. С попутным ветром мы плыли вместе с косяками летучих рыб. Ближе к земле появлялись птицы, которые за ними охотились: чайки, буревестники, фрегаты и другие. Часто днем и ночью рядом с лодкой резвились дельфины. Несколько раз мимо проплывала одинокая акула, но, не проявив к нам особого интереса, продолжала свой путь. Порой совсем рядом мы видели китов, больших и маленьких. Однажды этот огромный величественный обитатель океанских глубин проплыл всего в паре метров от лодки, выпустив гейзер воды.

Ночью флуоресцентные водоросли устраивали нам зрелище на поверхности воды и в глубине, а миллиарды ярких южных звезд — на небе.

— Помогло ли вам путешествие пересмотреть свои отношения с окружающим миром?

— Сегодня большинство людей живут в городах, не имеют проблем с едой, питьевой и горячей водой. При этом человечество оказывает огромное разрушающее воздействие на планету и не понимает, что природа гораздо сильнее. Каждого из нас, кто видит курортное чистое море с ухоженными пляжами, посещает мысль, что экологические проблемы сильно преувеличены. Однако в нашем путешествии мы часто встречали на своем пути следы деятельности человека: пластиковые бутылки, баллончики от аэрозолей, куски рыболовных снастей, пакеты и другое. Хочется надеяться, что противопоставление цивилизации природе ослабнет, человечество начнет более разумно обращаться с тем, что его окружает.





На сегодняшний день только трое россиян смогли пересечь Атлантический океан на веслах:



Федор Конюхов, 45 дней, маршрут «Канарские острова — Барбадос».

Владимир Максимов, 119 дней, маршрут «Португалия — Антигуа».

Денис Горбылев, 52 дня, маршрут «Португалия — Французская Гвиана».





— Какие-то внутренние изменения произошли с вами после этого похода?

— Без сомнения, я вернулся другим человеком, и это настоящая перезагрузка сознания. При кажущемся огромном многообразии событий наша повседневная жизнь в целом — рутина. Множество маленьких впечатлений конкурируют между собой и забивают мозг информацией, в конечном счете не оставляя в нем следа. В океане все по-другому. Пережитые там ощущения похожи на такую картину: как будто в середине прошлого века по проселочной дороге проехала машина, и у тебя есть время поздороваться с водителем, навсегда запомнить модель автомобиля, цвет, номерной знак, а еще запах травы, цветов, поднятой пыли.

Возможно, наши мечты и цели, наши «глобальные» планы ограничиваются только вещами и призрачными надеждами, которые мы даже сформулировать и понять не можем? Кто знает?