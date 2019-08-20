«С горой!»: Анатолий Попов покорил 5033-метровый Казбек

18 августа завершился шестой по счету Alfa Future People. Генеральным партнером самого масштабного, технологичного, а в этом году еще и стойкого фестиваля России традиционно стал Альфа-Банк.

В РНПК назначен зампред правления, в Инбанке — руководитель направления private banking, в «Открытии», УБРиР и «Согласии» — главы департаментов, в Rockwell Capital — PR-директор. У гендиректора «Росгосстраха» появились еще два советника.

Родной стихией заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов всегда считал и считает море. Он — яхтсмен со стажем, с детства ходит под парусом, участвует в регатах. Но год назад в его жизнь вошли горы, да так, похоже, в ней и остались.

Родной стихией заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов всегда считал и считает море. Он — яхтсмен со стажем, с детства ходит под парусом, участвует в регатах. Но год назад в его жизнь вошли горы, да так, похоже, в ней и остались.

Анатолий Попов

В июле прошлого года со мной «случился» Эльбрус — самая высокая вершина Европы, 5642 метра, между прочим. О том восхождении я рассказал Finparty, заметив, что гора — это место силы. Как оказалось, это еще и место притяжения: через год я вернулся на Кавказ и взял новую вершину — Казбек. Она немного ниже (5033 метра), но сложнее технически, с более крутыми склонами.

Казбек

День прилета во Владикавказ прошел под знаком еще одной, не менее интересной возвышенности: трехкилометровая Столовая гора видна из любой точки города. Такие горы — одни из самых древних, благодаря ветру с эрозией они представляют собой почти отвесные склоны и плоскую вершину.

«Столовая» — это, можно сказать, местный Олимп. На ее вершине — сотни древних святилищ, некоторым из них больше полторы тысячи лет. В окрестностях Владикавказа много и других достопримечательностей (например, Зейгеланский водопад высотой 600 метров и «мертвый город» Даргавс).

Столовая гора

Даргавс

Следующее утро встретило нас проливным дождем. Но к полудню — времени нашего выхода — он закончился, и потеплело. Пришлось «разоблачаться». За день набрали километр высоты (с 2 до 3 тысяч метров) и остановились в симпатичном приюте для альпинистов.

На третий день похода мы добрались до высоты 3650 метров — знаменитой метеостанции, откуда нам и предстояло штурмовать вершину. Кстати говоря, насчет горной болезни есть популярное заблуждение. Считается, что ее причина — резкое снижение количества кислорода в атмосфере. На самом деле во время подъема уровень кислорода меняется незначительно. Гораздо сильнее изменяются атмосферное давление и влажность. Это и приводит к гипоксии. Например, ближе к 3 тысячам метров влажность в атмосфере падает до отметки в 25—30%. А на высоте в 6 тысяч метров над уровнем моря показатель совсем критический — всего 5%. Поэтому ее называют «великая сушь».

С влажностью вообще любопытно. В сухих горах, например в Гималаях, горная болезнь начинается позже. Она обычно не беспокоит до отметки в 4500 метров. А на Камчатке первые признаки могут появиться уже после одного километра. На Кавказе горная болезнь начинает ощущаться примерно с 3 тысяч метров. А нам предстояло подняться выше 5 тысяч…

День перед штурмом был посвящен подгонке оборудования и ледовым тренировкам — работе с альпенштоками, действиям в связке. Одно из главных правил восхождения в горы — ровный темп. Здесь нельзя быстро пробежать крутой участок, а затем постоять и отдохнуть. Нельзя доводить себя до одышки. На высоте кислород значительно хуже усваивается организмом, поэтому полноценно восстановиться не получится. Учащенный пульс — враг альпиниста. Важно следить за ним и в случае даже небольшого повышения делать короткие остановки. Ваше дыхание должно быть синхронизировано с вашими шагами. Для этого рекомендуется глубокий выдох.



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Этот принцип, кстати, применим и для бизнеса. Конечно, пройти ровно всю бизнес-дистанцию практически невозможно. Иногда необходимо задействовать все ресурсы компании, привлечь дополнительные средства, работать на износ. Это нормально, особенно на стадии роста. Но такие этапы нужно контролировать. Помнить про общую стратегию «восхождения» и подготовку — и не забывать про искусство маленьких шагов.

Но вот настал тот час, когда пора выходить на штурм вершины. Это делают, как правило, ночью, чтобы до обеда спуститься в лагерь. В горах вообще все самое важное обычно происходит до обеда. В первой половине дня погода лучше, да и сил после сна больше. Не дай бог оказаться ночью на высоте без сил, провести так называемую «холодную ночевку» — такого не пожелаешь и врагу.

Вышли очень рано (или очень поздно — зависит от точки зрения) — в 23:00. Погода… она позволила зайти, и это главное. Застали «весь комплект»: и пургу с грозой и градом, и звездное небо. Уже в 6:05 стояли на вершине. Почти полтора километра набора высоты мы преодолели за семь часов. Вид с вершины? Он, наверное, прекрасен, но было пасмурно. Обнялись, пофотографировались, записали видео — и через несколько минут отправились вниз. Наверху не поздравляют с успешным восхождением — многие погибают на спуске, затратив все силы на подъем. Поэтому традиционное «С горой!» всегда говорится после возвращения в штурмовой лагерь.

Многие спрашивают, что испытываешь на вершине. Ответ, возможно, разочарует, но в основном это усталость и удовлетворение от проделанной работы. Сил на интенсивные эмоции не остается. Осознание победы приходит позже, иногда на следующий день. В такие минуты особенно остро понимаешь, что в горы ходят не люди, а команды. Не всем удалось добраться до вершины, но помогали и поддерживали все. Я благодарю нашу дружную команду: Кирилла Царева, Вячеслава Спирова, Юрия Дмитриева, Джемала Агрбу, Александра Барсукова, Ивана Янсона, Альбину Коптеву и, конечно, Алексея Чванова — ему отдельный респект за решение всех непростых организационных вопросов. И я особенно благодарен нашему гиду — Денису Провалову, альпинисту, спасателю, спелеологу, человеку, которого в профессиональном сообществе представлять не нужно. Достаточно сказать, что перепад высот, которые ему покорялись, составляет… почти 11 километров. Ведь Денис был и на Эвересте (8848 метров), и в одной из самых глубоких пещер мира Крубера-Воронья (минус 2140 метров).

Будет ли в моей жизни новая вершина? Я не загадываю. Меня предупреждали, что горы затягивают. Как говорится, первый раз — случайность, второй — совпадение, третий — закономерность. Пока что посчитаем мое второе восхождение совпадением. А там видно будет.