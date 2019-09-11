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Новые земли, новые вершины: где финансисты побывали летом

В этом году героями нашей летней подборки стали семейные пары и дружеские компании. Доказано: сообща финансисты умеют не только работать, но и отдыхать.

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Мария Поденко,
руководитель премиальной сети «Сбербанк Первый»

Татьяна Ушкова,
председатель правления Абсолют Банка

Мария Поденко с Татьяной Ушковой и ее сыном Львом отправились в летний отпуск на Гавайи. Добираться на эти острова им пришлось очень долго — сначала до континентальной части США, а затем к основному пункту назначения. Но оно того определенно стоило.

 
 
 
 
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«Несколько точек посреди Тихого океана — райские острова, находящиеся так близко друг к другу, что в ясную погоду один можно разглядеть с другого, — рассказала Поденко. — При этом они настолько разные, что не успевают наскучить. Вулканы и поля застывшей блестящей лавы на одном, бархатные, изумрудные, «мягкие» горы и влажные тропические леса из «Затерянного мира» на другом. И бесконечные ветреные пляжи».

 
 
 
 
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Первым туристы посетили национальный парк «Халеакала» на острове Мауи, покоривший их сумасшедшими видами. Затем побывали на спрятавшемся в затопленном кратере вулкана пляже Ханаума Бэй. В 2004 году он был признан лучшим в Америке, и, глядя на фотографии, с этим трудно не согласиться! Также компания вдоволь накупалась в прозрачной океанской воде в городке Каанапали.

 
 
 
 
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Конечно, путешественники не могли пропустить населенный пункт с говорящим названием Волкейно. Они побывали в легендарном отеле, где когда-то останавливался Марк Твен, с панорамным видом на действующий вулкан.

 
 
 
 
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Съездили и на Кауаи — наиболее древний из основных Гавайских островов. 80% его территории недоступно для человека, также природа предстала здесь перед путешественниками в первозданном виде. И хотя Кауаи — рекордсмен по числу дождей, нашим туристам с погодой повезло.

 
 
 
 
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Ну а дальше их путь лежал в колоритное местечко Холуалоа с монументальными пляжами, знакомыми по «Пиратам Карибского моря» и сериалу Lost, фруктами, гавайскими рубашками, серфингом и никуда не спешащими местными жителями. «Гавайи — это любовь!» — подвела итог поездки Мария Поденко.

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Борис Ким,
председатель совета директоров QIWI,

Алексей Саватюгин,
помощник председателя Счетной палаты

Для заядлого путешественника Бориса Кима одним из направлений этого лета стал север. Туда, а именно в Норвегию и на Землю Франца-Иосифа, он отправился в компании Алексея Саватюгина и еще нескольких финансистов.

 
 
 
 
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И Ким, и Саватюгин не в первый раз побывали в самой северной части Норвегии — на полярном архипелаге Шпицберген. Прилетев в аэропорт города Лонгйир, финансисты продолжили свой путь на экспедиционном судне ледового класса.

 
 
 
 
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Во время плавания они спускались с борта и смогли понаблюдать за жизнью моржей. «Летом моржи-самцы находятся в основном на Шпицбергене, а самки на Земле Франца-Иосифа воспитывают детей. Ну в общем, похоже на наши семьи, когда маму с детьми отправляют на лето на дачу, — провел параллель Борис Ким. — Защищая детишек, самки могут быть довольно агрессивными. В нашем путешествии моржиха прокусила «Зодиак» (надувную лодку — FP), который тут же начал сдуваться, и каяк. Для справки: человек в Ледовитом океане может прожить всего лишь несколько минут».

На опубликованных финансистами фотографиях красиво все: и полярный хлопок, который Ким назвал «меховым одуванчиком», и водоросль, живущая на льду, и перышко, упавшее на красный мох.

 
 
 
 
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Киты, белые медведи, лахтаки, кайры... Кого только не видели путешественники в этих краях!

Не осталась без внимания и местная флора. Вот что написал Ким о многолетнем растении камнеломке: «Природой предусмотрен специальный механизм — осенью геометрия цветка изменяется и происходит самоопыление. Их всего семь видов, но кажется, что гораздо больше, потому что каждый можно встретить одновременно на разных стадиях развития».

 
 
 
 
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И разумеется, компания запечатлела красивейшие ледники разной формы и всех оттенков голубого.

 
 
 
 
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Как заметил в «Фейсбуке» Борис Ким, Арктика — это рай для археологов и палеонтологов. Объектов немного, зато сохраняются они превосходно. По словам гидов, китовым костям на этом фото может быть и три года, и десять тысяч лет. Такие чудеса.

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Филипп Ильин-Адаев,
председатель совета директоров «Банки.ру»

Елена Ищеева,
исполнительный директор «Банки.ру»

Елена Ищеева и Филипп Ильин-Адаев вместе с детьми Данилой и Агатой отправились на Маврикий. По словам наших героев, это место отлично подходит для семейного отдыха. Среди плюсов они отметили отсутствие трудновыносимой жары (можно было весь день провести на пляже и не сгореть), а также небольшое число туристов и приветливый персонал отеля.

 
 
 
 
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«Океан прохладен. Влажность умеренная. Ветерок шалит почти всегда. Отели в тропическую зиму у побережья Восточной Африки полупустые, что очень украшает пляжи уединением и релаксом», — поделилась впечатлениями Елена.

 
 
 
 
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А вот за пределы гостиницы стоит выбираться только лишь по крайней необходимости — такое мнение сложилось у отдыхающих. Маврикий не зажиточный, он весь в недостроенных хижинах и сахарном тростнике.

 
 
 
 
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На острове отличный Интернет, так что у родителей, которым необходимо было включаться в дела бизнеса, проблем со связью не возникало. Дети тоже не скучали — Данила ежедневно занимался виндсерфингом, а Агата, ранее не умевшая плавать, здесь стала настоящим ихтиандром!

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Дмитрий Руденко,
президент — председатель правления Почта Банка

Павел Гурин,
советник президента — председателя правления Почта Банка

Дмитрий Руденко с Павлом Гуриным, а также компанией единомышленников совершили очередное путешествие на мотоциклах. Поездка носила кодовое название «Балтийский круг. Мотобродяги — 2019» и проходила по маршруту Москва — Великие Луки — Пушкиногорье — Таллин — Стокгольм — Копенгаген — Гамбург — Щецин — Сопот — Каунас — Великие Луки — Москва.

 
 
 
 
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В начале приключения мотоциклисты посетили музей-заповедник Пушкина «Михайловское» и усадьбу Тригорское друзей поэта — Осиповых-Вульф. Оба места произвели яркое впечатление.

 
 
 
 
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«Мне кажется, не побывав в Пушкиногорье, невозможно осознать весь масштаб личности и гения Пушкина, почувствовать хотя бы отчасти удивительную палитру его характера, — поделился ощущениями Дмитрий Руденко. — Я в этих местах не впервые, но только сейчас удалось реально немного прикоснуться к жизни гения. Наверное, все дело в правильном экскурсоводе и подходящем возрасте».

 
 
 
 
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В столице Швеции финансистам очень понравился музей корабля «Васа». «Потрясающе красивое и интересное место. Только ради него стоит посетить Стокгольм, — считает Руденко. — Вот так вживую увидеть корабль начала XVII века в другом месте, наверное, невозможно. Очень рекомендую всем любителям истории, флота, да и просто людям с хорошим воображением».

 
 
 
 
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Из Стокгольма компания проделала путь в 650 км до Копенгагена. Там она достигла еще нескольких своих целей, среди которых был Эресуннский мост-тоннель, называемый «ныряющим». Судя по комментариям, у летящих по нему мотоциклистов по-настоящему захватывало дух!

 
 
 
 
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Также они посетили Христианию — частично самоуправляемое неофициальное «государство внутри государства» в копенгагенском районе Кристиансхаун. Там запрещены автомобили, дома имеют странные формы, повсюду арт-объекты и клубы.

 
 
 
 
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Затем путешественники добрались до границы Германии и Польши, где остановились в маленьком отеле у озера. Ну а дальше путь лежал в родные края. Ведь любая дорога должна заканчиваться там, где она и начиналась, — дома.

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Вадим Ярош,
руководитель дирекции инвестиционного консультирования «Альфа Private»

Марина Ярош,
управляющий директор УК «Система Капитал»

Этим летом семья отдыхала в Европе. Сначала она отправилась в Испанию, где отлично провела время и отпраздновала пятнадцатилетие Александры, старшей дочери Вадима и Марины.

 
 
 
 
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Барселона запомнилась путешественникам как красивый город, в котором можно насладиться культурными достопримечательностями, а также заняться шопингом, особенно в сезон скидок.

 
 
 
 
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В августе семья побывала на Лазурном берегу Франции, в частности на курорте Антиб. «Очаровательный старый город, на улицах много цветов, жители очень старательно облагораживают окна, балконы и улицы, оттого он не производит впечатления средневекового каменного мешка. Отдельная похвала ресторанам: очень и очень достойные!» — заключила Марина Ярош.

 
 
 
 
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Команда компании «Открытие Брокер»

Идея поехать на Камчатку возникла у финансистов спонтанно. На дне рождения коллеги кто-то упомянул о любви к походам — и вот уже билеты до Петропавловска-Камчатского на руках. Путешественников ждала обширная программа: трехдневный сплав на рафтах по реке, подъем на три вулкана, прогулка на SUP-бордах, выход на яхте в Тихий океан и рыбалка. Требовался разнообразный набор одежды и инвентаря: легкие вещи, термобелье, трекинговые ботинки, штормовки, на сплав — неопреновые носки, галоши, гидромешок.

В аэропорту Петропавловска-Камчатского группу встретил представитель местного турклуба. После его инструктажа гостей ждало выступление ительменских аборигенов с танцами и песнями, угощением блинами с икрой и, конечно же, рюмочкой. А уже через несколько часов начался сам поход в места, где нет ни мобильной связи, ни Интернета.

 
 
 
 
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«Первый день я бы назвал стремительной перезагрузкой. Вчера мы были в офисе за мониторами, а сегодня штурмуем речные пороги, ловим рыбу, отбиваемся фальшфейером от медведей, едим уху и свежайшую икру, поем «С чего начинается Родина», — перечисляет Дмитрий Мельников, начальник отдела персонального брокерского обслуживания.

 
 
 
 
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Далее последовал подъем на вулканы: сначала на действующий Горелый (высота — 1829 м), затем на Мутновский (2322 м), а завершалась программа на Авачинской Сопке (2741 м). Туристов проверяли на прочность снег, дождь, туман и ветер с порывами до 30 метров в секунду, притом что вокруг — обрывы. Хотя дорога была сложной и туман внес свои коррективы, все чувствовали себя супергероями, стоя на вершине.

На океанической прогулке одной из остановок был остров Старичков, где многотысячными колониями гнездятся различные виды птиц, а на скалах лениво лежат тюлени и сивучи. Для рыбаков здесь настоящий рай. Сотрудникам «Открытия» удалось поймать даже морскую звезду, а еще — искупаться в Тихом океане. Мнение о поездке у команды единодушное: Камчатка — это любовь навсегда.

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Вадим Прошкинас,
генеральный директор УК «Финам Менеджмент»

Уже во второй раз Вадим Прошкинас провел с семьей все лето на Корфу — греческом острове, известном в том числе благодаря произведениям английского писателя Джеральда Даррела.

 
 
 
 
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Во многом из-за своеобразного пиара, который Даррел обеспечил острову среди соотечественников, значительную часть посещающих его туристов традиционно составляют англичане.

 
 
 
 
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Большим преимуществом Корфу является его расположение — это самый северный остров Греции, поэтому здесь много зелени.

Впечатляющие виды ждут вас на северо-западном побережье, в районе курортной деревни Палеокастрица. «Это одно из самых популярных туристических мест, где расположено много красивых бухт и скал, — говорит Прошкинас. — Но вода тут, на мой взгляд, слишком холодная, хотя и очень чистая. Если не боитесь холода, можно устроить хороший снорклинг». Также путешественник советует подняться на гору Пантократор, с которой открывается вид на Албанию.

 
 
 
 
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«Дороги на острове проходят или через горы, или по побережью, и то и другое живописно и вдохновляюще, — говорит Вадим Прошкинас. — Местные греки любят жить в горах, живут неторопливо, но очень дружно и очень рады гостям. В общем, огромное количество бухт, пляжей, два моря, красивейшие виды — все это залог отличного отдыха».

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