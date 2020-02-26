Один день в Люксембурге: советы East-West United Bank

Российские клиенты EWUB, который работает в Люксембурге с 1974 года и специализируются на услугах private banking, часто приезжают в страну на один-два дня. С учетом их высоких требований к сервису в банке составили свой luxury-гид по городу.
Туристы редко останавливаются в Люксембурге надолго: обычно они объединяют осмотр местных достопримечательностей с визитом в соседние государства — Германию, Францию, Бельгию. Зато в городе бывает много гостей, приезжающих в короткие бизнес-командировки, ведь Люксембург считается европейской столицей инвестиционных фондов и здесь работают аж 127 банков. Если вы тоже планируете сюда поездку, воспользуйтесь советами от EWUB ниже и совместите полезное с приятным.
Созданная в конце XIX века, эта вилла и сейчас остается одним из самых изящных строений в герцогстве. Благодаря East-West United Bank она стала местом, где часто звучит русская речь и заключаются важные для наших стран финансовые сделки.
Где жить
Остановиться можно в пятизвездочном бутик-отеле
Альтернативный вариант — отель
Еще рекомендуем современный
Места в гостиницах бронируйте заранее. Бывают периоды, когда из-за наплыва бизнес-путешественников в отелях практически не остается свободных мест. А если они есть, то цены в рабочие дни могут оказаться в два-три раза выше, чем в выходные.
Где есть
Еда по расписанию — это про Люксембург. Все приличные заведения готовы накормить вас обедом с 12:00 до 14:00, а ужином — с 19:00.
В целом, чтобы поесть, достаточно просто выйти на Оружейную площадь. Ежедневно многочисленные рестораны и кафе предлагают menu du jour (блюда дня) по небольшим ценам. В теплое время года во время обеда мэрия устраивает концерты оркестров на площади. Тогда рестораны расставляют столики около сцены, и посетители перекусывают под музыку.
Если захотелось необычной еды — загляните в
На площади Гийома работает ресторан
Сладкоежкам стоит побывать в семейной кондитерской
Рекомендуем посетить и кондитерский дом
На ужин советуем забронировать стол в мишленовском ресторане
Отметим, что в Люксембурге нет негласного правила о сумме оставляемых чаевых. Все на ваше усмотрение — никто не сочтет за оскорбление, если вы оплатите счет точно по чеку. Связано это с двумя моментами: высокими зарплатами официантов и заимствованием французской привычки обходиться без чаевых.
Что смотреть
Первым делом, конечно, — дворец Великого Герцога. Церемонию смены караула снаружи можно наблюдать круглый год, но саму резиденцию посетить получится только летом. Помимо обычных гидов иногда экскурсии для туристов проводят мэр Люксембурга Лиди Польфер и сама великая герцогиня Мария Тереза. Так что, возможно, повезет не только увидеть интересное место, но и сфотографироваться с представителями политической элиты.
Осмотр продолжите в крепости Лисилинбург, которая, как считается, положила начало государству. Она отлично сохранилась и внесена в список наследия ЮНЕСКО. Прогуляйтесь по затейливым извилистым тропинкам на территории крепости, посмотрите бывшее аббатство, пройдитесь тайным путем средневековых монахов, посетите казематы Бок — останки подземных лабиринтов, галерей и коридоров, вырубленных прямо в скале.
От аббатства по средневековой лестнице поднимитесь до района Клаузен, где раньше располагались пивоварни. Одна из них сохранилась по сегодняшний день и называется
Если есть время и желание, стоит проехать час на автомобиле до замка Клерво, чтобы посмотреть выставку «Род человеческий», собранную фотографом и художником Эдвардом Стайхеном. Впервые экспозиция из 503 снимков, представляющих 273 фотографов из 68 стран, была показана в 1955 году в Нью-Йоркском музее современного искусства и стала важным культурным событием. Хотя Стайхен жил и работал в Америке, эту коллекцию он завещал Люксембургу, в котором родился.
Что покупать
Шопинг в Люксембурге не балует разнообразием и интересными марками. Но это не страшно: можно взять билет на скоростной поезд — и через два часа вы будете в Париже.
И все же в самом городе рекомендуем посетить аутлет при заводе
Из Люксембурга также стоит привезти бутылочку (или даже несколько) местного игристого вина — кремана. Выбор марок очень большой, цены — от 10 до 20 евро за бутылку, все достойного качества. Многие винодельни открыты для дегустаций, так что покупку можно совершить не только в супермаркете, а прямо у производителя. Рекомендуем, в частности, креман
Где тусоваться
Ночная жизнь в Люксембурге имеется, но ключом не бьет. Весело провести время можно, скажем, в клубе
Как добраться
Прямого авиасообщения между Москвой и Люксембургом, увы, нет. Но, насколько нам известно, на эту тему ведутся переговоры. Удобные стыковки возможны через Амстердам, Женеву, Цюрих, Вену и Франкфурт.
Можно взять прямой рейс до Брюсселя или Франкфурта, а там арендовать автомобиль и доехать до Люксембурга. Дорога займет примерно два с половиной часа. К тому же, если вы планируете посетить окрестности города, то машина понадобится в любом случае. Водить по местным дорогам одно удовольствие — они в отличном состоянии. Жители даже шутят, что по звуку шин можно четко определить, когда пересекаешь границу герцогства.
Uber и Gett в стране не работают, вместо них — приложение WebTaxi. А если вы не прочь воспользоваться общественным транспортом, то имейте в виду, что с марта 2020 года он будет повсеместно бесплатным.
|
|
11.09.2019 13:00:00
20.08.2019 09:00:00
15.08.2019 09:00:00
09.08.2019 09:00:00
31.07.2019 09:00:00
29.07.2019 13:00:00
10.07.2019 09:00:00
29.05.2019 13:00:00
13.05.2019 13:00:00
17.04.2019 15:30:00
21 Фев 2020 Частные мероприятия
25 Фев 2020 Здоровье