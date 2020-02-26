Один день в Люксембурге: советы East-West United Bank

Какова «стоимость» предправления банка и его замов? Чей доход сильнее зависит от бонусов? О зарплатных тенденциях в отрасли рассказывает Вероника Ноговицина, директор департамента по подбору топ-менеджмента для банковского сегмента Kontakt InterSearch Russia.

Все мы в той или иной степени подчиненные, даже на топ-менеджера найдется свой начальник. Как реагирует на распоряжения босса идеальный сотрудник и что стоит за чрезмерным послушанием, объясняет психолог, партнер компании «Экопси Консалтинг» Мария Макарушкина.

Российские клиенты EWUB, которые работают в Люксембурге с 1974 года и специализируются на услугах private banking, часто приезжают в страну на один-два дня. С учетом их высоких требований к сервису в банке составили свой luxury-гид по городу.

Российские клиенты EWUB, который работает в Люксембурге с 1974 года и специализируются на услугах private banking, часто приезжают в страну на один-два дня. С учетом их высоких требований к сервису в банке составили свой luxury-гид по городу.

Туристы редко останавливаются в Люксембурге надолго: обычно они объединяют осмотр местных достопримечательностей с визитом в соседние государства — Германию, Францию, Бельгию. Зато в городе бывает много гостей, приезжающих в короткие бизнес-командировки, ведь Люксембург считается европейской столицей инвестиционных фондов и здесь работают аж 127 банков. Если вы тоже планируете сюда поездку, воспользуйтесь советами от EWUB ниже и совместите полезное с приятным.





Где жить

Остановиться можно в пятизвездочном бутик-отеле Place d’Armes , который расположен на Оружейной площади в центре города. Интересен он уже тем, что объединяет семь старинных зданий, но при этом в нем всего 28 номеров. В интерьере в разной степени смешались современный стиль и ар-нуво. А еще эта гостиница находится в двух шагах от Cercle Cité — зала торжеств, где при поддержке East-West United Bank ежегодно проходит Русский благотворительный бал. После бронирования номера в отеле вам присылают карту с описанием маршрута. Не удивляйтесь — чтобы подобраться к входу, нужно будет проехать по пешеходной зоне.

Place d’Armes

Place d’Armes

Place d’Armes 1 /3

Альтернативный вариант — отель Le Royal неподалеку. Он расположен на территории парка вблизи Старого квартала Люксембурга, в шаговой доступности от других городских достопримечательностей. Постояльцы очень хвалят щедрые завтраки, которые ежедневно накрывают в брассери Amélys, коктейли и сигары в пиано-баре, а также отмечают, что к входу удобно подъехать на автомобиле.

Le Royal

Le Royal

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Еще рекомендуем современный Sofitel Le Grand Ducal недалеко от одной из главных достопримечательностей — казематов Бок. Отель, в частности, известен тем, что в нем останавливались первые лица разных государств во время своих официальных визитов в город. Обязательно загляните в бар L'Observatoire на последнем этаже — оттуда открывается панорамный вид на город и живописные долины рек Петрус и Альзет.

Sofitel Le Grand Ducal

L'Observatoire

Sofitel Le Grand Ducal 1 /3

Места в гостиницах бронируйте заранее. Бывают периоды, когда из-за наплыва бизнес-путешественников в отелях практически не остается свободных мест. А если они есть, то цены в рабочие дни могут оказаться в два-три раза выше, чем в выходные.





Где есть

Еда по расписанию — это про Люксембург. Все приличные заведения готовы накормить вас обедом с 12:00 до 14:00, а ужином — с 19:00.

В целом, чтобы поесть, достаточно просто выйти на Оружейную площадь. Ежедневно многочисленные рестораны и кафе предлагают menu du jour (блюда дня) по небольшим ценам. В теплое время года во время обеда мэрия устраивает концерты оркестров на площади. Тогда рестораны расставляют столики около сцены, и посетители перекусывают под музыку.

Если захотелось необычной еды — загляните в La Cristallerie на первом этаже гостиницы Place d’Armes. Ресторан удостоен мишленовской звезды и работает со вторника по пятницу. Завтраков здесь нет — сервируют только ланчи и ужины. Обратите внимание на дегустационные сеты из трех, четырех или шести блюд, состав которых меняется в зависимости от сезона. Мы рекомендуем брать именно их. Во-первых, это отличная возможность оценить как можно больше вкусовых сочетаний. Во-вторых, сеты обойдутся гораздо дешевле, чем набор блюд из основного меню.

La Cristallerie

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На площади Гийома работает ресторан Bazaar . В меню — полный фьюжен из блюд иранской, персидской, греческой кухонь. Попробуйте коктейль Tel Aviv 75 на основе джина с шампанским, медовым сиропом, эстрагоном и цветками апельсина. Так в местном баре переосмыслили одно из классических сочетаний «ревущих двадцатых». Вот и гадайте, какое отношение имеет название напитка к той эпохе.

Bazaar

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Сладкоежкам стоит побывать в семейной кондитерской Chocolate House by Nathalie Bonn в здании ХV века на улице du Marché-aux-Herbes. Заведение очень уважает премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель — даже водил сюда на чашку шоколада Дмитрия Медведева в бытность его премьер-министром.

Chocolate House by Nathalie Bonn

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Рекомендуем посетить и кондитерский дом Oberweis , который больше 20 лет является официальным поставщиком люксембургского герцогского двора. Флагманское кафе сети находится неподалеку от фонтана «Марш овец». В меню птифуры, торты, киши, паштеты. Кондитерская ориентируется на принцип сезонности: в середине лета здесь точно будут десерты из малины с молочным шоколадом, а осенью — пралине с орехами и сливовые пироги. Многие покупают сладости в подарок.

Oberweis

Oberweis

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На ужин советуем забронировать стол в мишленовском ресторане La Distillerie , что в старинном замке Бурглинстер. Главное — попасть туда в правильный день. По средам, например, здесь только ужины, с четверга по воскресенье — ланчи и ужины. Что же касается сет-меню, то на данный момент вариантов два: Flora & Fauna и Earth & Sea. В них входят мясные, рыбные и вегетарианские блюда.

Бурглинстер

La Distillerie

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Отметим, что в Люксембурге нет негласного правила о сумме оставляемых чаевых. Все на ваше усмотрение — никто не сочтет за оскорбление, если вы оплатите счет точно по чеку. Связано это с двумя моментами: высокими зарплатами официантов и заимствованием французской привычки обходиться без чаевых.





Что смотреть

Первым делом, конечно, — дворец Великого Герцога. Церемонию смены караула снаружи можно наблюдать круглый год, но саму резиденцию посетить получится только летом. Помимо обычных гидов иногда экскурсии для туристов проводят мэр Люксембурга Лиди Польфер и сама великая герцогиня Мария Тереза. Так что, возможно, повезет не только увидеть интересное место, но и сфотографироваться с представителями политической элиты.

Дворец Великого Герцога

Осмотр продолжите в крепости Лисилинбург, которая, как считается, положила начало государству. Она отлично сохранилась и внесена в список наследия ЮНЕСКО. Прогуляйтесь по затейливым извилистым тропинкам на территории крепости, посмотрите бывшее аббатство, пройдитесь тайным путем средневековых монахов, посетите казематы Бок — останки подземных лабиринтов, галерей и коридоров, вырубленных прямо в скале.

Лисилинбург

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От аббатства по средневековой лестнице поднимитесь до района Клаузен, где раньше располагались пивоварни. Одна из них сохранилась по сегодняшний день и называется Big Beer Company . При ней работает ресторан, где мы настоятельно рекомендуем взять ребрышки в пиве и, собственно, местное пиво Clausen, которое не экспортируется ни в одну страну. Вкус незабываемый.

Big Beer Company

Если есть время и желание, стоит проехать час на автомобиле до замка Клерво, чтобы посмотреть выставку «Род человеческий», собранную фотографом и художником Эдвардом Стайхеном. Впервые экспозиция из 503 снимков, представляющих 273 фотографов из 68 стран, была показана в 1955 году в Нью-Йоркском музее современного искусства и стала важным культурным событием. Хотя Стайхен жил и работал в Америке, эту коллекцию он завещал Люксембургу, в котором родился.

Клерво

«Род человеческий»

«Род человеческий»

«Род человеческий» 1 /3





Что покупать

Шопинг в Люксембурге не балует разнообразием и интересными марками. Но это не страшно: можно взять билет на скоростной поезд — и через два часа вы будете в Париже.

И все же в самом городе рекомендуем посетить аутлет при заводе Villeroy & Boch . Там, разумеется, самая полная коллекция фарфора этой марки по доступным ценам. Единственный вопрос, который мучает гостей, — как бы все увезти с собой.

Villeroy & Boch

Из Люксембурга также стоит привезти бутылочку (или даже несколько) местного игристого вина — кремана. Выбор марок очень большой, цены — от 10 до 20 евро за бутылку, все достойного качества. Многие винодельни открыты для дегустаций, так что покупку можно совершить не только в супермаркете, а прямо у производителя. Рекомендуем, в частности, креман Alice Hartmann .





Где тусоваться

Ночная жизнь в Люксембурге имеется, но ключом не бьет. Весело провести время можно, скажем, в клубе Gotham в центре города или загородном Boos , где часто устраиваются тематические вечеринки. Например, однажды туда специально привезли тонны песка, чтобы организовать «пляжную» тусовку.

Boos

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Как добраться

Прямого авиасообщения между Москвой и Люксембургом, увы, нет. Но, насколько нам известно, на эту тему ведутся переговоры. Удобные стыковки возможны через Амстердам, Женеву, Цюрих, Вену и Франкфурт.

Можно взять прямой рейс до Брюсселя или Франкфурта, а там арендовать автомобиль и доехать до Люксембурга. Дорога займет примерно два с половиной часа. К тому же, если вы планируете посетить окрестности города, то машина понадобится в любом случае. Водить по местным дорогам одно удовольствие — они в отличном состоянии. Жители даже шутят, что по звуку шин можно четко определить, когда пересекаешь границу герцогства.

Uber и Gett в стране не работают, вместо них — приложение WebTaxi. А если вы не прочь воспользоваться общественным транспортом, то имейте в виду, что с марта 2020 года он будет повсеместно бесплатным.