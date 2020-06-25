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Поскольку в этом сезоне привычный летний отдых канул в Лету, так и не начавшись, ультрабогачи сосредоточились на будущей зиме. За аренду шале во французских Альпах некоторые из них готовы платить 750 000 евро, пишет The Telegraph.

Редакция Finparty



Все статьи автора Зима — новое лето: где проведут следующий отпуск богатые люди

Поскольку в этом сезоне привычный летний отдых канул в Лету, так и не начавшись, ультрабогачи сосредоточились на будущей зиме. За аренду шале во французских Альпах некоторые из них готовы платить 750 000 евро, пишет The Telegraph.

Операторы горнолыжных курортов класса люкс отмечают всплеск спроса на проживание в Альпах следующей зимой. Самый востребованный формат — аренда отдельного дома. Шале снимают надолго — на месяц или даже на весь горнолыжный сезон, который может длиться с середины декабря по май. Причем необязательно клиент будет проводить на курорте все это время. Главное, чтобы дом был забронирован, ведь это означает, что накануне визита в нем гарантированно не остановится никто из потенциальных носителей коронавируса.

Почему богатые люди выбирают для зимнего отдыха заснеженные горы вместо тех же Карибских островов? «Видимо, чистый воздух, дикая природа и уединенность привлекают их сильнее, чем переполненные пляжи», — рассуждает генеральный директор Oxford Ski Company Руперт Лонгсдон. Именно на природе, а не в мегаполисах, многие предпочли бы «застрять» в изоляции во время вероятной второй волны пандемии. Не последнюю роль играет и расстояние: из целого ряда европейских городов до французских Альп нетрудно добраться на автомобиле. Ну а в случае полета на частном джете его готовы будут принять небольшие местные аэропорты.

Руперт Лонгсдон

Недавно глава Twitter Джек Дорси разрешил сотрудникам работать в удаленном режиме постоянно, если им так удобно. Его решение стало подтверждением того, что разговоры о «новой нормальности», которая наступит после пандемии, — не пустая болтовня. Неожиданно многие поняли, что не настолько сильно привязаны к офисам, как казалось, и спокойно могут выполнять те же обязанности из любой точки мира.

Понятно, что сегодня рискованно бронировать на будущее что угодно. Поэтому туристические компании смягчили свои правила, добавив в них ковид-оговорки. «Сейчас мы берем депозиты в 10%, а в сентябре посмотрим на развитие ситуации, — говорит Лонгсдон. — В любом случае мы не можем заключать контракты, пока не будут организованы должным образом авиаперелеты. Мы понимаем, что люди хотят чувствовать себя уверенно».

Компания — оператор люксовых шале Consencio сообщила, что ее самый роскошный объект Montana на французском курорте Валь-д'Изер сдается на весь горнолыжный сезон за 750 000 евро. Более того: на него уже есть претенденты. Дом, рассчитанный на десять взрослых и четверых детей, расположен в конце оживленной улицы. Из него сразу можно выйти к подножию горнолыжного склона или на тропу для хайкинга. Внутри есть несколько зон отдыха и бар — словом, все необходимое для аprès-ski . Имеется и полностью оборудованный персональный офис, который будет весьма кстати в случае длительного пребывания на курорте. Кстати, лыжный сезон в Валь-д'Изере — один из самых долгих в Альпах.







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«Зачастую клиенты говорят, что будут жить в доме вдвоем с женой и телохранителями, максимум пригласят нескольких близких людей, — делится наблюдением управляющий директор Consencio Кери Тинли. — В шале они представляют себя будто спрятанными в огромном пузыре, куда имеют доступ только члены их узкого круга. Так, недавно мы получили звонок от состоятельной пары из Нью-Йорка, которую карантин застал в Испании. Не возвращаясь домой, семья хочет отправиться во французские Альпы и пробыть там до конца зимнего сезона».

В компании Leo Trippi также сообщили о высоком спросе на зимнюю аренду люксовых шале, особенно в Швейцарии. «Очень много запросов поступает от семей из Великобритании, — отмечает глава фирмы Оливер Корхилл. — Люди готовы на несколько месяцев переехать в Альпы, взяв с собой воспитателей, тренеров, другой персонал».

Недавно Leo Trippi сдала в аренду два больших дома, обеспечив максимальную приватность проживания, — клиенты даже не хотели, чтобы внутри наводили порядок незнакомые уборщики. «Еще нас часто просят, например, найти информацию о развивающих и развлекательных мероприятиях для детей и подростков», — добавляет Корхилл.

На весь сезон компания предлагает арендовать и уединенное шале Chesa el Toula в районе Сувретта курорта Санкт-Моритц. К услугам постояльцев — большая спа-зона, крытый бассейн и джакузи на открытом воздухе, домашний кинотеатр, игровая с бильярдным столом. К дому прилагается джип Land Rover Defender Heritage, чтобы удобно было передвигаться по территории курорта и за ее пределами. Вдруг, скажем, вам захочется доехать до знаменитой трассы для саночников-экстремалов Cresta Run? Стоимость аренды на зиму предоставляется по запросу, а вне сезона месяц пребывания в Chesa el Toula обходится примерно в 100 000 фунтов стерлингов.







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В «новой нормальности» даже гостиницы становятся немного шале. Например, в бутик-отель Kristiania на 29 номеров, расположенный на австрийском горнолыжном курорте Лех, поступают запросы о бронировании целого крыла или всего объекта сразу. Так что на туристическом рынке определенно намечается новый тренд.





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