Это по-нашему: как финансисты отдыхают в России

Хотя онлайн-ивенты стали очевидной необходимостью во время пандемии, рано или поздно бизнес вернется к очному нетворкингу. Об особенностях налаживания деловых контактов в офлайне рассуждает основательница коммуникационного агентства Like PR Agency Анна Борисова.

И снова мы убедились, какие дизайнеры «шерстяные волчары» и как «мощны их лапищи» (в некоторых случаях буквально). У кого еще жива фантазия, могут представить эти вещи на себе. Или придумать им новое применение.

Этот год изменил привычки российских путешественников: из-за ограничений на выезд за рубеж многие отправились на отдых в регионы. Финансисты не стали исключением и по просьбе Finparty рассказывают о своем опыте внутреннего туризма.

Этот год изменил привычки российских путешественников: из-за ограничений на выезд за рубеж многие отправились на отдых в регионы. Финансисты не стали исключением и по просьбе Finparty рассказывают о своем опыте внутреннего туризма.





Алексей Панферов,

заместитель председателя правления Совкомбанка

— Идея совершить прорыв из Москвы напрашивалась весь апрель и май. Отмененный велопробег по Португалии еще больше разогревал свободолюбивые настроения нашей компании. И вот, наконец, мы решились на авантюру — трекинг по закрытому на время бушующей пандемии Приэльбрусью. Небольшой риск отмены путешествия присутствовал даже после приземления в Минеральных Водах, но в итоге удача была на нашей стороне. Спустя два часа мы находились в сердце Баксанского ущелья у самого подножья Эльбруса.

Ранний подъем. Несмотря на негативный прогноз, начало маршрута встретило нашу группу прекрасной погодой. Нам предстоял эпический трек к озеру Сылтран на высоте 3100 м над уровнем моря и далее еще выше к одноименному перевалу, откуда открывается впечатляющий вид на Эльбрус.





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Это серьезное физическое испытание, на которое обычно выделяется целый световой день. Но группа, в которой я находился, можно сказать, забежала на верхнюю точку маршрута, преодолев его менее чем за четыре часа. Далее — приятная усталость в ногах, участие в установке палаток на берегу озера для ночлега, фотосессия, недолгий поход вниз и снова подъем наверх для помощи арьергарду компании.

Здорово, что в карантин, когда все отели закрыты, нас с любовью и вниманием встретили на уютной турбазе. Мы разместились с комфортом, наслаждались балкарскими блюдами по рецептам семьи хозяев и даже поучаствовали в уроке национальных танцев.



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Есть планы вернуться в те места и полностью преодолеть за один день самый популярный туристический маршрут советского времени № 30 протяженностью 93 км, который проходит через гору Фишт к Черному морю. По стандартному протоколу на него отводится четыре дня.

Кавказская природа — это однозначно не имеющая аналогов жемчужина России, к которой стоит возвращаться за новыми приключениями, острыми ощущениями, красотами скал, ледников и бурлящих рек.



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Елена Ищеева и Филипп Ильин-Адаев,

акционеры холдинга «Банки.ру»

Англия, 2017 год

— Соцсети напомнили, что ровно три года назад мы всей семьей путешествовали по Англии и Шотландии, однако уже тогда я предсказывала в постах, что не стану скучать по этим местам и предпочту получше изучить Россию. Так и вышло... Первый выезд после самоизоляции с участницами «Бриллиантового клуба» мы совершили в Тверь! Всего час на «Сапсане» ранним утром — и ты в другой реальности.









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Поразили величавость Волги, интересная архитектура города и отреставрированный Императорский дворец внучки Екатерины Великой. Окруженный английским парком, он открыт для посещения и впечатлил добротной коллекцией музейных залов. Очень рекомендую, любители русской живописи получат истинное удовольствие.









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Деревни Тверской области богаты уникальными архитектурными памятниками, однако доехать до них непросто — дороги, к сожалению, местами оставляют желать лучшего. Но для столичного туриста с десяток верст по ухабам — не проблема, если взору откроется красота неописуемая, как в селе Красном. Храм — побратим питерского обладает уникальной акустикой и редкими иконами, историю его создания рассказывать не стану, чтобы еще больше заинтриговать вас тайнами этих мест.





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Конечно, мы не могли не заглянуть в Торжок: полюбоваться его церквями, прикупить золотое шитье и отведать пожарских котлет. Программа была настолько насыщенной, что по впечатлениям в одни выходные мы вместили месяц, однако многое увидеть все же не удалось, поэтому, когда представилась возможность поехать на ретроралли в Конаково, я вновь очутилась на Волге.







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Моторка в дождь, купание в теплой воде Мошковского залива — незабываемы! Это придает силы и драйв, ну а легендарные авто в окружении стильной публики — вообще тема отдельная. Наш «Ягуар» взял первое место за элегантность, и мы, загрузив в багажник местного копченого судака, опять пожалели, что приходится возвращаться в Москву слишком скоро. Лето-2020 — для меня это Волга, мое открытие и любовь!







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Светлана Бородихина,

начальник управления кадрового администрирования Московского Индустриального Банка

— В этом году я отдыхала с семьей в Камчатском крае. Самое большое впечатление — конечно, первозданная природа. Я много путешествовала по Европе, но она не может даже близко сравниться по красоте с полуостровом. Самая далекая, но прекрасная часть России — это вулканы, гейзеры, кишащие рыбой реки, Тихий океан с удивительной флорой и фауной.

Всего мы провели на земле, похожей на сказочный сундук с природными богатствами и диковинами, три недели. Нам удалось побывать на пеших и вертолетных прогулках, морских экскурсиях, даже совершить восхождение на Мутновский вулкан. Везде возникало ощущение полного погружения в дикую природу: поселения окружены горами и вулканами, буквально за стенами домов отдыха можно увидеть медведей.

Например, во время речной прогулки на расстоянии нескольких метров мы заметили медведицу с медвежатами, которые ловили рыбу в реке. Но все же самое большое впечатление — это киты. Огромные, невероятно мощные млекопитающие. То, как они бьют хвостом по воде и переворачиваются, просто поражает.

Не менее удивительным было увидеть сивучей, которых еще называют северными морскими львами, — самых больших ушастых тюленей на планете. Дух захватывает, когда смотришь на это величественное морское животное.

Я жила в санатории и могу отметить высокий сервис, отличную кухню. Было многообразие морепродуктов, даже икра через день на столах!

Конечно, стоимость такого путешествия очень высокая, хотя, например, перелеты на Камчатку за последние годы заметно подешевели. Также стоит отметить, что многие цены на полуострове выше московских. Практически все продукты и медикаменты доставляются сюда из Японии и Китая и стоят в полтора-два раза дороже, чем в столице.

Экскурсии тоже очень недешевое удовольствие, так как большая часть из них — вертолетные маршруты. Это, наверное, единственный минус отдыха. Уверена, что Камчатка — место, которое следует посетить каждому хотя бы раз в жизни.



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Ольга Очеретина,

PR-директор Почта Банка

— Я с семьей выехала в Подмосковье, в дачный отель «Истра Holiday» возле Солнечногорска. Провела там почти две недели, так что моим впечатлениям можно доверять. Из очевидных преимуществ: находишься прямо в лесу — сосны и березы, очень чистый воздух. Соответственно, ешь землянику и чернику с куста у дома, много грибов, лягушек, комаров, гудящих больших жуков. Есть хорошая и старая (опасная) детские площадки, поэтому отдых прекрасно заходит маленьким ботаникам.

Детская анимация присутствует, с юными постояльцами в возрасте от пяти до 12 лет здесь будут играть и танцевать, мастерить. Ну и куда же без традиционного релакса — массажей, бассейна, бани, фитобочки? Повсюду мангалы.

Из минусов хотелось бы отметить, что отель старинный, в домиках темновато, нет кондиционеров (есть только в здании одной гостиницы). Все подгнивает — дорожки, лестницы, — но никто не бежит чинить. Набережную просто разобрали, и это, наверное, самое странное — в сезон лишить туристов подходов к пляжу и лодкам. Приехали на реку? А вот и нет.

Еда хорошая, но из-за ковида рестораны еще не успели перейти на нормальный режим. Дают все в лотках: ешьте где получится, в дождь — в арендованном домике. От этого в нем мусор, пятна, запах. В номерах гостиниц нет столов для еды, в домиках они только на веранде.

Вывод: приехать можно на несколько дней, с маленьким детьми или большой компанией. Для массажей, шашлыков и просто подышать. И не стоит ждать чуда — отдых обошелся недешево.





Булат Зогдоев,

директор департамента финансовых рынков Хоум Кредит Банка

— Введенные в марте карантинные меры поменяли наши семейные планы: традиционная майская поездка на море была отменена. По мере смягчения режима самоизоляции я стал задумываться об отдыхе в России, к которому в целом всегда относился позитивно. Я вырос на Байкале, бывал в детстве на Дальнем Востоке и понимаю потенциал внутреннего туризма. Но до ситуации с пандемией всерьез не размышлял о поездках по стране: максимум это был Санкт-Петербург, да и его посещение я совмещал с банковскими конференциями.

В июне полеты на самолетах казались еще рискованными, так что мы с супругой решили путешествовать на авто, как часто делали за границей. «Роад-триппинг» позволяет неспешно исследовать новые места с их традициями, ритмом и спецификой жизни.

Мы отправились на малую родину жены — в солнечную Калмыкию. Всего предстояло преодолеть 1200 км по трассе «Каспий», которая начинается в Москве, пролегает через Тамбов, Волгоград и заканчивается в Астрахани. Дорога достаточно хорошего качества, с развитой инфраструктурой. Но есть один нюанс: она двухполосная и загруженная, поэтому к вождению автомобиля надо относиться ответственно. Главное — никуда не торопиться.

Первая ночевка была в Борисоглебске. В нем достаточно много отелей, поскольку географически он находится почти посередине между Астраханью и Москвой, и люди останавливаются здесь по пути на рыбалку или обратно. Борисоглебск — красивый и уютный провинциальный город, примечательный тем, что едва ли не единственный на Черноземье избежал разрушительных последствий Великой Отечественной войны.

Утром следующего дня мы выехали в Волгоград, который для меня связан прежде всего с мемориальным комплексом на Мамаевом кургане и скульптурой «Родина-мать зовет!». Когда я бываю в городе, всегда посещаю это место. И всем своим друзьям советую хотя бы раз подняться по ступеням комплекса от набережной Волги, проникнуться атмосферой геройского подвига наших соотечественников.

Именно в этом краю ты понимаешь, что достиг юга России — чувствуется непередаваемая атмосфера южных городов с их огромным частным сектором. При этом центр Волгограда большой и там очень красиво.

Далее наш путь лежал в Элисту. Лучшее время для путешествия по калмыцким степям — апрель, когда цветут тюльпаны и солнце еще не успело выжечь траву. Здесь ощущается необъяснимое чувство свободы и можно увидеть, как загибается горизонт. Съездите сами в калмыцкую или казахскую степь и поймете, о чем я говорю.

В Элисте расположен один из крупнейших буддийских храмов Европы — Золотая обитель Будды Шакьямуни. Созерцая его посреди бескрайних просторов, проделав перед этим путь через Черноземье и Мамаев курган, осознаешь, какая у нас огромная страна и насколько мало мы о ней знаем. Думаю, что в этом году многие изменят взгляды на внутренний туризм и станут теперь чаще отдыхать в России.

Иван Волчков,

глава представительства ЮниКредит Банка в Иркутске

— Ситуация этого года требовала найти интересное и душевное место, где не преследовал бы постоянный поток новостей. В итоге я остановил выбор на Тофаларии — западном регионе Иркутской области с его тайгой и рыбалкой на сибирских горных реках Ия и Барбитай. В 150 км от города Тулуна располагается замечательная база отдыха для охотников и рыболовов, куда можно добраться только на аэролодке.

Не предполагал, что после Ангары и Байкала может удивить красота природы, но местность меня очаровала. Несколько десятков километров по реке — и мы переместились в другой мир, в котором полноценно отдыхаешь без социальных сетей, рабочих чатов и звонков. В силу труднодоступности места вы оказываетесь в центре дикой природы, где можно увидеть из окна стадо диких кабанов, перебирающихся через реку. Но при этом есть все блага цивилизации для комфортного проживания и времяпрепровождения.

Регион населен малочисленным народом — тофаларами. По данным переписи населения, их около 800 человек. Люди здесь особенные — в них сразу чувствуется надежность и уверенность. В основном это охотники и рыболовы.



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Главная цель поездки заключалась в рыбалке и была полностью достигнута. Для постояльцев этот процесс организован на высоком уровне, а местные реки богаты рыбой, что позволяет даже новичку уехать с достойным результатом. Сама база отдыха ухоженная, с закрытой территорией и спортивной площадкой, в то же время цены на размещение более чем приемлемые.

Думаю, что даже после открытия границ я уже не откажусь от найденного маршрута. Планирую рыбачить в затерянном сибирском уголке как минимум раз в год.





Екатерина Алексеева,

заместитель финансового директора Инбанка

— Я выросла в Мурманске, так что меня можно назвать «человеком воды» по праву рождения. В три года с гордостью говорила взрослым, что я ихтиофаг и мореман, и, видимо, с возрастом ничего не изменилось — питаюсь рыбой и увлечена морской тематикой.

Первый опыт яхтинга проложил дорогу к новой любви — большим парусным судам. Так я впервые попала на столетний учебный барк «Седов», долгое время имеющий портом приписки Мурманск. Хождение на этом паруснике было моей давней мечтой и первой страстью, а она, как известно, самая сильная и яркая.

Отдых может быть разным, и я уверена, что закрытие границ — не повод расстраиваться. Перед нами открываются новые горизонты, появляется шанс познакомиться с прекрасными просторами нашей страны. Россия удивительно многогранна и богата в том числе своими водными акваториями.

В этом году я обязательно еще раз запланирую выход под парусом. Будет это маленькая яхта или огромный корабль — увидим! Главная ценность, которую привозишь с собой из таких экспедиций, — память о повстречавшихся людях, занявших в твоем сердце особое место.





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Наталья Харлашина,

директор департамента по связям с общественностью ИК «Фридом Финанс»

— Мой выбор пал на визитную карточку Сочи — Красную Поляну. В горной Олимпийской деревне на высоте 1100 м, где я остановилась, потрясающий чистый воздух. Сама же Красная Поляна вполне благоустроена: красивые кафе, новая инфраструктура и жилой фонд. Отелей здесь мало — всего десять, и они невысокой категории. При этом недорогие гостиницы уровня «две звезды» продемонстрировали приличный сервис.

Из-за коронавируса и закрытия границ сюда приехало много отдыхающих со всей России. В основном цены очень высокие: например, билет па подъемник стоит 900 рублей, но для живущих в горах есть скипассы (персональные карты для прохода по всем зонам локации). На новый пляж возят всего за 150 рублей, но автобусы ходят два раза в день. Пляж находится у стадиона «Фишт», он каменистый и некомфортный, переполнен посетителями.

Сочи обладает общим для российских курортов печальным недостатком — узкой береговой линией, поэтому на пляжах и очень много людей. Стоит отметить дороговизну и низкое качество питания, несоблюдения санитарных требований в кафе и ресторанах, а также игнорирование социальной дистанции на пляжах, в транспорте и масочного режима в помещениях. Номера в четырех- и пятизвездочных отелей бьют рекорды по дороговизне.



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Негативное впечатление оставил транспорт в Сочи: машинный парк давно устарел, хотя в автобусах стоят автоматы для оплаты проезда банковской картой. Много времени потребовалось, чтобы попасть из аэропорта на Красную Поляну — около четырех часов. Поезд «Ласточка» ходит редко, и приходится добираться с пересадкой. Развлечения и услуги все платные и довольно дорогие, например на пляже лежак стоит 300 рублей.

Подводя итоги, могу сказать, что две недели отдыха в России обошлись мне по цене как двухнедельный отпуск на Майорке в прошлом году.





Глеб Сорокин,

директор департамента операций на финансовых рынках МТС Банка

— Этим летом довелось побывать на Енисее и его притоке Бахте. На слиянии двух рек стоит небольшой поселок, в котором люди в основном живут охотой. Вокруг нетронутая, первозданная красота природы: великий Енисей, тайга, скалы...

Для рыбаков Бахта — рай. Рыбы водится очень много и разной: щука, окунь, язь, хариус, елец и так далее. Удалось даже поймать желанный трофей — таймень, самого крупного представителя семейства лососевых (улов потянул на 12,5 кг). Немаленькой была и семикилограммовая щука. Пойманную рыбу мы оставляли себе только на обед и ужин, а остальную отпускали.

Принимали нашу компанию на своих охотничьих угодьях Анатолий Блюме и его жена Валентина. Они добрые и открытые, не случайно стали одними из героев документального фильма «Счастливые люди». Всем рекомендую посмотреть. Вообще жители тех краев — люди настоящие, сильные духом, отзывчивые. Плохому, мелочному и злому человеку там не выжить.

При планировании поездки советую учитывать особенности климата: быструю смену погоды, наличие клещей, комаров, мошек (пик — в августе). С собой обязательно нужно брать экипировку по сезону и репелленты.