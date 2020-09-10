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«Умные» медкарты, очки для измерения температуры окружающих, мультиязыковые боты по коронавирусу — эти и другие новые опции повышают безопасность сегодняшних передвижений по миру. Правда, вопросы вызывают их стоимость и защищенность персональных данных, пишет The New York Times.

Редакция Finparty



Все статьи автора Гаджеты и сервисы для безопасных путешествий в пандемию

«Умные» медкарты, очки для измерения температуры окружающих, мультиязыковые боты по коронавирусу — эти и другие новые опции повышают безопасность сегодняшних передвижений по миру. Правда, вопросы вызывают их стоимость и защищенность персональных данных, пишет The New York Times.

Израильтянин Рафи Каминер после трех недель локдауна решил найти способ расправиться с вынужденным затворничеством. До пандемии ему как исполнительному директору компании Pangea Group , которая создает инфраструктуру для биометрической идентификации и цифровой аналитики, приходилось летать за границу несколько раз в месяц. Когда же океан глобального воздушного сообщения усох до мелкого ручейка и границы закрылись, топ-менеджер оказался взаперти.

В результате мозгового штурма с братом и по совместительству вице-президентом Pangea Group Ассафой Каминером родилась идея: чтобы люди вновь спокойно летали, нужен простой механизм подтверждения, что тот или иной путешественник не заражен ковидом. Информация о проведенном тестировании содержалась бы в зашифрованном виде в документе, который подходит для предъявления в любом аэропорте мира. А для этого нужно обеспечить ее соответствие требованиям всех местных регулирующих органов.

Переписываясь с командой из числа сотрудников Pangea Group и используя возможности искусственного интеллекта (ИИ), братья приступили к претворению идеи в жизнь.

Индустрия туризма хорошо знакома с ИИ: чат-боты для клиентов, интеллектуальные поисковые системы или, например, сервисы для автоматической регистрации багажа становятся все более популярными. Однако именно в пандемию, когда отрасль испытала серьезный кризис, программисты и digital-дизайнеры стали искать новые пути для инноваций.





Антиковидный пропуск

В июне Pangea Group анонсировала выпуск своеобразного цифрового паспорта COVID-19 Pass Card. Предлагаемое компанией решение состоит из двух частей: смарт-карты с биометрическими данными и механизма прогнозирования, к которому можно получить доступ с компьютера или смартфона.

Система сама не сможет проверить наличие антител в крови, зато проинформирует путешественника об актуальных требованиях в пунктах назначения. Владелец цифрового паспорта будет знать, нужно ли ему сдавать тест на коронавирус перед вылетом или после прибытия, признаются ли результаты предыдущего исследования.

COVID-19 Pass Card в зашифрованном виде хранит медицинский профайл, в том числе результаты анализов на ковид, а также данные о других прививках, например от желтой лихорадки, кори или гепатита. Карта поддерживает такие функции безопасности, как распознавание лица и отпечатков пальцев.

Разработка компании была отправлена на рассмотрение в Министерство здравоохранения Израиля, и Каминер считает, что массовый охват смарт-картами авиапассажиров в стране — вопрос нескольких месяцев. Планируются переговоры с аэропортами в ряде городов США, в Йоханнесбурге и Аддис-Абебе. «В ближайшие год-полтора коронавирус нас не покинет, — убежден директор Pangea Group. — А значит, нам нужно решение».

Уже существуют и другие изобретения, имеющие похожий профиль. Например, это «умная» медкарта, которая позволяет быстро узнать, принимал ли потерявший сознание человек лекарства от давления. С ее помощью врачи в любой точке планеты смогут получать мгновенный доступ к истории болезни и лечения пациента.





Температурные очки

Если вспышка атипичной пневмонии в 2002—2004 годах способствовала развитию электронной коммерции в Китае, а затем и по всему миру, то коронавирусный кризис ускоряет внедрение новых технологий в индустрии путешествий.

Пока в Pangea Group разрабатывали свою биометрическую платформу, специалисты филиалов технологической корпорации Rokid в Пекине и Сан-Франциско создавали очки , позволяющие буквально видеть температуру окружающих. Основа для этого изобретения была под рукой. Компания уже производила очки дополненной реальности, но теперь решила пойти дальше.

В марте Rokid стала искать решение, позволяющее людям понять, не приближаются ли они к кому-нибудь из заболевших. Так и появились очки, работающие в связке с искусственным интеллектом. Устройство убивает двух зайцев сразу, определяя температуру тех, кто вокруг, и помогая соблюдать социальную дистанцию.

Немногие сейчас рискнут вплотную подойти к человеку, которого лихорадит, правда? Устройство оснащено мощным процессором, инфракрасным датчиком и камерой на 12 мегапикселей. По словам директора Rokid в США Лян Гуаня, оно может дистанционно оценивать температуру у десяти человек одновременно.

Партии смарт-окуляров заказал департамент транспортной безопасности Дубая для использования в аэропортах, метро, на пожарных станциях. Также их приобрели сингапурский метрополитен и компания Aeropuertos Argentina, под управлением которой находятся 35 аэропортов в Южной Америке. Одну из версий «умных» очков сейчас может купить любой желающий на Amazon . Правда, стоят они негуманно — $6999.

По мнению сотрудников Rokid, в многолюдных общественных местах такой прибор незаменим, поскольку помогает службам безопасности выявлять возможных распространителей коронавируса. С другой стороны, температура тела — это персональные данные, и проблема в том, что теперь доступ к ним может получить любой владелец очков без спроса.

По мнению Лян Гуаня, с COVID-19 придется жить дольше, чем мы ожидали, поэтому отношение к вопросам конфиденциальности в принципе поменяется. «В будущем баланс, возможно, сместится в сторону общественной безопасности, — рассуждает эксперт. — К тому времени очки смогут использовать обычные люди на улицах».





Боты, приложения, виртуальные гиды



Японская Bespoke разработала мультиязыкового чат-бота Bebot , который сообщает путешественникам постоянно обновляющуюся информацию о распространении коронавируса и его симптомах. А создатели приложения для планирования поездок Sitata представили платформу COVID Checker , помогающую отслеживать введение и отмену ограничений, оценивать риски планируемых вояжей.

Девелоперы нового кондоминиума премиум-класса Legacy Hotel and Residences в Майами сделали ставку на «умную» систему фильтрации воздуха, чтобы привлечь больше покупателей. Также на территории организован диагностический центр, использующий технологии искусственного интеллекта.

Экскурсоводы тоже становятся виртуальными. Когда началась пандемия, специалисты платформы Autoura разрабатывали приложение — интерактивный гид для беспилотных транспортных средств. Генеральный директор компании Алекс Бейнбридж признает, что до эпохи автомобилей без водителей пока еще довольно далеко. Зато время виртуального экскурсовода Sahra , возможно, уже пришло.

Ведь что такое традиционные туры? Набитые туристами автобусы и гид, сопровождающий эту толпу незнакомцев. Sahra мало того что виртуален, так еще и адаптирует экскурсии к интересам отдельных путешественников или их семей. Приложение-гид способно разговаривать на 17 языках и может даже задавать наводящие вопросы, чтобы затем на основе ответов сгенерировать маршрут с нужными остановками. Например, подходящий для пешей прогулки, поездки на скутере или велосипеде.

Пока Sahra умеет составлять только гастротуры по нескольким городам, среди которых Нью-Йорк, Лондон и Севилья. Но, по словам Бейнбриджа, его команда работает над расширением функционала и географии приложения. Количество охваченных населенных пунктов планируется довести до 25.

По мнению главы компании, путешествия с использованием функций искусственного интеллекта скоро статут обычным делом, а наличие живого гида будет считаться роскошью. «Мы не пытаемся заменить человека технологией, — подчеркивает Бейнбридж. — Мы меняем саму отрасль, используя существующие возможности».





Цены и конфиденциальность

Социологи не исключают, что выходящие на рынок «антиковидные» решения усилят неравенство в современном обществе. COVID-19 Pass Card стоит около $140, очки Rokid — напомним, почти $7000. Большинство людей попросту не могут позволить себе подобные инструменты, говорит научный сотрудник исследовательского подразделения AI Now Institute при Нью-Йоркском университете Дебра Раджи.

Дебра Раджи

Во многом остается открытым и вопрос о защите данных. Карта-пропуск, содержащая конфиденциальные сведения о здоровье, и очки, раскрывающие медицинскую информацию, созданы на основе очень перспективных технологий. Но что если они попадут не в те руки?

Раджи напоминает о прошлогоднем случае, когда домовладелец из Бруклина захотел установить систему распознавания лиц на входе в квартирный комплекс. Возмущенные жильцы восприняли нововведение как посягательство на неприкосновенность частной жизни и опротестовали его в администрации штата Нью-Йорк. По сути, в том случае искусственный интеллект начал превращаться в оруэлловщину.

Когда дело доходит до передачи персональных медицинских данных третьим лицам, ситуация может дополнительно осложниться. Не исключено, что компания, которая их собирает и хранит, однажды будет продана вместе с ними. Соответственно, потом данные могут использоваться в целях государственного надзора или, например, для оценки рисков страховыми фирмами.

С идентификацией медицинской информации связаны еще и риски иного характера. «Кто с большей вероятностью заразится ковидом: цветные, представители меньшинств, люди с низким социально-экономическим статусом? — перечисляет Раджи. — Вы решаете, как вести себя с человеком, отталкиваясь от того, насколько он болен. В итоге медицинские данные помогают вам избегать других людей вместо того, чтобы их поддерживать».

Тем не менее при всех «но» разработки на базе искусственного интеллекта могут служить определенным средством профилактики. Причем не только сейчас, но и в будущем, когда волна очередной эпидемии прокатится по миру и ударит по индустрии путешествий.

«Если бы несколько месяцев назад у людей были иммунные паспорта, мы легко проследили бы маршруты тех, кто посещал рынок Уханя, и моментально определили регионы для карантинных мер даже за пределами Китая, — говорит Рафи Каминер. — Искусственный интеллект должен сыграть ключевую роль в управлении будущими кризисами».