В «КидсСити» заработало приложение «Почта Банк Младший»

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В городе профессий «КидсСити» открылась игровая зона Почта Банка и начало работать его мобильное приложение для детей. Теперь маленькие посетители почувствуют себя настоящими банкирами, научатся использовать смартфон для расчетов, да еще получат за это скидки и бонусы!

В городе профессий «КидсСити» открылась игровая зона Почта Банка и заработало его мобильное приложение для детей. Теперь маленькие посетители почувствуют себя настоящими банкирами, научатся использовать смартфон для расчетов, да еще получат за это скидки и бонусы!

Дети — это будущие взрослые, и чем раньше они начнут постигать основы различных профессий, тем легче им будет сделать выбор потом. А как эффективнее всего учиться? Конечно, в игре! И даже с такими серьезными вещами, как деньги, банкомат и платежная карта, можно знакомиться интересно и весело.



Именно это доказал Почта Банк, дав возможность юным посетителям «КидсСити» почувствовать себя настоящими финансистами, разобраться в тонкостях кредитов и депозитов и даже самостоятельно провести инкассацию. Ведь когда еще появится шанс заглянуть внутрь банкомата? А чтобы проходить задания было удобно и выгодно, мобильное приложение «Почта Банк Младший» интегрировали с онлайн-платформой города профессий. Теперь здесь его можно использовать во всех внутренних расчетах.



«Почта Банк Младший» — настоящий мобильный банк для детей и подростков, в котором они могут выпустить свою первую платежную карту, — рассказала член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова. — Карта виртуальная, с ее помощью можно оплачивать смартфоном покупки в магазинах и онлайн, а также снимать наличные в банкоматах по QR-коду. С ней школьник научится копить карманные деньги, контролировать баланс своего счета и совершать платежи и переводы. Все как во взрослой жизни!»



Анастасия Масленникова

Скачав детское мобильное приложение Почта Банка на телефон, ребята смогут либо выпустить в нем новую карту посетителя «КидсСити», либо добавить туда свою существующую, просто отсканировав штрих-код. А затем — использовать смартфон в тематических игровых зонах. В приложении будет отражаться карта с текущим доступным остатком, историей операций и пройденных занятий.



Пользуясь приложением Почта Банка, дети получают дополнительные «лайки» (внутреннюю валюту города) за прохождение игровых квестов. Последние в «КидсСити» называются «сценариями» и бывают платными и бесплатными. Пример: разнес ребенок почту — и заработал лайки, которые может потратить, скажем, в местном магазине сувениров.

За добавление карты в «Почта Банк Младший» начисляется 300 приветственных лайков — помимо тех, что положены при покупке входного билета. А если выпустить в приложении виртуальный пластик, то при каждом его использовании в игровом сценарии ребенок получит 50 лайков в дополнение к основному заработку. Также будет действовать скидка 10% на участие в платных активностях. За одно посещение города профессий можно заработать в полтора раза больше лайков, всего лишь пользуясь «Почта Банком Младшим».

По словам Анастасии Масленниковой, интеграция этого приложения с онлайн-платформой города профессий — уникальный диджитал-проект, не имеющий аналогов в России. «Сегодняшние дети завтра станут взрослыми. Знакомя их с азами обращения с деньгами, мы решаем задачу повышения финансовой грамотности и социализации молодого поколения», — пояснила топ-менеджер.







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«Сценариев» посетителям города предлагается множество. Дети разъезжают на пожарной машине, продают товары в магазине, изучают программирование. На одной площадке можно попробовать себя в роли парикмахера и визажиста, на другой — стать настоящим видеоблогером. А как здорово побывать ветеринаром или зубным врачом, открыть тайны человеческого организма! Ну и конечно, в тематической зоне Почта Банка можно получить финансовые навыки. Здесь ребята в игровой форме узнают, как открыть вклад, знакомятся с тонкостями работы банкомата и самостоятельно проводят инкассацию.









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Чтобы лучше понять ту или иную профессию, нужно попробовать ее на себе. Именно так можно сделать вывод о том, к чему лежит душа. Но кем бы ни стали наши дети, они обязательно должны уметь обращаться с деньгами, разбираться в финансовых услугах и инструментах. Тренироваться лучше не в реальной жизни, а на безопасной игровой площадке. Теперь благодаря проекту Почта Банка эта возможность есть у всех посетителей «КидсСити».

Город профессий расположен по адресу: Москва, ул. Кировоградская, д.13а; м. «Пражская», ТРЦ Columbus, эт. 3.