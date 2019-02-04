«БКС Ультима» провела турнир по футболу в крещенские морозы

19 января в спортивном комплексе Air Arena состоялся «Крещенский футбольный турнир», партнером которого выступила «БКС Ультима». В состязании приняли участие жители престижных поселков Новой Риги.
Несмотря на традиционный январский холод, на поле развернулись по-настоящему жаркие баталии. В футбольных сражениях сошлись такие команды, как «Миллениум Парк», «Павлово», «Ивановские бобры», «Крона», «Ультима» и «Сборная Новой Риги», а самыми активными болельщиками в этот вечер были семьи игроков.
Хотя все команды состоят из футболистов-любителей, во время поединков стало очевидно, что есть среди них и несколько настоящих звезд. Так, из вратарей наиболее отличился Евгений Шляхтинцев («Ивановские бобры»), из бомбардиров — Александр Ларичкин («Ультима»), а лучшим игроком матча был признан Артемий Ларин из «Миллениум Парка».
«БКС Ультима Private Banking» подготовила награды для отличившихся спортсменов и победителей. Представителям компании вдвойне приятно было проводить торжественную церемонию — чемпионом турнира стала команда «Ультима», в которую входят сотрудники БКС. Кубок за второе место достался «Миллениум Парку», а бронзу завоевали «Ивановские бобры», особенно запомнившиеся зрителям блестящей игрой своего голкипера.
После церемонии награждения команды перешли в фотозону, чтобы запечатлеть свой триумф и сохранить воспоминания о событии. Затем гостей вечера ждал фуршет, с которого все расходились уже за полночь.
«Мы с удовольствием поддержали проведение чемпионата Новой Риги по футболу, — прокомментировал управляющий директор «БКС Ультима» Александр Зайцев. — В нашей компании любят спорт, у нас собраны отличные команды в самых разных дисциплинах. На мой взгляд, это здорово, ведь спортивные активности не только позволяют укрепить здоровье, пообщаться в неформальном ключе, но и формируют лидерскую психологию, учат смело и настойчиво добиваться победных результатов и вне соревновательных площадок».
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