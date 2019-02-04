«БКС Ультима» провела турнир по футболу в крещенские морозы

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19 января в спортивном комплексе Air Arena состоялся «Крещенский футбольный турнир», партнером которого выступила «БКС Ультима». В состязании приняли участие жители престижных поселков Новой Риги.

Несмотря на традиционный январский холод, на поле развернулись по-настоящему жаркие баталии. В футбольных сражениях сошлись такие команды, как «Миллениум Парк», «Павлово», «Ивановские бобры», «Крона», «Ультима» и «Сборная Новой Риги», а самыми активными болельщиками в этот вечер были семьи игроков.

Александр Зайцев («БКС Ультима»)

Хотя все команды состоят из футболистов-любителей, во время поединков стало очевидно, что есть среди них и несколько настоящих звезд. Так, из вратарей наиболее отличился Евгений Шляхтинцев («Ивановские бобры»), из бомбардиров — Александр Ларичкин («Ультима»), а лучшим игроком матча был признан Артемий Ларин из «Миллениум Парка».

Александр Зайцев («БКС Ультима»), Артемий Ларин, Денис Игнатов («Миллениум Парк»)

Александр Зайцев, Александр Ларичкин («БКС Ультима»), Денис Игнатов Александр Зайцев («БКС Ультима»), Артемий Ларин, Денис Игнатов («Миллениум Парк») 1 /2

«БКС Ультима Private Banking» подготовила награды для отличившихся спортсменов и победителей. Представителям компании вдвойне приятно было проводить торжественную церемонию — чемпионом турнира стала команда «Ультима», в которую входят сотрудники БКС. Кубок за второе место достался «Миллениум Парку», а бронзу завоевали «Ивановские бобры», особенно запомнившиеся зрителям блестящей игрой своего голкипера.

После церемонии награждения команды перешли в фотозону, чтобы запечатлеть свой триумф и сохранить воспоминания о событии. Затем гостей вечера ждал фуршет, с которого все расходились уже за полночь.

«Мы с удовольствием поддержали проведение чемпионата Новой Риги по футболу, — прокомментировал управляющий директор «БКС Ультима» Александр Зайцев. — В нашей компании любят спорт, у нас собраны отличные команды в самых разных дисциплинах. На мой взгляд, это здорово, ведь спортивные активности не только позволяют укрепить здоровье, пообщаться в неформальном ключе, но и формируют лидерскую психологию, учат смело и настойчиво добиваться победных результатов и вне соревновательных площадок».