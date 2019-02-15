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В преддверии дней обмена поздравлениями по гендерному принципу мы составили подборку презентов, которые подходят для друзей и любимых на 23 Февраля. В фокус нашего внимания попали коробочные наборы — много сюрпризов ведь лучше, чем один.

Редакция Finparty



Все статьи автора Знание и сила: пять небанальных идей для подарков на 23 Февраля

В преддверии дней обмена поздравлениями по гендерному принципу мы составили подборку презентов, которые подходят для друзей и любимых на 23 Февраля. В фокус нашего внимания попали коробочные наборы — много сюрпризов ведь лучше, чем один.





Энтузиасту-самоделкину можно подарить просто ручку-отвертку, но это скучно. Лучше презентовать ее вместе с другими штуками для мелкого ремонта и в брутальной упаковке. Например, все необходимое для небольших доделок, доводок и наладок есть в деревянном ящике «Мастер Box» , который нужно вскрывать небольшим ломом-гвоздодером (идет в комплекте). В набор входят сумка для инструментов, поясной держатель для молотка, мультитул «13 в 1», рулетка, бокс, магнитный браслет для мелочей и еще куча полезных, но малопонятных девочкам вещиц.





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Фанату экстремальных съемок и GoPro можно преподнести набор «Экшнмэну» от сервиса «Не просто коробка». Упаковка и принцип ее вскрывания (как в предыдущем случае) — ящик, маленький лом. Внутри — полный комплект всевозможных креплений и переходников для экшен-камеры. Имеются приспособления для установки прибора на голове, на плече, руке, раме велосипеда, шлеме и так далее. В общем, нет такой штуки, для которой не нашлось бы соответствующей держалки. Даже поплавок имеется, чтобы под водой снимать.



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Любители взяться на досуге за кисти и краски порадуются творческим боксам Doodle & Sketch . В зависимости от стиля живописи, который предпочитает одариваемый, выбирайте набор с маркерами, акварельными, акриловыми, масляными красками, пастелью или карандашами. Специальная бумага, скетчбуки, альбомы, ластики, кисти, линеры прилагаются. Все материалы протестированы профессионалами — графиками, акварелистами, иллюстраторами. А некоторые боксы авторские, то есть составлены с помощью самих художников.





Поклонники поддать парку будут не прочь получить набор «С легким паром!» . В традиционном уже деревянном ящике (догадайтесь, что за открывашка к нему прилагается?) найдется все, что может понадобиться в бане. А именно: шапка, коврик и рукавица для парной, мужской банный килт (забудьте про дурацкие простыни), подставка для ароматных масел, мыло, пакет иван-чая и банка натурального меда. Можно помочь вашему получателю совместить полезное с приятным и вдогонку вручить ему «Большой пивной подарок» с классическим баварским лагером, нефильтрованным пшеничным, костерами, а также с отборным соленым арахисом, кешью и фисташками.



