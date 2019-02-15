Жизнь — игра: Почта Банк устроил экскурсию для геймеров
8 февраля любители компьютерных игр смогли стать еще ближе к миру Dota 2 и Counter-Strike. Первые обладатели карты геймера Почта Банка побывали в студии RuНub и пообщались со звездными комментаторами киберспортивных баталий.
Алексей Богданов: «В Comon.ru уже 10 «стратегий-миллиардеров»
Сервис автоматического повторения биржевых сделок Comon.ru ежемесячно приносит самым успешным авторам стратегий более 1 млн рублей. О том, как вступить в этот «клуб», мы беседуем с главой департамента торговых сервисов и приложений ГК «Финам» Алексеем Богдановым.
Знание и сила: пять небанальных идей для подарков на 23 Февраля
В преддверии дней обмена поздравлениями по гендерному принципу мы составили подборку презентов, которые подходят для друзей и любимых на 23 Февраля. В фокус нашего внимания попали коробочные наборы — много сюрпризов ведь лучше, чем один.
Знание и сила: пять небанальных идей для подарков на 23 Февраля
В преддверии дней обмена поздравлениями по гендерному принципу мы составили подборку презентов, которые подходят для друзей и любимых на 23 Февраля. В фокус нашего внимания попали коробочные наборы — много сюрпризов ведь лучше, чем один.
Энтузиасту-самоделкину можно подарить просто ручку-отвертку, но это скучно. Лучше презентовать ее вместе с другими штуками для мелкого ремонта и в брутальной упаковке. Например, все необходимое для небольших доделок, доводок и наладок есть в деревянном ящике
«Мастер Box», который нужно вскрывать небольшим ломом-гвоздодером (идет в комплекте). В набор входят сумка для инструментов, поясной держатель для молотка, мультитул «13 в 1», рулетка, бокс, магнитный браслет для мелочей и еще куча полезных, но малопонятных девочкам вещиц.
1/3
Фанату экстремальных съемок и GoPro можно преподнести набор
«Экшнмэну» от сервиса «Не просто коробка». Упаковка и принцип ее вскрывания (как в предыдущем случае) — ящик, маленький лом. Внутри — полный комплект всевозможных креплений и переходников для экшен-камеры. Имеются приспособления для установки прибора на голове, на плече, руке, раме велосипеда, шлеме и так далее. В общем, нет такой штуки, для которой не нашлось бы соответствующей держалки. Даже поплавок имеется, чтобы под водой снимать.
1/2
Любители взяться на досуге за кисти и краски порадуются творческим боксам
Doodle & Sketch. В зависимости от стиля живописи, который предпочитает одариваемый, выбирайте набор с маркерами, акварельными, акриловыми, масляными красками, пастелью или карандашами. Специальная бумага, скетчбуки, альбомы, ластики, кисти, линеры прилагаются. Все материалы протестированы профессионалами — графиками, акварелистами, иллюстраторами. А некоторые боксы авторские, то есть составлены с помощью самих художников.
Поклонники поддать парку будут не прочь получить набор
«С легким паром!». В традиционном уже деревянном ящике (догадайтесь, что за открывашка к нему прилагается?) найдется все, что может понадобиться в бане. А именно: шапка, коврик и рукавица для парной, мужской банный килт (забудьте про дурацкие простыни), подставка для ароматных масел, мыло, пакет иван-чая и банка натурального меда. Можно помочь вашему получателю совместить полезное с приятным и вдогонку вручить ему
«Большой пивной подарок» с классическим баварским лагером, нефильтрованным пшеничным, костерами, а также с отборным соленым арахисом, кешью и фисташками.
Любителям сюрпризов и вау-эффектов предлагаем пощекотать нервы с помощью тайного набора
«Ухтыбокс». Его содержимое зависит от увлечений того, для кого предназначен подарок. Наполнение формируется в четырех ценовых диапазонах на основе наводящих вопросов и анкеты, заполняемой предварительно. Но что в итоге окажется внутри крафтовой коробки, не знает не только ее получатель, но и даритель. Креативная команда настолько уверена в своих «Ухтыбоксах», что обещает вернуть деньги, если подарок не понравится.