Армейские навыки и лайфхаки, которые пригодятся на гражданке

Мы пришли в мессенджеры ко всем служившим знакомым с одним вопросом: «Какие армейские лайфхаки и навыки пригодились вам в гражданской жизни?» Помимо умения строить виртуозные нецензурные конструкции нам назвали и другие суперспособности.
Приводить в порядок брюки без утюга
Положите их на ночь под матрас — и вуаля: утром достанете идеально отглаженными и со стрелками. Не нужны никакие устройства с функцией вертикального отпаривания! Сушить вещи можно так же, только оставляя их под простыней. Спать, конечно, сыро и противно, но к утру в вашем распоряжении будет сухой выглаженный гардероб.
Сворачивать одежду в тугие рулоны
Перед поездкой так можно упаковать брюки, футболки, толстовки и вообще все, что под руку попадется. Тогда в небольшой чемодан не то что вещи на три недели отпуска — гардероб маленькой африканской страны уместится.
Иметь выносливые легкие и поставленный голос
Курсы ораторского мастерства с простыми, но такими близкими всем служившим названиями, как «Я!», «Есть!», «Так точно!», «Ураааа!» тоже не проходят даром.
Собирать кипятильник из подручных средств
Достаточно найти два бритвенных лезвия, два провода и три спички. Главное, не трогать нагревающуюся воду — опасно для жизни.
Ненароком задремав, моментально просыпаться
Тут же понимать, что происходит, критически оценивать ситуацию, молниеносно принимать решение и раздавать указания (если вы начальник), а также правильно отвечать на вопрос (если подчиненный).
Молчать, когда не спрашивают
Каким бы умным вы ни были, как бы классно ни шутили, какой бы ценной информацией ни обладали — неважно. Иногда лучше даже не открывать рот.
Всегда иметь чистую и блестящую обувь
Спасибо популярным в военных кругах мастер-классам «Начисть берцы до «стекла». Армейские ботинки из жизни исчезают — навык остается.
Поддерживать дома строгий порядок
Тут надо благодарить тренинги по выравниванию сугробов до состояния идеального куба. Они приучают к тому, что все должно быть параллельно и перпендикулярно. И никак иначе.
Быстро собираться куда угодно
Это умение — результат долгосрочных программ обучения «Подъем за 45 секунд» и «Тревога!».
Спать как придется и оставаться в норме
Неважно, где и сколько времени получается посвятить сну — системный тренинг «Наряд вне очереди» приучает быть готовым к любому распорядку.
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14 Фев 2019 PERSONS
14 Фев 2019 PERSONS