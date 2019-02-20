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Редакция Finparty



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Армейские навыки и лайфхаки, которые пригодятся на гражданке

Мы пришли в мессенджеры ко всем служившим знакомым с одним вопросом: «Какие армейские лайфхаки и навыки пригодились вам в гражданской жизни?» Помимо умения строить виртуозные нецензурные конструкции нам назвали и другие суперспособности.

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Приводить в порядок брюки без утюга

Положите их на ночь под матрас — и вуаля: утром достанете идеально отглаженными и со стрелками. Не нужны никакие устройства с функцией вертикального отпаривания! Сушить вещи можно так же, только оставляя их под простыней. Спать, конечно, сыро и противно, но к утру в вашем распоряжении будет сухой выглаженный гардероб.

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Сворачивать одежду в тугие рулоны

Перед поездкой так можно упаковать брюки, футболки, толстовки и вообще все, что под руку попадется. Тогда в небольшой чемодан не то что вещи на три недели отпуска — гардероб маленькой африканской страны уместится.

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Иметь выносливые легкие и поставленный голос

Курсы ораторского мастерства с простыми, но такими близкими всем служившим названиями, как «Я!», «Есть!», «Так точно!», «Ураааа!» тоже не проходят даром.

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Собирать кипятильник из подручных средств

Достаточно найти два бритвенных лезвия, два провода и три спички. Главное, не трогать нагревающуюся воду — опасно для жизни.

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Ненароком задремав, моментально просыпаться

Тут же понимать, что происходит, критически оценивать ситуацию, молниеносно принимать решение и раздавать указания (если вы начальник), а также правильно отвечать на вопрос (если подчиненный).

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Молчать, когда не спрашивают

Каким бы умным вы ни были, как бы классно ни шутили, какой бы ценной информацией ни обладали — неважно. Иногда лучше даже не открывать рот.

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Всегда иметь чистую и блестящую обувь

Спасибо популярным в военных кругах мастер-классам «Начисть берцы до «стекла». Армейские ботинки из жизни исчезают — навык остается.

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Поддерживать дома строгий порядок

Тут надо благодарить тренинги по выравниванию сугробов до состояния идеального куба. Они приучают к тому, что все должно быть параллельно и перпендикулярно. И никак иначе.

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Быстро собираться куда угодно

Это умение — результат долгосрочных программ обучения «Подъем за 45 секунд» и «Тревога!».

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 Спать как придется и оставаться в норме

Неважно, где и сколько времени получается посвятить сну — системный тренинг «Наряд вне очереди» приучает быть готовым к любому распорядку.

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