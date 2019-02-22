Восемь лучших отечественных фильмов на армейскую тематику

Женщины, чей стиль жизни предполагает ношение каблуков и дизайнерской, но не всегда удобной обуви, поймут, почему участниц «Бриллиантового клуба» так заинтересовало знакомство с создателем бренда «Ортомода» Галиной Волковой.

Подвиг и предательство, доблесть и горе, любовь и дружба... Специально к 23 Февраля мы отобрали восемь советских и российских кинолент об армии, которые непременно стоит посмотреть. Рекомендуем!

Подвиг и предательство, доблесть и горе, любовь и дружба... Специально к 23 Февраля мы отобрали восемь советских и российских кинолент об армии, которые непременно стоит посмотреть. Рекомендуем!





«Максим Перепелица»

Год выхода: 1955

Рейтинги: 8,1 («Кинопоиск»); 7,8 (IMDB)

Говоря о главных комедийных персонажах в советских фильмах об армии, нельзя не вспомнить сельского парня Максима Перепелицу, роль которого сыграл актер Леонид Быков. Образ эдакого гарного хлопца, жутко ленивого, но добросердечного, с удивительным воображением и смекалкой ну просто обязан полюбиться зрителю. К тому же армия, как говорится, всех исправит — так вышло и с героем этой киноленты.





«Дни летные»

Год выхода: 1966

Рейтинги: 7,4 («Кинопоиск»); 7,8 (IMDB)

Главные герои кинофильма — три молодых парня, служащие в авиационном полку. Неизвестно, как сложится их судьба, но сегодня они поднимаются в небо, рискуя жизнью. А еще — верят в любовь и ищут ее. Уже в самом начале истории зритель понимает, что для пилотов сверхзвуковых истребителей любой тренировочный полет может стать опасным и даже роковым. «Небо мальчишек превращает в мужчин. Небо, суровое небо...»





«В зоне особого внимания»

Год выхода: 1977

Рейтинги: 7,9 («Кинопоиск»); 7,2 (IMDB)

Условия, в которых проходят армейские учения, очень похожи на боевые. Героям этого остросюжетного фильма необходимо внедриться в тыл врага и там обнаружить и захватить замаскированный командный пункт. На все про все дается двое суток. Участники трех диверсионных групп по-разному справляются с задачей. Засада, обезвреживание рецидивистов, марш-бросок... Кинофильм об учениях советских десантников имеет продолжение. Второй частью дилогии стала картина под названием «Ответный ход».





«72 метра»

Год выхода: 2004

Рейтинги: 7,4 («Кинопоиск»); 6,7 (IMDB)

Грустный и глубокий фильм снят по рассказу Александра Покровского, который был написан намного раньше, чем затонул «Курск». Однако именно с этим трагическим событием у многих ассоциируется кинолента. По сюжету подводная лодка «Славянка» выходит в море на обычные учения, но во время тренировочных взрывов волны «будят» морскую мину времен Второй мировой, и судно катастрофически повреждается. Смелость и трусость, слаженные действия и грубые ошибки... Кому суждено спастись, а кому — остаться в глубинах навечно?





«Пограничный пес Алый»

Год выхода: 1979

Рейтинги: 7,7 («Кинопоиск»); 6,5 (IMDB)

Главным героем ленты стала собака — но не простая, а служебная, которая, как и мечтал ее хозяин, досталась ему в учебной части. Пес Алый породы восточноевропейская овчарка стал настоящим другом и помощником молодого сержанта-пограничника Кошкина и даже спас ему жизнь. Как и в других приключенческих фильмах, здесь много захватывающих событий, боевых схваток, погонь, а еще — искренних эмоций, отваги и дружбы.





«Медное солнце»

Год выхода: 2018

Рейтинг: 7,2 («Кинопоиск»)

Осень 1991 года, место действия — одна из южных азиатских республик СССР, приграничный район. Некогда могучая империя трещит по швам, союзные войска выводятся с мест дислокации, а местным жителям остается лишь неустанно следить за новостями. Майор Карякин готовит свой полковой оркестр к музыкальному конкурсу, но в этой непростой обстановке неожиданно должен кардинально сменить амплуа. Музыка — это сила и добро, она должна победить!





«Весенний призыв»

Год выхода: 1976

Рейтинги: 6,7 («Кинопоиск»); 6,0 (IMDB)

По сюжету фильма в воинскую часть прибывает отряд новобранцев, которых предстоит научить азам солдатской науки. Эта задача ложится на плечи заместителя командира взвода Карпенко, который и сам не так давно был призывником. Молодой сержант берется за перевоспитание ребят и благодаря педагогическому таланту успешно с задачей справляется. При этом и он учится у них жизни, в том числе у «трудного» призывника Полухина, не желающего соблюдать армейскую дисциплину.





«Мертвое поле»

Год выхода: 2006

Рейтинги: 7,2 («Кинопоиск»); 5,4 (IMDB)

Действие происходит в Чечне на границе со Ставропольским краем во время второй чеченской кампании. Рядом с поселком, где живут обычные люди, располагается военная часть. Солдатам поступает приказ разминировать поле, которое когда-то засеивали пшеницей, но вот уже десять лет оно, по словам местных жителей, «мертвое». За выполнение сложной задачи берутся саперы, возглавляемые молодым лейтенантом. Большинство из них — юные призывники, и им никогда еще не приходилось так рисковать жизнью.