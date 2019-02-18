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8 февраля любители компьютерных игр смогли стать еще ближе к миру Dota 2 и Counter-Strike. Первые обладатели карты геймера Почта Банка побывали в студии RuНub и пообщались со звездными комментаторами киберспортивных баталий.

Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора Жизнь — игра: Почта Банк устроил экскурсию для геймеров

8 февраля любители компьютерных игр смогли стать еще ближе к миру Dota 2 и Counter-Strike. Первые обладатели карты геймера Почта Банка побывали в студии RuНub и пообщались со звездными комментаторами киберспортивных баталий.

В августе прошлого года Почта Банк и Федерация компьютерного спорта (ФКС) России объявили о начале стратегического партнерства. Одними из первых совместных проектов стали запуск портала Cyberlab и создание платежной карты с уникальным вертикальным дизайном, предназначенной для геймеров. Получить ее можно с 14 лет.

«Сейчас карта предлагается в трех вариантах и скоро будет доступен для заказа еще один дизайн, — рассказала PR-директор Почта Банка Ольга Очеретина. — Его придумал геймер — он предложил использовать мем «Потрачено». Все карты очень эффектные, их хочется взять в руки и оплачивать ими покупки. Обслуживание совершенно бесплатно, а вот за выпуск мы берем 500 рублей, но их тоже вернем, если вы за месяц совершили транзакции на 5000 рублей».

Ольга Очеретина

Новый пластик дает обладателю ряд преимуществ, в том числе доступ на закрытые встречи со звездами индустрии компьютерных игр. Одной из таких и стало посещение московской студии киберспортивных трансляций RuНub.



Студия располагается в комплексе Yota Arena — крупнейшей российской киберплощадке. На первом этаже здания действует круглосуточный компьютерный клуб на 105 мест, и, несмотря на дневное время, все они были заняты. «Это не удивительно — киберспорт покоряет новые вершины, — рассказал FP один из участников мероприятия, президент ФКС России Дмитрий Смит. — В прошлом году киберспорт обошел футбол по потенциалу развития. Важно то, что в него легко войти: необходимы только компьютер или смартфон, которые есть у каждого».

Дмитрий Смит

В RuНub имеется несколько рабочих помещений — пространство для звукорежиссеров и режиссерской бригады, две съемочных площадки, одна из которых новая и только готовится к открытию. Туда нас не пустили, зато показали, как устроен действующий павильон под названием Black. Большой стол со встроенными мониторами, осветительная техника и видеокамеры — все как в настоящей телестудии. Отличие лишь в том, что трансляции идут в Интернете, а не на ТВ.



Экскурсию по студии проводили работающие здесь звездные комментаторы — Дмитрий «CrystalMay» Корчевинин и Дмитрий «Inmate» Филинов. Да, без профессионалов в этой области киберспорт уже немыслим. Среди комментаторов (на сленге — кастеров) встречаются такие, которые, что называется, привносят хайп в трансляцию — разжигают огонь в зрителе, перемещая его в самое сердце битвы. У них может быть не слишком глубокое понимание игры, но они компенсируют это широким словарным запасом и яркими эмоциями. Другие кастеры относятся к числу аналитиков: ход турнира они оценивают более комплексно, учитывают многочисленные нюансы и особенности тактики каждого игрока.



«В идеале два кастера дополняют друг друга и составляют всестороннюю картину того, что происходит на поле боя, — пояснил Дмитрий Корчевинин. — Например, мы с Митей так и распределили роли: он — умный, а я — хороший оратор».



Дмитрий «Inmate» Филинов и Дмитрий «CrystalMay» Корчевинин

Глядя на наших героев, ловишь себя на мысли, что компьютерные игры вовсе не являются уделом ботаников — оба парня раскрепощенные, имеют разнообразные увлечения. Филинов в свободное время стреляет из лука и бегает, Корчевинин много занимается музыкой. А выкрашенные в серебристый цвет волосы и три дырки для серег в ухе придают ему яркую индивидуальность. Кстати, обоих героев узнают на улице. На встрече же геймеры подготовили блокноты и ручки, чтобы взять автографы у своих кумиров.



Состав команды RuНub преимущественно мужской, среди сотрудников не так много девушек. Но именно они быстрее всех режут «хайлайты» — повторы ярких моментов игр. «Потому что многозадачные», — вступил в беседу генеральный продюсер студии Антон Олейник.

У сотрудников довольно жесткий график — трансляции иногда идут по 12 часов. «Но мы уже привыкли, — уточняет Корчевинин. — К тому же здесь домашняя атмосфера по сравнению с обстановкой, когда ведешь матч непосредственно с места турнира». Вот где, по его словам, эмоции действительно зашкаливают. Ты чувствуешь сопричастность к происходящему, видя, как игроки потеют, а зрители пускают в расход не только голос, но и собственные волосы на голове. Киберстадион бурлит, как бывает на любом крупном состязании.



Молодые люди не хотят переходить в категорию обычных спортивных комментаторов — в нынешней профессии их привлекает, в частности, свободный стиль общения. «Мы можем много шутить, разумеется не переступая границы дозволенного, — говорит Корчевинин. — На телевидении этого просто не встретишь. Единственная шутка, которую я услышал от спортивного комментатора во время прошлогоднего чемпионата мира по футболу: «Мало, мало, Головин!» Имелась в виду атака российского полузащитника Дмитрия Головина. А так реплики однообразные — «Дал пас», «Забил гол».



Еще мы поинтересовались, что ждет киберспорт в будущем, когда нынешнее поколение геймеров состарится. Корчевинин тут же возразил: это заблуждение, что компьютерные игрушки интересны только его сверстникам. Свои слова он подкрепил веским аргументом: «Мой дед сидит в Интернете. И он хороший геймер!»

Экскурсия завершилась приятным бонусом для всех ее участников — бесплатным часом игры в компьютерном клубе.

