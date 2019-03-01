Лети, лепесток: 12 самых интересных сервисов доставки цветов

В преддверии 8 Марта рассказываем о том, как заказать стильные и необычные цветочные композиции онлайн, сэкономив массу времени. А при желании — добавить к ним приятных мелочей в виде симпатичных открыток или сладостей.

В преддверии 8 Марта рассказываем о том, как заказать стильные и необычные цветочные композиции онлайн, сэкономив массу времени. А при желании — добавить к ним приятных мелочей в виде симпатичных открыток или сладостей.





Flora Delivery

В этом магазине к букету, который может быть в бумаге или картонке, вазе или корзине, предлагают подобрать презент — от шоколада и интерьерных свечей до игрушек и сертификатов в салоны красоты. Украсить подарок можно одним или несколькими воздушными шарами. А чтобы добавить комплекту personal touch, в него положат открытку с любым вашим сообщением.







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Самая демократичная цветочная композиция обойдется в 2190 рублей, самая дорогая — в 31 000 с лишним. Магазин работает круглосуточно, так что если вы вспомните о дне икс уже в ночи — ничего страшного, главное — быть готовым оплатить срочную доставку. В остальных случаях цветы привезут бесплатно, если нет необходимости сделать это строго в назначенное время (такая услуга стоит 800 рублей).

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Germen

Своим появлением этот сервис обязан девушке его владельца Антона Анурова. Точнее ее упреку: «Ты вообще помнишь, когда в последний раз дарил мне цветы?» Выпускник Финансового университета решил вопрос радикально: открыл быструю (и бесплатную в пределах МКАД) доставку симпатичных букетов стоимостью от 1990 до 18 000 рублей. Цветы обещают привезти в течение двух часов. Можно оформить подписку на месяц или на три месяца, и тогда авторские букеты, стиль которых вы выберите, будут еженедельно доставлять на указанный адрес. Ну а вопрос «Когда-ты-мне-последний-раз» отпадет сам собой.

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White Flowers

Оформление подписки практикуют и в студии White Flowers, хотя по масштабам это скорее небольшой цветочный бар. Здесь любят собирать лаконичные букеты и заворачивать их в крафтовую бумагу. Впрочем, в новой коллекции композиции стали более пышными, а упаковка — глянцевой. Цены на букеты — от 1390 до 6790 рублей. Что касается подписки, то есть варианты на месяц, два и три. Доставка еженедельная, каждый раз на выбор предлагается семь букетов.

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Box & Roses

Однажды банкир Павел Чаплинский попытался отправить из другой страны цветы своей девушке, чтобы устроить сюрприз и «подарить ощущение, что я рядом, несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров». После долгих поисков стало понятно: ни одна компания не предлагает того, что нужно, — то букеты некрасивые, то доставки день в день нет, то не подходит открытка. В итоге Павел запустил собственный цветочный сервис. Флористы собирают букеты и упаковывают их в круглые шляпные коробки разных оттенков и размеров — получается необычно и эффектно. Миниатюрные варианты умещаются на ладони и стоят 2600 рублей, а большие, размером с маленькую тумбу, — 19 800. Доставить обещают за 90 минут.

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Florentin

Интернет-магазин специализируется на букетах из цветов одного вида — именно так его создатели ощущают французский стиль и шарм. Доставляют заказы обычно в шляпных коробках фирменного голубого цвета или оттенка «парижского неба», как его здесь называют. Однако можно выбрать и «ведерки» другого колера, например «розовый жемчуг» или «цитрон». Букеты предлагается дополнять воздушными шарами и подарками — от интерьерных свечей до сертификатов на белье и украшения. В пределах МКАД цветы привезут бесплатно, за раннюю, позднюю, а также срочную доставку придется заплатить дополнительно. Цены на букеты — от 4500 до 18 700 рублей.

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Garden Poetry

Основатель этого сервиса Иван Ершов придумал его, когда находился в Лондоне и пытался отправить девушке в Москве... угадайте что? Правильно, букет. Молодой человек точно знал, что хочет: строго белые розы и каллы, доставку в определенное время на авто с кондиционером и открытку с посланием, написанным каллиграфическим почерком. Организация процесса отняла много времени и ресурсов — пришлось нанять три разные фирмы и изрядно переплатить за водителя с каллиграфом.





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В общем, чтобы заказать букет на сайте или в мобильном приложении Garden Poetry, нужна примерно минута. Набор вариантов небольшой, но коллекция часто обновляется. К цветам можно приложить открытку с цитатой известного персонажа или придумать свой текст. Напишут его кто? Правильно, профессиональные каллиграфы. А загадку, как и в какой срок букет доставят, даже отгадывать скучно — и так ясно. Цены — от 3900 до 14 900 рублей.

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Trava

В студии Trava кроме букетов в бумаге, корзинах и лентах предлагают комплекты «цветы плюс макарони». Это когда в круглую коробку собирают цветочную композицию и дополняют ее французскими пирожными из миндального теста. Для уточнения информации о возможных опциях и ценах лучше связаться с сервисом через WhatsApp или «Инстаграм» либо заполнить форму на сайте. Мы можем только подсказать, что стоимость букетов начинается от 3000 рублей, а доставка по Москве обойдется в 300 рублей.

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«Сила цвета»

В этом интернет-магазине коробочный тренд уловили, но интерпретировали его по-своему и предложили покупателям букеты в зеркальной упаковке «Сила цвета box». Составлять их можно как из цветов одного вида, так и из разных. А в качестве дополнения использовать, например, ассорти из эклеров. Стоимость таких коробок варьируется от 1990 до 3999 рублей. Цены на обычные букеты, которые здесь тоже можно заказать, начинаются от 990 рублей.

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«Душистый горошек»

Сайт у цветочного ателье, расположенного на Даниловском рынке, появился совсем недавно. Ассортимент небольшой, но симпатичный. Что касается цен, то, например, комплект из тюльпанов, багульника, брунии и дрока стоит от 1500 рублей, а монобукет итальянской лаванды — от 2100. Можно и ничего самостоятельно не выбирать, а просто написать в WhatsApp или в «Инстаграм» цену — вам найдут варианты в обозначенном бюджете.



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Главное правило компании — никаких правил. Например, вопреки мнению, что в бизнесе дарить цветы не принято, в «Горошке» внедрили опцию «бизнес-букет» и предлагают клиентам сдержанные композиции для сотрудников, партнеров или руководителей. При желании к цветам можно приложить акварельную открытку.

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Flower Power

Здесь к букетам на все праздники и случаи жизни (к слову, весьма дорогим — от 6300 рублей) кроме шариков, сладостей и открыток предлагают добавить топперы — это такие надписи на палочках, а также декоративные подносы-мелочницы. По Москве заказы доставляют бесплатно на винтажном автобусе Volkswagen, расписанном в лучших традициях hippie bus. Дальше зависит от расстояния. В Реутов, например, доставка будет стоить 700 рублей.

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Bloom Market

В этой мастерской можно заказать аккуратные букеты по демократичным ценам. Так, композиция из ранункулюса, кустовых нарциссов, клематиса и эвкалипта обойдется в 1600 рублей, комплект из тюльпанов с клематисами и берграссом — в 1700. «Цветочный» год здесь делят на три сезона: ноябрь — март, апрель — июль и август — октябрь. В каждом из них есть свои цветы-лидеры, которые мастера используют для составления нескучных сочетаний. Оставлять заявку нужно строго за сутки, доставка в пределах МКАД стоит 350 рублей, а при сумме заказа от 5000 рублей будет бесплатной.

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Flower Lab

Здесь, пожалуй, получится приобрести не только букет, но и полноценный подарок — выбор дополнительных опций к цветочным композициям весьма велик. Это воздушные шары, мягкие игрушки, дизайнерская бижутерия из серебра, интерьерные свечи, декоративные фигурки и ароматы для дома, даже уходовая косметика серьезных марок Sothys и Mesoestetic. В вопросе сладостей компания тоже отличилась и кроме привычных макарони предлагает заказывать торты. Доставляется все это по Москве в пределах МКАД бесплатно. Цены на букеты — от 4500 до 23 000 рублей.

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