Весенний марафон: 10 новинок бизнес-литературы

18 марта стартовала новая рекламная кампания Альфа-Банка. В тот же день о ее целях и главных лицах — телевизионном мэтре Владимире Познере и актере Александре Петрове — журналистам рассказал директор по маркетингу кредитной организации Алексей Гиязов.

Молекулярный биолог Джон Медина изучает гены, влияющие на развитие мозга и нашу психику. Его талант — рассказывать о сложном просто. Приводим несколько интересных мыслей из книги ученого «Правила мозга», вышедшей в издательстве «Манн, Иванов и Фербер».

Как с помощью шести слов заставить собеседника плакать или смеяться? Почему за Алексеем Кудриным закрепился неофициальный титул «господин Нет»? Как можно увеличить доходы и состояние в кризис? Ответы вы найдете в новых бизнес-книгах сезона.

Как с помощью шести слов заставить собеседника плакать или смеяться? Почему за Алексеем Кудриным закрепился неофициальный титул «господин Нет»? Как можно увеличить доходы и состояние в кризис? Ответы вы найдете в новых бизнес-книгах сезона.





Вячеслав Семенчук

«Бизнес-хакинг»

Предприниматель и «бизнес-хирург» Вячеслав Семенчук описывает в книге «хакерский» способ мышления, который поможет вам получить конкурентное преимущество, реализовать прорывную идею или просто создать нечто удивительное. Для автора хакеры — это не бандиты, применяющие современные технологии для личного обогащения, а люди, которыми движут интерес и желание получить новый опыт. Вооружившись их методами, можно научиться находить уязвимости не только в IT, но и у лидеров любого рынка, чтобы использовать их как ресурс для развития своего дела. Впечатляющие истории Билла Гейтса и Марка Цукерберга, которых автор считает первыми хакерами в бизнесе, это подтверждают.





Михаил Алексеев, Александр Пачкалов

«Министры финансов: от Российской империи до наших дней»

Под обложкой собраны подробные биографические сведения о тех, кто отвечал за состояние российских финансов на протяжении более чем двух столетий. Авторы, среди которых глава ЮниКредит Банка Михаил Алексеев, знакомят читателя с фактами из их жизни и деятельности в живой увлекательной форме. При работе над книгой был поднят пласт ранее не изученных материалов, поэтому личности героев — от реформаторов Российской империи Алексея Васильева и Сергея Витте до наших современников Михаила Касьянова и Антона Силуанова — зачастую предстают в неожиданном свете. Среди любопытных деталей, которые вы узнаете, — за что министр Силуанов благодарит Беллу Златкис и почему Алексея Кудрина называют «господином Нет».





Ася Барышева

«Боевые слоны продаж. Скрипты, еще раз скрипты»

Хотите повысить продажи на десятки, а то и сотни процентов? Мечтаете, чтобы клиенты переходили от состояния «нет, мне это не надо» к «вау, хочу купить, где касса»? Бизнес-консультант Ася Барышева делится соответствующими техниками. Скрипты представляют собой речевые модули, которые усиливают воздействие на покупателя. Это могут быть логически связанные вопросы или эмоционально заряженные аргументы. Если вы знаете, как правильно пользоваться этим инструментом, то результат не заставит себя ждать. Рекомендуется к прочтению всем сейлзам и их руководителям.





Алекс Яновский

«Продажи на максимум»

Еще одна новинка для тех, кто мечтает о взлете продаж в компании. Совладелец сети ресторанов «Суши Мастер», бизнес-тренер Алекс Яновский приводит свой взгляд на тактику и стратегию взаимодействия с покупателями и подсказывает, какие инструменты непременно должны быть в арсенале сейлза. А также — мотивирует читателя сделать головокружительную карьеру в команде мечты.





Яков Миркин

«Правила бессмысленного финансового поведения»

Известный экономист на ярких примерах из российской и мировой практики показывает, как не надо обращаться с финансами, если вы не хотите прийти к краху. Истории, собранные в книге, весьма поучительны и сопровождаются вредными советами. Это не скучный учебник, а легко читающийся текст, который может стать хорошей точкой отсчета для думающего, рационального человека, стремящегося быть независимым. И состоятельным.





Микаэль Крогерус, Роман Чеппелер

«Коммуникация. Кратко, ясно, просто»

Наверное, каждому из нас приходилось испытывать трудности в общении: одни нервничают, когда надо поддержать разговор с незнакомым, другие впадают в панику перед выступлением на публике, кто-то смущается при встрече с начальством. Авторы книги рассказывают об актуальных теориях коммуникации и излагают принципы корректного взаимодействия, которые применимы в разных сферах жизни. Вы узнаете, как с помощью шести слов заставить собеседника плакать или смеяться и почему люди смотрят в смартфон чаще, чем в глаза любимой или любимого. Изучив методы общения, вы усовершенствуете свои навыки и гарантированно повысите качество социальных связей.





Александр Табернакулов, Ян Койфманн

«Блокчейн на практике»

Индустрия блокчейна привлекает внимание общественности возможностями быстрого обогащения — как, впрочем, и разорения. Биткоин называют то новой мировой валютой, то пузырем, который вот-вот лопнет. Но авторы повествуют о применении блокчейна в сферах, лежащих и далеко за пределами цифровых денег. Эта технология уже нашла себе место более чем в 25 отраслях: госуправлении, логистики, энергетике, страховании и даже медицине. Помимо уже достигнутых результатов в книге рассматриваются проблемы, мешающие развитию прорывного инструмента, а также варианты их решения.





Кэролайн Форен

«Уверенность: внятное руководство по избавлению от страхов, комплексов и тревог»

Страх выполняет сигнальную функцию — предупреждает о возможной опасности и тем самым защищает нас. Но иногда он разрастается, и вся жизнь подчиняется только ему. Если вам до смерти надоели фобии, препятствующие личностному и профессиональному развитию, то эта книга для вас. Под обложкой — простые и в то же время действенные методики, позволяющие обратить тревоги себе на пользу, а не во вред. Необходимо не избавляться от страхов, а научиться ими управлять. И тогда вы обретете жизнелюбие и почувствуете силы, о существовании которых не подозревали. Нам, к примеру, особенно понравился такой прием. Если вы испытываете волнение, то воскликните: «К едрене фене!». Попробуйте, помогает не только успокоиться, но и улыбнуться.





Радислав Гандапас

«Check-up твоей жизни: полноценная жизнь как бизнес-проект»

Как отношения с женой повлияли на карьерную мотивацию Александра Пушкина? В чем проявлялся дисбаланс личности Юрия Гагарина? И что бы сделал Федор Достоевский после тренинга известного коуча? Воркбук, основанный на курсе бизнес-тренера Радислава Гандапаса «Полная Ж», — это возможность провести диагностику всех сфер своей жизни: работы, любви и дружбы, здоровья и благосостояния — и увидеть, что нужно сделать для обретения счастья. Экспертные советы и примеры из опыта великих людей помогут осознать собственные проблемы и придадут решимости от них избавиться.





Анна Кроули Реддинг

«Про Google»

В первую очередь книга адресована руководителям, которые хотят вести людей за собой и построить настоящую бизнес-империю. Каким был бы мир без Google? Сегодня это уже очень трудно представить. Захватывающее повествование о том, как создавалась одна из самых могущественных корпораций в мире, о бизнес-процессах, талантливых людях и прорывных инновациях. Как связан успех Google с кубиками Lego, одной дипломной работой и «непримиримой дружбой» основателей компании Ларри Пейджа и Сергея Брина — эти и многие другие интересные факты читатель узнает впервые.