22 апреля в комплексе «Техноград» на территории ВДНХ сотрудники Промсвязьбанка помогали подрастающему поколению стать финансово подкованным. Дети узнали, что такой кредит, процентная ставка, и убедились, что накопление капитала может быть увлекательным делом.

Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора Промсвязьбанк провел для учащихся квест «С финансами на ты»

22 апреля в комплексе «Техноград» на территории ВДНХ сотрудники Промсвязьбанка помогали подрастающему поколению стать финансово подкованным. Дети узнали, что такое кредит, процентная ставка, и убедились, что накопление капитала может быть увлекательным делом.

Старшеклассников, среди которых было немало юнармейцев, удалось заинтриговать еще на этапе регистрации — каждому выдавался «финансовый паспорт», предназначенный для отметок об остатке ссудной задолженности, свободных денежных средствах и сбережениях. Документ изобиловал терминами, из чего можно было сделать вывод: участникам квеста предстоит решать сложные задачи, связанные с товарно-денежными отношениями. «Да, сегодня вам придется усердно поработать, чтобы увеличить личное благосостояние, — подтвердил управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота. — Но я вам гарантирую: приключения будут захватывающими».



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Андрей Бархота

После знакомства с основными правилами игры дети распределились по трем группам. Квест разрабатывали аналитики Промсвязьбанка, поэтому ребята погрузились в условия, максимально приближенные к реальным. Каждая группа имела определенную цель. Одним необходимо было открыть вклад в банке, другим — погасить кредит, не допуская просрочек и штрафов, третьим — грамотно конвертировать иностранную валюту в рубли. Все эти действия совершались в специальных локациях — «УльтраПромБанке», микрофинансовой организации «Займ. Минутка», инвестиционной компании «Золотое правило» и обменном пункте при ломбарде.

Ксения Большакова (Промсвязьбанк)

Чтобы воспользоваться финансовыми услугами, участники квеста зарабатывали игровые деньги — дубарики и скалики. Накопить их позволяло выполнение таких заданий, как разгадывание головоломок или прохождение теста. Например, десятиклассник Алексей стал обладателем 6000 дубариков, досрочно заполнив все клеточки кроссворда. Парень знает, что такое размещение капитала с целью получения прибыли, как называется услуга по предоставлению нового кредита для погашения уже имеющегося, а также с десяток других финансовых понятий. Наибольшее денежное вознаграждение — 7000 дубариков — полагалось за правильное решение каждой из предложенных задач, но они были повышенного уровня сложности.

А вот еще одно задание не только помогало проверить знания, но и заставило улыбнуться. Нужно было соотнести семь русских сказок с экономической интерпретацией их сюжетов. Увеличили свой капитал те, кто увидел в поведении Мухи-цокотухи безграмотное распоряжение случайным доходом, или догадался, что в «Золотом ключике» идет речь о финансовых махинациях, а в «Трех поросятах» — о правильном выборе из нескольких альтернативных вариантов.

Все было как в жизни: некоторые участники квеста ради быстрых денег брали заем в МФО, но становились неплательщиками, неправильно оценив риски. Другие вкладывались в некачественные активы и прогорали. Встречались и игроки, которые полагались не на собственную финансовую стратегию, а исключительно на удачу. Ее олицетворяла «золотая антилопа» — девушка, распространявшая лотерейные билеты. Она внезапно появлялась в том или ином месте и так же неожиданно исчезала. Один юноша без сожалений расстался со всеми своими сбережениями в надежде получить легкий выигрыш. Но азарт его подвел — счастливого билета он так и не вытащил.

Через час квест подошел к концу, после чего определились девять победителей. Одним из них стал Вадим Лищук, заработавший в общей сложности более 50 000 игровых денег. «Этот доход я получил благодаря принятию нескольких взвешенных решений: вовремя перевел доллары в рубли и положил их на депозит. С деньгами всегда можно «договориться», и тогда они принесут новые возможности, а не риски», — в разговоре с нами школьник был так рассудителен, что за него мы спокойны: он точно будет ответственно относиться к своим сбережениям.

Андрей Бархота



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Большинство детей знают базовую информацию о финансовых инструментах и в будущем научатся без проблем использовать их на практике — такой вывод по итогам мероприятия сделал Андрей Бархота. «Мы сделали игру запутанной, в ней не было простых способов действий, — отметил он. — Но ребята справились с трудностями, а заодно овладели конкретными деловыми навыками». Квест показал, что учащиеся умеют планировать личный бюджет и выходить из сложных ситуаций.