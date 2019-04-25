Московский «Велобайк» открыл новый сезон

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25 апреля столичный городской велопрокат официально возобновил работу после зимнего перерыва. По прогнозу, в этом сезоне жители и гости Москвы воспользуются его услугами более 5 млн раз.

25 апреля столичный городской велопрокат официально возобновил работу после зимнего перерыва. По прогнозу, в этом сезоне жители и гости Москвы воспользуются его услугами более 5 млн раз.

На протяжении семи лет проект «Велобайк» реализуется правительством Москвы при поддержке банка ВТБ. Сегодня по количеству транспортных средств он является одним из крупнейших прокатов в мире, уступая только лондонскому и парижскому. В нынешнем сезоне в столице появятся 100 новых станций и 1000 дополнительных велосипедов — вдвое больше, чем в прошлом году.

В общей сложности в Москве будет работать 530 станций, а число представленных на них велосипедов достигнет 5300. Не хотите тратить собственную энергию на кручение педалей? Тогда можно взять одного из 390 «двухколесных помощников», оборудованных электромотором. Они будут доступны в 18 географических точках.

«Велобайк» значительно расширил и территориальный охват. Например, станции проката впервые заработают в таких районах Москвы, как Алтуфьевский, Дмитровский, Нагатинский, Нагатинский затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово и Братеево.

«ВТБ поддерживает развитие сервиса городского велопроката, — говорит член правления банка Олег Смирнов. — Мы финансируем закупку велостанций и велосипедов, в том числе электрических, которые сейчас очень популярны. В этом году мы охватим 12 новых районов, в том числе Западное Дегунино, Щукино, Марьино, Очаково-Матвеевское, Лефортово и Капотню».

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, Олег Смирнов

Стоимость аренды велосипеда не меняется с 2014 года, а все поездки длительностью до 30 минут остаются бесплатными (при покупке доступа на сутки, месяц или сезон). Зарегистрироваться и выбрать один из тарифных планов можно на сайте проекта , через мобильное приложение или на терминале велопроката. В личном кабинете предлагается привязать к своему аккаунту карту «Тройка» и использовать ее для оплаты услуг.

«С каждым годом интерес жителей столицы к городскому велопрокату интенсивно растет, — комментирует Олег Смирнов. — С 2013 года количество поездок в сезон выросло более чем в 50 раз и уже превысило 4,2 млн. Мы ожидаем, что в этот раз показатель составит более 5 млн».

Система общественного городского велопроката традиционно будет работать до 31 октября.